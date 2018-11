ATTO DI FEDEZ: “SONO UN EX GRASSO. MOSTRARMI NUDO E’ UNA CONQUISTA” - SULL'ADDIO A J-AX: “HO SCOPERTO COSE NON PIACEVOLI DOPO IL LIVE DI SAN SIRO. “TORNARE A COLLABORARE INSIEME? NELLA VITA NON SI PUÒ MAI SAPERE...” – VIDEO

La loro ultima collaborazione ha prodotto il singolo Italiana, uno dei tormentoni dell'ultima estate. Poco dopo la pubblicazione del singolo, Fedez e J-Ax hanno deciso di interrompere il loro percorso, artistico e umano, condiviso in questi ultimi anni con grande successo.

Dallo scorso giugno, però, i fan della coppia di musicisti milanesi continuano a chiedersi quali siano le ragioni del netto distacco tra i due, reso evidente anche dall'assenza di J-Ax al matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Finalmente Fedez ha deciso di parlare

Fedez, che pochi giorni fa ha annunciato di voler lasciare X Factor per concentrarsi unicamente sulla carriera musicale, durante l'evento Vanity Fair Stories, ha chiarito, ma solo in parte, le motivazioni della fine del rapporto professionale e di amicizia con J-Ax, giunta subito dopo il grande live di San Siro dello scorso giugno. La spiegazione di Fedez, infatti, è un po' sibillina:

«Per la mia carriera, San Siro è stato un traguardo impensabile fino a pochi anni fa. Purtroppo anche un evento come questo si porta dietro strascichi non belli. San Siro oltre a essere un bel ricordo, l’evento in sé e il percorso che mi ha portato lì mi ha insegnato tantissimo. Dopo San Siro sono venuto a conoscenza di cose non piacevoli che mi erano state tenute nascoste proprio per fare san Siro».

Qualcosa, quindi, deve aver fatto incrinare il rapporto tra J-Ax e Fedez, che però recentemente si era lasciato scappare una frase che infonde qualche piccola speranza tra i fan della coppia musicale: «Tornare a collaborare insieme? Nella vita non si può mai sapere...». Durante l'evento organizzato da Vanity Fair, poi, Fedez ha scherzato così sul fatto che, indipendentemente dalle stagioni, nelle foto sui social il musicista appare spesso a torso nudo: «A casa ho un ottimo riscaldamento. Sono un ex grasso, per me mostrarmi è una grande conquista».

