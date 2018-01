BACCO, DI BACCO E VENERE - OGGI LA PORNODIVA E SPOGLIARELLISTA PUGLIESE ROSSANA DOLL E’ UNA COUGAR 50ENNE PROVATA DA MILLE BATTAGLIE MA NELLE FOTO DEL NOSTRO LUCIANO DI BACCO, SCATTATE NEL 1996 AL SEXY SHOP “BEAUTIFUL” DI ROMA, ERA MOZZAFIATO - VIDEO E GALLERY HOT

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

ROSSANA DOLL SUPER HOT

1 - ROSSANA DOLL A “TAGADÀ” - 01/02/2016

Da www.youtube.com

rossana doll nel suo splendore (1)

Rossana Doll, pornostar e spogliarellista a Torino, ha due figli, il più piccolo frequenta le medie, ma non alla scuola pubblica, bensì dai preti. Nell’intervista, girata prima nel locale dove si esibisce poi sul set cinematografico, ci racconta come concilia la sua professione da attrice hard con la sua vita da mamma e cattolica. Due anime all’apparenza inconciliabili, che si trovano spesso a lottare con i pregiudizi di chi le sta intorno.

rossana doll in tutta la sua bellezza (9)

2 - INTERVISTA A ROSSANA DOLL

Da http://www.bisceglieindiretta.it del 5 febbraio 2013

Per i suoi figli ha abbandonato gli eccessi, ma Rossana Di Pierro rimane la bambola degli anni Novanta. La bambola biscegliese che ha fatto sognare tutti gli uomini degli anni Novanta, che ha “acceso fuochi” e fatto tanto parlare di sé, lei che con orgoglio e coraggio ha fatto carriera nel cinema hard e nel settore dell’ “intrattenimento per adulti”, lei che è approdata alla notorietà quando denunciava ante litteram traffici a sfondo sessuale nel libro Membri di partito (scritto insieme ad Alberto Selvaggi ed edito da Stampa Alternativa), lei che nonostante gli scandali e le “male parole” con piacere torna (anche se solo telefonicamente) a parlare di sé a Bisceglie… è Rossana Doll!

ROSSANA DOLL

In veste di ospite radiofonica, Rossana Di Pierro, ha raccontato domenica 3 febbraio, nel corso della trasmissione “Cosa succede in città” di Radio Centro, nell’intervista di Francesco Lucivero e Antonella Todisco, chi è Rossana Doll oggi, rievocando il suo passato glorioso, facendo qualche mea culpa e considerazioni sul suo presente e sul rapporto sempre attuale tra politica e sesso.

Un’intervista che non cade a caso in questo periodo pre-elettorale, durante il quale tanto dovremmo soffermarci, prima di mettere la fatidica X, sulla lealtà e moralità di tanti politici nostrani (senza fare differenze di colore partitico). E la signora Di Pierro lo sa bene.

ROSSANA DOLL

Lei che un po’ per pubblicità (ad onor del vero va detto), un po’ per lealtà, raccontando con dovizia di particolari le serate bollenti che avrebbe trascorso assieme ai due deputati che le avevano fatto intravedere il miraggio di un’assunzione come hostess all’Ati, ha condotto una battaglia di verità contro un mondo marcio e perbenista che prima sfrutta le ragazze (per bene?) e poi vuole mantenere la sua moralità.

Ma torniamo al presente e all’intervista a Radio Centro. Che fine ha fatto Rossana Doll? “Rossana la ragazza dello scandalo“: così si intitola uno dei suoi primi film porno (1992/1994) ed è proprio così che l’hanno etichettata tanti compaesani biscegliesi.

rossana doll in tutta la sua bellezza (6)

Oggi Rossana vive a Torino con il suo piccolo figlio di 6 anni e ammette che la sua vita è ben diversa rispetto a quella di 10 anni fa, la carriera artistica non è più compatibile con il “mestiere” della mamma a tempo pieno. Insomma, gli anni portano con sé la necessità di un cambiamento? Non proprio. Rossana non è più la pornodiva che gira film per famosi registi e produttori, ma si dedica comunque con passione al mondo dell’hard: è testimonial nazionale del viagra che prende il suo nome, l’Iron Doll, è inoltre indossatrice di abiti da sposa e svolge intrattenimento.

rossana doll in tutta la sua bellezza (2) rossana doll in tutta la sua bellezza (10) rossana doll in tutta la sua bellezza (1) mr ferdy bacia teneramente rossana doll mr ferdy e rossana doll (2) rossana doll in tutta la sua bellezza (4)