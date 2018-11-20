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UN LEONE NEL FANGO – NORDIO: "40 ANNI FA L’ALLORA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ANNUNCIO’ LE DIMISSIONI – ESTRANEO ALLO SCANDALO LOCKEED, IL DEMOCRISTIANO LEONE RESTO’ VITTIMA DI GIOCHI DI PARTITO E DI ILLAZIONI DI STAMPA - 'L'ESPRESSO' (CON CAMILLA CEDERNA) SI SEGNALÒ PER LA SUA PETULANZA AGGRESSIVA. SOLO I RADICALI TROVARONO IL CORAGGIO DI SCUSARSI" - VIDEO
LE GRANDI MANOVRE DIETRO LA CADUTA DI GHOSN - IL MINISTRO LE MAIRE: ''NON È IN CONDIZIONE DI DIRIGERE RENAULT''. LO STATO FRANCESE POSSIEDE IL 15% DELL'AZIENDA - NATO IN BRASILE DA UNA FAMIGLIA DI LIBANESI CRISTIANI, CHI È IL MANAGER OSSESSIONATO DAI SOLDI FINITO IN GALERA IN GIAPPONE. 20 ANNI FA FU MANDATO A SALVARE NISSAN, SULL'ORLO DEL FALLIMENTO. CHE ORA VA MEGLIO DELLA CASA MADRE. CI SARÀ UN RIBALTONE O I FRANCESI MANTERRANNO IL CONTROLLO?
CLAN CHE ABBAIA VIENE ABBATTUTO – ECCO COS’HANNO TROVATO LE FORZE DELL’ORDINE DENTRO LE VILLE DEI CASAMONICA SGOMBERATE PER ESSERE DEMOLITE A ROMA: SOFFITTI DIPINTI, STATUE, TENDE DORATE E PURE COCAINA – LA PASSERELLA DELLA RAGGI (INSULTATA DAI RESIDENTI) E DI SALVINI, CHE SI FA UN VIDEO MENTRE ARRIVA AL QUADRARO E DICE: “È SOLO L’INIZIO” – LA PERINA: “ORMAI È UN FORMAT GIÀ ANDATO IN ONDA CON SUCCESSO NEL…” – FOTO E VIDEO
IL COLORE DEI SOLDI? NERO, COME GLI "ALL BLACKS" – LA SQUADRA DI RUGBY PIÙ FORTE DEL MONDO MACINA RICAVI MILIONARI, IL FATTURATO È AUMENTATO DEL 50%, E NELLA CLASSIFICA DEI BRAND SPORTIVI SE LA BATTE CON LE BIG DEL CALCIO – LA DANZA DI GUERRA “HAKA”, LA MAGLIA CON LA FELCE E LA MITOLOGIA DELL’ORDINE MONASTICO: STORIA DI UN SUCCESSO, SPORTIVO MA SOPRATTUTTO COMMERCIALE – I CAMPIONI NEOZELANDESI SBARCANO A ROMA: CACCIA AL SELFIE – VIDEO
CAFONALINO - ALL’ELISEO VA IN SCENA IL PROCESSO A KARL MARX: DOMENICO DE MASI INTERPRETA IL FILOSOFO COMUNISTA, ACCUSATO DAL PM FIAMMETTA PALMIERI - FAUSTO BERTINOTTI VESTE I PANNI DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SUL PALCO ANCHE LA PREZZEMOLINA ANNALISA CHIRICO, IL DG DELLA LUISS LO STORTO E ELISA ANZALDO - DA GIANNI LETTA A BRU-NEO VESPA: ECCO CHI C'ERA IN PLATEA...
LEGGI E GODI (INSOMMA…) CON CRISTIANA LAURO - MICHELIN PRESENTA LA GUIDA ITALIANA 2019 SENZA GROSSE NOVITÀ: CI CONFERMIAMO SECONDA POTENZA GASTRONOMICA DEL MONDO, MA È UNA GUIDA UN PO' IMMOBILE CHE NON VUOLE ESPORSI. E TRA I RISTORANTI CON UNA STELLA, SI NOTANO DISTANZE SIDERALI - ULIASSI A SENIGALLIA NUOVO ARRIVATO TRA I TRE STELLE. COSÌ ARRIVIAMO A 10, QUANTO LA SOLA PARIGI… - CRACCO, CANNAVACCIUOLO, ARMANI: CHI SALE E CHI SCENDE
IL DESTINO DELL'INTESTINO - EMIGRARE E ANDARE A VIVERE IN UN ALTRO PAESE CAMBIA IL MICROBIOMA, CIOÈ TUTTI QUEI BATTERI CHE SI TROVANO NEL NOSTRO INTESTINO, PER ACQUISIRE QUELLI DEL NUOVO PAESE DI RESIDENZA, INSIEME AD ALCUNE DELLE SUE MALATTIE PIÙ COMUNI - MA I NUOVI MICROBI NON SONO SUFFICIENTI A COMPENSARE LA PERDITA DI QUELLI NATIVI E…