BARACK E BURATTINI - OBAMA POTREBBE DIVENTARE LA PROSSIMA STELLA DI NETFLIX - L’EX PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI STA TRATTANDO CON IL GIGANTE DELLO STREAMING UNA PARTECIPAZIONE COME PRODUCER DI UNO SHOW O COME MODERATORE DI UNA NUOVA SERIE - E NOI NON RESTIAMO A GUARDARE: AFFIDIAMO A BERLUSCONI LA CONDUZIONE DI SANREMO 2019!

netflix on tv 2

Massimiliano Del Barba per www.corriere.it

Barack Obama potrebbe diventare la prossima stella di Netflix. Sembra infatti che l’ex presidente degli Stati Uniti stia trattando con il gigante dello streaming una partecipazione come producer di uno show o addirittura in prima persona, davanti alle telecamere, come moderatore di una nuova serie prodotta da Netflix. O magari, come suggerisce la Cnn, tutti e due i ruoli.

berlusconi obama

LA TRATTATIVA

A rivelare le negoziazioni in corso, il New York Times. L’accordo non è ancora stato raggiunto, ma se arriverà la firma sia Barack Obama e sia la moglie Michelle saranno nel prossimo futuro impegnati con una nuova serie incentrata sui temi a lui cari durante la sua presidenza, o uno show che racconti il meglio dell’America, storie incoraggianti o anche edificanti.

DOPPIO OBBIETTIVO

obama berlusconi

Per il momento però l’azienda californiana preferisce non commentare. Per Netflix avere l’ex presidente degli Stati Uniti sarebbe un successo importantissimo, capace di aumentare sensibilmente il numero di abbonamenti. Per gli Obama invece sarebbe un’ottima piattaforma per parlare a un vastissimo pubblico in tutto il mondo. Netflix ha più di 117 milioni di abbonati, 55 di questi negli Stati Uniti. Non essendoci ancora un accordo, rimangono da definire sia il numero di episodi e sia il format preciso del programma.