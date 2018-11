4 nov 2018 18:12

AL BANO O AL BAGNO? IL CANTANTE DÀ BUCA A ''DOMENICA LIVE'' PER UN MALORE, MA POI CONFERMA LA PARTENZA DI DOMANI PER LA CINA. L'ANSA PARLA DI ''PRESUNTO MALORE'' E BARBARIE D'URSO COMMENTA: ''UNA PERSONA CHE ERA CON LUI HA DETTO CHE SI ERA SENTITO MALE. O L'AMICO HA MENTITO OPPURE...SONO CONTENTA CHE STIA BENE, GLI REGALEREMO LE CLIP CHE AVEVAMO PREPARATO PER LUI PERCHÉ POSSA FARLE VEDERE IN CINA''