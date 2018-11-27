CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
AVETE GIÀ GIOCATO CON IL CRUCI-DAGO DI QUESTA SETTIMANA? METTETEVI ALLA PROVA CON LE PAROLE CROCIATE PIÙ DIVERTENTI DELLA RETE – SFIDATE GLI AMICI E VOI STESSI CON LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER NOI DAL MITICO BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete troverete tutto l'archivio delle edizioni precedenti.
OGGI È GIORNO DI NOMINE - COME DAGO-ANTICIPATO, DE BELLIS SARÀ IL NUOVO DIRETTORE DI SKYTG24, MENTRE SARAH VARETTO VIENE PROMOSSA EXECUTIVE VICE PRESIDENT DELLE NEWS SKY A LIVELLO EUROPEO, LA STESSA DIVISIONE CHE ANDRÀ A GUIDARE ANDREA ZAPPIA - LA GIORNALISTA CONTINUERÀ A CONDURRE PROGRAMMI E SPECIALI COME EDITORIALISTA - DE BELLIS HA LAVORATO AL ‘GIORNALE’, AL ‘FOGLIO’ E HA FONDATO ‘RIVISTA UNIDICI’
“REDDITO E QUOTA 100 NON SLITTANO” – SECONDO LUIGI DI MAIO I SALDI DELLA MANOVRA RESTERANNO INVARIATI E ANNUNCIA: “IL REDDITO DI CITTADINANZA PARTE A MARZO, QUOTA 100 PRIMA”, MA CI SARÀ IL DIVIETO DI CUMULO. PROBLEMINO: SE TUTTO RESTA UGUALE, CHE DIALOGO STA PORTANDO AVANTI IL GOVERNO CON LA COMMISSIONE EUROPEA? – E SUL SERVIZIO DE “LE IENE” CHE INGUIAIA IL PADRE L’EX BIBITARO RISPONDE CHE…
GUZZETTI LASCIA MA RADDOPPIA, ANZI TRIPLICA: IL GRANDE VECCHIO DELLA FINANZA BIANCA VUOLE PIAZZARE LE SUE PEDINE IN CARIPLO, ACRI E ANCHE ALLA PRESIDENZA DI INTESA. ‘’IL NOSTRO PATRIMONIO CE L’HANNO AFFIDATO GLI AVI E LO GESTIAMO PRO TEMPORE, PER I POSTERI. COSÌ LE ALTRE FONDAZIONI, STRANI SOGGETTI INVENTATI PER CASO PER PRIVATIZZARE BANCHE CHE ERANO SENZA AZIONISTI’’
CHI È LA BESTIA? – UN INDONESIANO INCATENA UN ORANGO FEMMINA A UN LETTO E LA COSTRINGE A PROSTITUIRSI, DOPO AVERLA DEPILATA – I CLIENTI PAGAVANO PER POTER FARE SESSO CON L’ANIMALE, CHE È STATO SALVATO DOPO ANNI DI VIOLENZE – “QUANDO SIAMO ARRIVATI IL PADRONE NON VOLEVA LASCIARLA ANDARE. PER LUI ERA COME UN BANCOMAT…”
ROCK ALLA META – PLACCAGGI E RIFF: UN TERZO TEMPO DA GIGANTI ALLA NUOVA FIERA DI ROMA CON IL CAPITANO DEGLI 'ALL BLACKS' KIERAN READ SCATENATO NEL FINGERSI CHITARRISTA – DA CLAUDIO AMENDOLA A NERI MARCORE’, DA VIOLANTE PLACIDO A IRENE GRANDI, ECCO CHI C’ERA – IN CAMPO NON C’E’ STATA STORIA: GLI ALL BLACKS HANNO ASFALTATO L’ITALRUGBY- VIDEO
LILLI, CHE CAFONAL - SALVINI SHOW AL TEMPIO DI ADRIANO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELLA GRUBER – "SAVIANO? VOGLIO RADDOPPIARGLI LA SCORTA PERCHÉ SE POI GLI TOCCANO UN'UNGHIA LA COLPA È MIA – UN CASAMONICA MI HA INVITATO PER UN CAFFE’. GLI HO DETTO NO. ECCO PERCHE’ - ISOARDI? SONO AFFARI MIEI. AL MASSIMO LO DICO ALLA D’URSO” - IL MINISTRO PRESENTERA' ANCHE IL LIBRO DI VESPA, IL 4 DICEMBRE: MA QUANDO LAVORA?
SOGNATE UN VIAGGIO ON THE ROAD? CINQUE METE CHE STUZZICHERANNO LA VOSTRA FANTASIA – DAI 3940 KM DELLA LEGGENDARIA 'ROUTE 66' FINO ALLA PARADISIACA STRADA CUBANA CHE COLLEGA L’AVANA A VIÑALES – ALLE HAWAII I TORTUOSI VERSANTI VERSO HANA VI LASCERANNO A BOCCA APERTA TRA CASCATE, PONTI E LA BELLEZZA DELLA FORESTA TROPICALE – ECCO DUE PROPOSTE IN EUROPA E IN ITALIA
GENE INCOMPRESO – L’ANNUNCIO DELLO SCIENZIATO CINESE HE JIANKUI, CHE AVREBBE CREATO "LULU" E "NANA", I PRIMI ESSERI UMANI GENETICAMENTE MODIFICATI, HA SCATENATO DUBBI E CRITICHE DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA – PERSINO NEL SUO PAESE, NON PROPRIO ATTENTO DI SOLITO ALLE IMPLICAZIONI MORALI, LO SCARICANO: “È UNA GRAVE VIOLAZIONE DELL’ETICA” – TUTTI I DETTAGLI SULL’ESPERIMENTO – VIDEO