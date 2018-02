BAGARINI, GIU’ DALLA SCALA! – LA DENUNCIA DEL SOVRINTENDENTE PEREIRA: "I BIGLIETTI DELLA SCALA VENDUTI CON I NOMI DI GIOCATORI MILANISTI" – "I SINDACATI HANNO MAL DIGERITO L'ARRIVO, SENZA CONCORSO, DI UN NUOVO CAPO DELLA BIGLIETTERIA? ERA IMPOSSIBILE ASPETTARE, DOVEVO RISOLVERE QUESTO PROBLEMA"

Pierluigi Panza per il Corriere della Sera

A Çalhanoglu, forse, avranno riservato un posto per Il turco in Italia mentre a Suso prenotato un bel Barbiere di Siviglia Venivano effettuate più o meno così le attribuzioni nominali sui biglietti degli spettacoli scaligeri che finivano nelle mani delle società di secondary-ticketing.

Trapela da una confidenza del sovrintendente della Scala, Alexander Pereira: «Abbiamo introdotto la vendita anagrafica per rendere tracciabili gli acquisti dei biglietti e abbiamo scoperto un caso in cui 60 tagliandi riportavano il nome di giocatori del Milan che, ovviamente, non si sono mai visti in teatro».

Il tema dei biglietti ha tenuto banco anche ieri durante l' incontro tra il sovrintendente Pereira e i sindacati della Scala. I quali hanno comunque accettato il licenziamento (appellato) di un dipendente della biglietteria e l' allontanamento volontario di un altro.

Che ne pensa, sovrintendente Pereira?

«La Scala pensa di aver avuto la prova che suoi collaboratori della biglietteria, prima della vendita per il pubblico, cedevano alle agenzie blocchi di biglietti che venivano rivenduti su Internet ai prezzi che avete scritto. Potevamo lasciare passare queste cose?».

I sindacati, però, hanno mal digerito l' arrivo, senza concorso, di un nuovo capo della biglietteria.

«Era impossibile aspettare 4 o 6 settimane, dovevo risolvere questo problema. Prima è stata cercata una soluzione interna; poi si è cercato in Italia. La candidata scelta aveva un posto fisso a Spoleto ed è molto valida e seria».

Come fanno le agenzie ad avere ancora dei biglietti in mano?

«Le agenzie vendono biglietti che non hanno in mano, li vendono al buio. Poi mettono in coda delle persone per acquistare due biglietti alla volta che vengono girati ai loro clienti. Se lei compra due biglietti nessuno le vieta di darli o venderli al suo vicino di casa».

La Scala cerca di rendere più difficile anche questo?

«Chi acquista un biglietto deve registrare i propri dati.

Questo, anzitutto, è un servizio al pubblico: il cliente viene informato se cambia un cantante o altro...

Ma ciò favorisce anche la tracciabilità. Così, se qualcuno ci mostra un biglietto che ritiene acquistato a prezzo maggiorato noi risaliamo all' acquirente, possiamo diffidarlo e monitorare eventuali altri suoi acquisti.

Inoltre, annunciamo quando eseguiamo controlli d' identità, cosa che avviene, ad esempio, per la prima under Trenta e per importanti eventi».

Problema superato?

«Non proprio. C' è chi si logga con mail diverse, ma stiamo lavorando anche su questo. Alle biglietterie stiamo installando dei totem per l' autoregistrazione digitale e abbiamo aumentato le possibilità di acquisto di biglietti: sino a sei posti per i palchi e sino a quattro per la platea nel primo giorno di vendita».

Altre soluzioni?

«Abbiamo ingaggiato un ex membro del cda dell' impresa tedesca che ha dato origine a Ticketone per consulenze su questo problema».

Accade anche all' estero?

«Sì. Avviene al Bolshoi e in tutti i teatri famosi. La Corte dei Conti dell' Austria ha recentemente controllato l' Opera di Vienna individuando lo stesso problema».

Negli ultimi mesi si sono verificati dei mancati riempimenti di sala?

«Il Progetto musica da camera per balletto è stato meno attrattivo; ma era messo in conto. Lo stesso il Simon Boccanegra , spettacolo che avevamo già presentato tre volte, ma non potevo privare Milano della straordinaria direzione di Myung-whun Chung: era un rischio calcolato. Stiamo vendendo bene».

