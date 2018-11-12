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Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
AVETE GIÀ GIOCATO CON IL CRUCI-DAGO? – COSA ASPETTATE? METTETEVI ALLA PROVA CON LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER NOI DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE – METTETEVI ALLA PROVA CON LE NOTIZIE DI QUESTA SETTIMANA-
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E SE IL REDDITO DI CITTADINANZA FACESSE DILAGARE IL LAVORO NERO? - I LAVORATORI POTREBBERO METTERSI D'ACCORDO CON LE AZIENDE CON FINTI LICENZIAMENTI, REDDITO DI CITTADINANZA E ASSUNZIONI SOTTO BANCO - I DIPENDENTI GUADAGNERANNO DI PIU' E LE AZIENDE RISPARMIERANNO FINO AL 60% - I SETTORI PIENI DI FUORI LEGGE SARANNO IL COMMERCIO, IL TURISMO, L'AGRICOLTURA E I SERVIZI DI PULIZIA…
BANCA CARIGE PROCEDERÀ A UN RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DA 400 MILIONI ATTRAVERSO DUE OPERAZIONI TRA LORO COLLEGATE E RAPPRESENTATE DALL'EMISSIONE DI UN BOND SUBORDINATO TIER 2 E DA UN AUMENTO DI CAPITALE - IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO, PIETRO MODIANO: “ORA ABBIAMO UNA BANCA PULITA”
FOLLIA PORTAMI VIA – UN 35ENNE GIAPPONESE HA “SPOSATO” L’OLOGRAMMA DI HATSUNE MIKU, LA IDOL VIRTUALE SEDICENNE CHE CANTA GRAZIE A UN SINTETIZZATORE SOFTWARE CONOSCIUTO COME “VOCALOID” – LE NOZZE CELEBRATE DAVANTI A UNA QUARANTINA DI PERSONE, LA SPOSA ERA UNA PICCOLA BAMBOLA DI PEZZA VESTITA DI BIANCO - NON È L’UNICO CHE TRASCORRE LE SUE NOTTI CON… (VIDEO)
FLASH - BECCATEVI IL PAPAGNO DEL 'CHIELLO' - INCIDENTE SEXY NEL POST PARTITA MILAN-JUVE: SULLO SFONDO DELLA FOTO DI CR7 CON IL GIOVANE TERZINO ROSSONERO BELLANOVA SPUNTA UN IGNARO GIORGIO CHIELLINI IMMORTALATO CON IL SUO ARNESONE IN BELLA VISTA
CAFONALISSIMO GRAND HOTEL - FESTONE MEMORABILE PER IL ''REFRESH'' DEL ST. REGIS A ROMA: CENTINAIA DI INVITATI CON ADDOSSO MASCHERE, PAPPAGALLI, EDERE RAMPICANTI, DIPINTI DA TESTA A PIEDI. IL DRESS CODE ERA ''CRAVATTA NERA CON UN TOCCO DI SURREALE''. E GLI OSPITI NON SE LO SONO FATTO DIRE DUE VOLTE - PELLEGRINAGGIO ALL'ASCENSORE DATATO 1894, DISEGNATO DAL MITICO CESAR RITZ, NUME TUTELARE DEGLI HOTEL DI EXTRALUSSO
GIOIELLI FERROVIARI – PER MOLTI SONO SOLTANTO UN PUNTO DI PARTENZA O DI ARRIVO, MA ALCUNE STAZIONI SONO DELLE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE CHE MERITANO MOLTO DI PIÙ DI UN SEMPLICE SGUARDO DISTRATTO – ECCO LE DIECI PIÙ BELLE D’EUROPA: UNA È ANCHE IN ITALIA…
GUARDATE IL TELEFONINO QUANDO SIETE A LETTO? FATE MOLTA ATTENZIONE. L’USO DELLO SMARTPHONE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE NON SOLO PEGGIORA IL VOSTRO SONNO E PROVOCA DANNI ALLA RETINA, MA HA EFFETTI NEGATIVI ANCHE SULLA PELLE – LA LUCE BLU CREA DANNI AL VOLTO, ACCRESCENDO LE RUGHE, LE OCCHIAIE E…