ATTENTO A COME DORMI! DAL MAL DI STOMACO AL MAL DI SCHIENA, DAGLI INCUBI ALL’ALZHEIMER: NUOVE RICERCHE SUGGERISCONO CHE LA POSIZIONE IN CUI DORMIAMO PUÒ INFLUENZARE LA NOSTRA SALUTE (VIDEO)

posizione fetale

Ti accucci in posizione fetale? Riesci ad addormentarti solo se sei sdraiato sulla schiena?

Dormire in una certa posizione può compromettere seriamente la salute e il benessere, fino ad arrivare a determinare l’invecchiamento precoce o prevenire l’Alzheimer: sono i dati risultanti da una ricerca di Mandy Francis, che ha esaminato i pro e i contro delle più comuni posizioni durante il sonno.

Dormire a sinistra

Pro

lato sinistro

Le persone che soffrono regolarmente di bruciore di stomaco riportano un significativo sollievo quando dormono sul fianco sinistro. “Non siamo sicuri delle cause, ma quando le persone dormono sul fianco sinistro, gli organi interni sembrano allinearsi tanto da ridurre significativamente la quantità di fuoriuscita di acido dallo stomaco nell’esofago, causa dei bruciori”, spiega il dottor Matthew Noble su un sito di consulenza medica on-line.

Contro

In uno studio dell’Yuzuncu Yil University in Turchia, pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Sleep and Hypnosis, il 40,9 per cento delle persone che dormono sul fianco sinistro soffre di incubi regolari, rispetto ad appena il 14,6 per cento di chi dorme su un fianco destro.

dormire sul lato destro

Dormire sdraiati sulla schiena

Pro

Se si ha mal di schiena, dormire a pancia in sù, con un cuscino sotto la testa, mantiene la colonna vertebrata più allineata durante la notte e può contribuire ad alleviare il dolore. Inoltre, la posizione supina rende più belli, almeno secondo il chirurgo estetico Goesel Anson: “Non premi la faccia sul cuscino per oltre sei ore, il che provoca rughe e macchie.

Contro

dormire di schiena

Diversi studi credibili hanno scoperto che dormire sulla schiena può raddoppiare l’apnea da sonno e causare un russaggio forte (la gravità porta la lingua a posarsi sulla parte posteriore della gola, restringendo le vie aeree)

Inoltre, tale posizione pare che aggravi la condizione di chi digrigna i denti.

Dormire in posizione fetale

Pro

L’osteopata Amy Hope raccomanda di arrotolarsi in posizione fetale per dormire bene.

“La posizione fetale conferisce alla colonna vertebrale la flessibilità necessaria per muoversi durante la notte, se avete bisogno di cambiare posizione e, se non vi raggomitolate troppo, permette anche di respirare bene.”

di schiena

Secondo una ricerca sui legami tra la personalità e le posizioni del sonno del professore esperto di sonno Chris Idzikowski, chi dorme in posizione fetale tende a essere una persona responsabile, ordinata e coscienziosa che spesso usa inconsapevolmente la comodità di questa posizione d’infanzia per alleviare lo stress e le preoccupazioni durante la notte.

Contro

Se si soffre di dolore al collo, questa posizione può fare pressione sulle articolazioni, alla base del cranio e peggiorare la situazione.

“Per evitare il torcicollo o il dolore a una spalla, è necessario posizionare un cuscino sotto la testa per assicurare che il collo e la colonna vertebrale siano allineati”, spiega l’osteopata Amy Hope.

dormire a cucchiaino

La testa deve essere tenuta dritta, in linea con la colonna vertebrale e la spalla. Così un uomo dalle spalle larghe ha bisogno di un cuscino più spesso di una donna più minuta. “Se si soffre di problemi alla schiena, un cuscino sottile tra le ginocchia può aiutare a mantenere allineata la colonna vertebrale”.

Dormire sul lato destro

dormire schiena contro schiena

Pro

Se si soffre di pressione alta, si consiglia di dormire sul fianco destro. Così il cuore, nella parte sinistra del petto, ha più spazio nella cavità toracica, il che aiuta a ridurre la pressione e la frequenza cardiaca.

Dormire a sinistra o a destra pare che aiuti anche a migliorare la clearance di rifiuti nel cervello, nel midollo spinale e nel sistema nervoso, il che potrebbe, un giorno, aiutare a prevenire malattie neuro-degenerative come Alzheimer.

In alcuni topi anestetizzati, il sistema glinfatico (il sistema di rimozione di sostanze di scarto nel sistema nervoso), è risultato essere fino al 25 per cento più efficiente nella rimozione di beta amiloide e proteine tau (scarti legati al morbo di Alzheimer) quando venivano messi di fianco, piuttosto che di schiena o di pancia.

incubo

Contro

In caso di gravidanza, gli esperti dicono che dormire sul lato destro comporta un rischio più elevato di morte del feto.

Dormire a pancia in giù

Pro

L’esperto di sonno Chris Idzikowski dice che dormire in posizione di 'caduta libera', con le braccia alzate verso il lato, mette organi interni nella posizione ideale per incoraggiare la digestione dopo un pasto pesante. Gli esperti di Shue Yan University di Hong Kong, hanno invece scoperto che le persone che dormono in questa posizione tendono ad avere sogni più emozionanti che in qualsiasi altra posizione.

il cuscino per dormire in ufficio DORMIRE CON IL CANE

Contro

“Dormire a pancia in giù è la peggiore posizione possibile da un punto di vista muscolo-scheletrico”, dice Rishi Loatey della British Chiropractic Association. “Per respirare comodamente, bisogna tenere la testa e il collo quasi completamente ruotati per diverse ore”. Può provocare mal di testa, torcicollo, e dolore che, in alcuni casi, si irradia lungo le braccia.