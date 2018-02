Marco Baldini, la 'confessione' a Peter Gomez

ALDO GRASSO

1 - LA CONFESSIONE DI BALDINI E IL RISCHIO DI FARE UNA TV DEL DOLORE

Aldo Grasso per “il Corriere della Sera”

Mi spiace molto che il bravo Peter Gomez abbia intervistato Marco Baldini («La confessione», Nove, venerdì, ore 23.15). Per carità, ognuno fa quel che ritiene giusto fare, non tocca a me decidere. Ma ogni volta che Baldini è intervistato, fa danni. A sé, ma questo riguarda l' abisso verso cui il Nostro allegramente si è incamminato, ma anche a quei terzi che, per generosità, ora rischiano di riaprire ferite che credevano chiuse.

Non so quanto Baldini millanti, non so quando dica la verità o giochi di fantasia, non so a quale versione credere delle molte che ha messo in circolazione, ma in questi giorni ho pensato a lungo a Linus, direttore di Radio Deejay, al disagio che lui e la sua famiglia devono aver provato. Dunque, Baldini ha raccontato che, a causa del vizio del gioco, si è fatto prestare da Linus 100 milioni e non li ha mai restituiti.

Visto che stiamo parlando di milioni, l'episodio non è recente e 100 milioni allora erano davvero una bella cifra. Può darsi che Linus sia persona disinteressata e munifica, ma può anche darsi che speri ancora che quei soldi tornino a casa per essere impiegati in maniera più proficua.

E vogliamo parlare di Fiorello? L' ha aiutato in tutti i modi e adesso si scopre che in un' intercettazione telefonica con Carlo Zacco, figlio del boss Antonino (detto «Nino il Bello») arrestato nel 1990 durante l' indagine «Duomo Connection», Baldini ha detto che Fiorello (riferisco Gomez) è «un figlio di puttana, e che faceva i soldi mentre quelli intorno a lui prendevano le briciole».

Baldini se l' è cavata con una battuta: «In quel periodo avrei potuto dire anche che il Papa si veste di verde». Al verde, purtroppo c' è lui. Per colpa del demone del gioco. Invece di intervistarlo e permettergli di gettare altro fango, forse sarebbe più opportuno consigliarli un bravo psicologo (altrimenti è tv del dolore, o quasi).

