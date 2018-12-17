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''BRUMOTTI? UN INFAME'' - VIDEO: IERI È ANDATA IN ONDA LA FAVOLA DI CORONA AL BOSCO DI ROGOREDO, CON 'FURBIZIO' CHE SI PERMETTE DI INSULTARE L'INVIATO DI 'STRISCIA', UNO CHE NEI FORTINI DELLA DROGA CI È ANDATO E LE BOTTE LE HA PRESE DAVVERO, DAVANTI A UN GILETTI IMBAMBOLATO: ''IO NON CERCO LA SPETTACOLARIZZAZIONE'' (FACCE RIDE) - E SUL ROLEX DA 30MILA EURO HA PURE IL CORAGGIO DI DIRE…
“SALA PEZZO DI M…; TORNATENE NELLA TUA CASA DI LUSSO IN CENTRO” - INSULTI E SPUTI CONTRO IL SINDACO DI MILANO NEL QUARTIERE PERIFERICO CORVETTO, LUI S' INFURIA: "NON MI FATE PAURA" - L’AGGRESSIONE DEGLI ANTAGONISTI, SALA: “SE NON LI AVESSI CONTRO NON FAREI BENE IL MIO LAVORO” - VIDEO
SIAMO UN POPOLO DI FORMICHINE (E DI EVASORI FISCALI) - IL DEBITO PRIVATO DEGLI ITALIANI E’ PARI AL 41,31% DEL PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL) QUANDO I MAESTRINI TEDESCHI NE HANNO UNO PARI AL 52,7%, LE FAMIGLIE INGLESI SONO ALL'86,35% E I CANADESI AL 100,02% - IL DEBITO MONDIALE E’ PARI A 184 MILA MILIARDI DI DOLLARI…
URAGANO MEGHAN - IL PRINCIPE HARRY NON PARTECIPERÀ ALLA TRADIZIONALE BATTUTA DI CACCIA DI SANTO STEFANO. LA RAGIONE? LA MOGLIE, ANIMALISTA E VEGANA, NON APPROVA – LA SCELTA PREOCCUPA I WINDSOR E IN PARTICOLARE WILLIAM CHE LA MOGLIE STIA TRASCINANDO SUO FRATELLO LONTANO DALLA FAMIGLIA – OLTRE AD AVERGLI VIETATO LA CACCIA, L’EX ATTRICE COSTRINGE IL MARITO…
SCIOCCHEZZAIO PALLONARO – LE PAPERE DI OLSEN SCATENANO I SOCIAL: "L’ITALIA DI VENTURA IN 180 MINUTI NON E’RIUSCITA A SEGNARGLI" - LE PROMESSE DI MAZZARRI, AL "CLUB" DI SKY COSTACURTA RIVELA CHE NON HA MAI MARCATO A UOMO IN VITA SUA (NEANCHE CON CESARE MALDINI A FRANCIA ’98) - ALLEGRI E IL SEGRETO PER EVITARE DI DIRE QUALCHE CAZ*ATA AI CALCIATORI – LA PERFETTA IMITAZIONE DI UBALDO PANTANI – VIDEO
CAFONALINO – FILIPPO CECCARELLI E LORENZA FOSCHINI PRESENTANO “IL ROMANZO DI BENITO” DI PASQUALE CHESSA: UN’INDAGINE SUI FALSI DIARI DEL DUCE E SULLE LEGGENDE CHE GIRANO INTORNO A MUSSOLINI – PINO CORRIAS, BRUNO MANFELLOTTO, CLAUDIO STRINATI: TUTTI GLI OSPITI DELLA SERATA
ASTENERSI AEROFOBICI – SE SOGNATE DI VOLARE DA KATMANDU ALLA VOLTA DELL’EVEREST SAPPIATE CHE UN PASSAGGIO QUASI OBBLIGATO È L’AEROPORTO DI LUKLA, NELL’HIMALAYA NEPALESE, CONSIDERATO UNO DEI PIÙ PERICOLOSI AL MONDO – LO “SCALO” SI TROVA A 2.843 METRI DI ALTITUDINE E LA CONFORMAZIONE DEL TERRITORIO NON AIUTA: SE CI METTIAMO ANCHE LE INTEMPERIE ECCO CHE L’INCIDENTE È DIETRO L’ANGOLO… (VIDEO)
IL CIBO TI SALVA LA VITA – AVETE PAURA CHE I VOSTRI BUONI PROPOSITI PER MANTENERE LA LINEA E PRESERVARE LA SALUTE SI SCONTRINO CONTRO IL MURO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE? ECCO COSA DOVETE MANGIARE PER PROTEGGERVI DA COLESTEROLO, ICTUS, INFARTI E NON INGRASSARE