CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
QUI LA VERSIONE PER SMARTPHONE/MOBILE
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete verso il basso e troverete l'archivio delle edizioni precedenti.
AVETE GIOCATO AL CRUCI-DAGO DI QUESTA SETTIMANA? - COSA ASPETTATE: METTETEVI ALLA PROVA CON LE DEFINIZIONI CREATE AD HOC PER IL NOSTRO SITO DAL MITICO ENIGMISTA BIG BONVI, IN VERSIONE DESKTOP O MOBILE-
CLICCA QUI PER LA VERSIONE DESKTOP
QUI LA VERSIONE PER SMARTPHONE/MOBILE
Avete perso un vecchio cruci-Dago e volete recuperare? Una volta aperto il link, scorrete verso il basso e troverete l'archivio delle edizioni precedenti.
VIDEO FLASH - DAGOSPIA FA LA SPIA DALLA PRIMA PUNTATA DELLA NUOVA STAGIONE DEL "COSTANZO SHOW" DOVE BELEN E FABRIZIO CORONA BALLANO AVVINGHIATI - E MENTRE PLATINETTE INTONA "BESAME MUCHO", DAGO FA IL CONTROCANTO: "BESAME ER BUCIO..." - VIDEO
ACCA' NISCIUNO È FESS', MA QUALCUNO E' FS - DI MAIO: ''SU ALITALIA ABBIAMO TROVATO LA QUADRA''. OVVERO APPIOPPARLA ALLE FERROVIE. CHE TOGLIERANNO LE GIA' SCARSE RISORSE AI TRENI DEI PENDOLARI PER METTERLE NEL BUCO NERO CON LE ALI - 'STARTMAG': ''IL PIANO DEL GOVERNO: OFFERTA DI FERROVIE ENTRO LA FINE DEL MESE SUL 100% DI ALITALIA; ENTRO LA FINE DELL’ANNO UN CONSORZIO DI FS CON UN PARTNER INDUSTRIALE IN MINORANZA (E FORSE CON PARTECIPAZIONE DEL MEF)
PARTITA BENE, FINITA MALE - LA BORSA DI MILANO CHIUDE A -0,6% CON SPREAD A 304 DOPO UNA PARTENZA BRILLANTE E UN DIFFERENZIALE IN CALO A 289. CALANO OVVIAMENTE LE BANCHE, CRESCE FCA DOPO L'ANNUNCIO DELLA VENDITA DI MAGNETI MARELLI (+3% DOPO AVER TOCCATO OLTRE +6%) - BOOM PER FERRAGAMO DOPO LA MORTE DELLA PRESIDENTE ONORARIA WANDA FERRAGAMO, VEDOVA DEL FONDATORE, CHE HA RIACCESO LE SPECULAZIONI SU UNA CESSIONE
IL “FIGHT CLUB” DEI PISCHELLI DI PIACENZA - RISSE IN CENTRO OGNI SABATO ORGANIZZATE SUI SOCIAL, IDENTIFICATI 63 GIOVANI, SIA ITALIANI CHE STRANIERI, TRA 14 E 20 ANNI - NON È CHE DIETRO CI SIANO ANCHE LE SCOMMESSE? IL QUESTORE: “UN' IPOTESI COME ALTRE SU CUI INDAGHIAMO” - VIDEO
DONNARUMMA NON SI SALVA DA SALVINI – “IL MILAN HA GIOCATO ALLA MONTI, CON LA FORNERO IN PORTA” – LA “FARFALLATA" DI 'GIGIO' SCATENA LA FURIA DEL VICEPREMIER, MILANISTA DI FERRO – GATTUSO DIFENDE IL PORTIERE: “LA PAPERA DI DIDA CON IL LEEDS FU PIÙ GRAVE” - LUCA MARCHEGIANI, EX PORTIERE DI TORINO E LAZIO, OGGI COMMENTATORE SKY: “GIGIO HA SOTTOVALUTATO QUELLA PALLA, È STATO SVOGLIATO, NON DOVEVA USCIRE” – VIDEO
CAFONALINO - È PARTITA VIDEOCITTÀ A ROMA, CON OLTRE 78MILA PRESENZE NEL WEEKEND - DALL'INAUGURAZIONE ALLE EX CASERME DI VIA GUIDO RENI, ALLE MASTERCLASS DI GABRIELLA PESCUCCI, SABINA GUZZANTI, DANTE FERRETTI E FRANCESCA LO SCHIAVO - IL VIDEOMAPPING SUI MONUMENTI DEL CENTRO, CON DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE DI PUBBLICO, SARÀ RIPROPOSTO GIOVEDÌ 25 E VENERDÌ 26
BINARIO, PORTAMI VIA - ECCO DIECI FERROVIE STORICHE CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI INCANTEVOLI E FUORI DAL COMUNE: IL GLACIER EXPRESS, IL TRENO PIÙ LENTO DEL MONDO OFFRE SCORCI MERAVIGLIOSI SULLE MONTAGNE SVIZZERE. AD HANOI UN TRENO TRANSITA IN UNA LUNGA E STRETTISSIMA STRADA ABITATA
UNA PILLOLA AL GIORNO LEVA IL CANCRO DI TORNO – MELANIA RIZZOLI: “È IL RIBOCICLIB, CHE SOMMINISTRATA ALLE DONNE CON TUMORE AL SENO AVANZATO MIGLIORA I RISULTATI OTTENUTI CON LA SOLA TERAPIA ORMONALE. CON QUESTO FARMACO SI RALLENTA LA CRESCITA DEL TUMORE CON UNA PILLOLA AL GIORNO – UN TRAGUARDO DI OLTRE 30 ANNI DI RICERCA NELLA LOTTA AL TUMORE, LA CUI PRIMA ARMA TERAPEUTICA È E RIMANE LA…