20 feb 2018 14:02

IL BALLERINO GIANMARCO CAMPIRONI SCRIVE A DAGOSPIA: "CI TENGO A PRECISARE CHE NON SONO ASSOLUTAMENTE GAY, ANCHE SE NON HO NULLA CONTRO L'OMOSESSUALITA' - NON E' VERO CHE ALLA FINE DELL'ESIBIZIONE CON GIOVANNI CIACCI A "BALLANDO" CI SARA' UN BACIO"