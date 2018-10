BARBARA D'URSO NON CI STA: ''ECCO I DATI VERI DELL'AUDITEL, NOI PARTIAMO 6 PUNTI SOTTO E ABBIAMO 13 BLOCCHI PUBBLICITARI'' (CHE FANNO CALARE GLI ASCOLTI). E QUANDO ARRIVA LA PARODI, BARBARIE STRAVINCE… - FAZIO CON COTTARELLI E BURIONI (15,5-14%), PRATICAMENTE UNA DICHIARAZIONE DI GUERRA AL GOVERNO - BENE LE IENE (12,1%) - FLOP 'VICTORIA' (7,3%) MA CI SONO LE PAPERE (15%) A TENERE TESTA A FAZIO - 'QUELLI CHE' (8,3%) - BENE 'STREET FOOD BATTLE' (12%)

Buongiorno!! Anche ieri grandi ascolti per Domenica Live!!! Picchi del 20% di share e di 2 milioni 600 mila spettatori!!! ???? Domenica Live prima parte 17,36%, seconda parte 17,30%, Storie 15,74%, Attualità 14,37%. Questi sono i dati Auditel VERI!! Visto che anche stavolta vedo in giro strani calcoli senza valore e che molti non mettono i dati per intero. E questo nonostante noi partiamo 6 punti sotto rispetto alla concorrenza e abbiamo più del doppio della pubblicità!!! GRAZIEEEEEEEEEEE!!!!! ??????????????? #domenicalive #auditel #laveritàvince #nonostanteildivarioiniziale #13pubblicità #tvcommerciale #ladomenicadegliitaliani #evviva #viamo #colcuore

ASCOLTI TV | DOMENICA 7 OTTOBRE 2018. DOMENICA IN TORNA IN TESTA. CHE TEMPO CHE FA 15.5%-14%, BENE LE IENE 12.1%, FLOP VICTORIA 7.3%. PARTE BASSO C’È POSTO PER 30 SUL NOVE (1.2%)

Nella serata di ieri, domenica 7 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 20.38 alle 22.31 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.674.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video 1.517.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.636.000 spettatori (6.8%) mentre Instinct ha raccolto 1.449.000 spettatori (6.2%).

Su Italia1 – dalle 21.21 alle 0.54 - Le Iene ha intrattenuto 2.023.000 spettatori con il 12.1% di share (presentazione di 11 minuti: 908.000 – 3.8%). Su Rai3 – dalle 21.24 alle 21.35 - Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.327.000 spettatori pari ad uno share del 6.3% (presentazione di 11 minuti: 1.016.000 – 4.2%). Su Rete4 il film Monuments Men è stato visto da 755.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 – dalle 20.36 alle 0.54 - Non è l’Arena ha interessato 1.164.000 spettatori con il 6.5%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 del Giappone in differita è stato seguito da 844.000 spettatori con il 3.7% di share.

Sul Nove la prima puntata del nuovo programma di Max Giusti C’è Posto per 30 segna 280.000 spettatori con l’1.2% (se si considera il simulcast su Real Time/+1, Food Network, DMAX/+1 il programma raggiunge 556.000 spettatori con il 2.3%). Su Sky Spal – Inter ha ottenuto 1.337.000 spettatori e il 5.6%. Sul 20 Homeland ha ottenuto 142.000 spettatori e lo 0.6%. Su Rai4 Chiamata da Uno raccoglie 313.000 spettatori con l’1.3%. Su Iris Mani di Velluto ha raccolto 326.000 spettatori e l’1.4%. Su Rai Premium Isabel ha ottenuto 335.000 spettatori e l’1.5%. Su Rai Movie Big Wedding segna 457.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima tiene testa a Fazio.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.585.000 spettatori con il 15.1%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 891.000 spettatori (3.9%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 971.000 spettatori con il 4.2%, nella prima parte, e 995.000 spettatori con il 4.1%, nella seconda parte. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha interessato 1.184.000 spettatori pari al 5.1% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria segna 366.000 spettatori e l’1.6%.

Preserale

Il 3.4% per il Napoli su Sky.

Su Rai1 L’Eredità – la Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.517.000 spettatori (16.2%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.743.000 spettatori (20.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.180.000 spettatori (14.5%) mentre Caduta Libera raccoglie 3.008.000 spettatori (16.7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 924.000 spettatori (6.6%), nella prima parte, e 1.004.000 spettatori (5.6%), nella seconda parte. Lol segna 671.000 telespettatori (3.3%) e 654.000 telespettatori (3%).

Su Italia1 Sport Mediaset segna 317.000 spettatori e l’1.9%. CSI Miami ha totalizzato 435.000 spettatori (2.2%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 770.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Blob segna 958.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 375.000 spettatori (share del 2.3%). Su Sky Sport Serie A Napoli – Sassuolo segna 536.000 spettatori e il 3.4%.

Daytime Mattina

I Menù di Canale 5 si fermano al 4.5%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 296.000 spettatori (14.4%), nella presentazione, 667.000 spettatori (16.8%) nella prima parte, 1.533.000 spettatori (19.7%), nella seconda parte, e 1.602.000 spettatori (18.2%), nella terza parte. Paesi che Vai segna 1.450.000 spettatori con il 16.7%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.430.000 spettatori pari ad uno share del 15.1%. La Santa Messa raggiunge 1.833.000 spettatori e il 16.7%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.067.000 spettatori con il 16.4% e Segreti Artici raccoglie un ascolto di 608.000 telespettatori con il 7.2% di share.

I Menù di Giallo Zafferano segna 388.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai2 Pallavolo Femminile Italia-Azerbaijan ha interessato 515..000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Futurama segna 155.000 spettatori con l’1.8%, nel primo episodio, e 166.000 spettatori con l’1.9%, nel secondo episodio. Su Rai 3 TG3 Speciale convince 236.000 spettatori con il 2.7% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 659.000 spettatori (7.7%).

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 205.000 spettatori con il 3.3% di share. Il Gran Premio di Formula 1 ha ottenuto 232.000 spettatori e il 4.5% su Sky Sport Uno e 263.000 spettatori con il 4.8% su Sky Sport F1. Su Sky Sport Moto Gp – dalle 8.53 alle 9.44 – la Moto Gp ha raccolto 368.000 spettatori e il 4.3% mentre su Sky Sport Uno – dalle 8.57 alle 9.42 – la Moto Gp ha raccolto 213.000 spettatori e il 2.5%.

Daytime Mezzogiorno

Tv2000 al 2.1% con la Supplica alla Madonna di Pompei.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 1.833.000 spettatori (16.7%). Linea Verde ha intrattenuto 2.793.000 spettatori (19.9%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 826.000 spettatori con il 9% e Melaverde 1.653.000 con il 13.5%. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 702.000 spettatori con uno share del 7.6% nella prima parte e 1.269.000 (10.5%) nella seconda parte. Su Italia1 il Porsche Festival segna l’1.2% con 121.000 spettatori. Grande Fratello Vip raccoglie 532.000 spettatori con il 3.6% mentre Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 768.000 spettatori con il 4.8%.

Su Rai3 il TG3 delle 12 registra 528.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Rete4 Donnaventura ha fatto compagnia a 255.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Il Commissario Cordier è stata scelta da 97.000 spettatori con lo 0.8% di share. Su Tv8 la Moto 3 raccoglie 289.000 spettatori e il 3.2%. La Moto 2 segna 564.000 spettatori e il 4.2%. Su La5 Grande Fratello Vip Live raccoglie 88.000 spettatori e lo 0.6%. Su TV2000 la Supplica alla Madonna di Pompei registra 251.00 spettatori con il 2.1%.

Daytime Pomeriggio

Parodi al 13%. In sovrapposizione Domenica In 15.45%, Domenica Live 13.98%.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.322.000 spettatori pari ad uno share del 15.2%, nella prima parte in onda dalle 14 alle 14.54, e 2.077.000 spettatori pari ad uno share del 15.6%, nella seconda parte in onda dalle 15 alle 17.28. Il TG1 ha ottenuto .000 spettatori pari ad uno share del %. A seguire La Prima Volta, con Cristina Parodi, ha raccolto un ascolto medio di 1.720.000 spettatori pari al 13%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.838.000 spettatori con l’11.3%.

Domenica Live ha raccolto 1.721.000 spettatori (11%) con la presentazione di 26 minuti, 1.994.000 (14.4%) con l’Attualità dalle 14.28 alle 16.57, 1.919.000 spettatori (15.7%) con le Storie dalle 17.01 alle 17.21, 2.165.000 spettatori (17.4%) dalle 17.25 alle 17.55, 2.330.000 spettatori (17.3%) dalle 18.01 alle 18.31 e 1.946.000 spettatori (13.8%) con L’Ultima Sorpresa. La media – dalle 14.29 alle 18.32 – di Domenica Live è del 15.25%. Su Rai2 Quelli che Aspettano ha convinto 1.03.000 spettatori (7.3%). Quelli che il Calcio segna l’8.3% con 1.090.000 spettatori. Dribbling ha ottenuto 708.000 spettatori con il 5.7%.

Su Italia1 Stonehenge Apocalypse raccoglie 366.000 spettatori con il 2.5%. A seguire L’Asso del Go Kart ha convinto 321.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 Mezz’Ora in Più ha interessato 923.000 spettatori con il 6.4%. I Topi ha ottenuto 395.000 spettatori con il 3% e 525.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete 4 L’Isola ha registrato 291.000 spettatori con il 2%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 318.000 spettatori (share del 2.5%). Su Tv8 la Moto Gp ottiene 1.364.000 spettatori e uno share dell’8.9%.

Seconda Serata

Street Food Battle, in terza serata e con il mega traino de Le Iene, esordisce con il 12%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 543.000 spettatori pari ad uno share del 9.1%. Su Canale 5 Pressing ha intrattenuto 384.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.240.000 spettatori (7.2%) mentre L’Altra DS ha interessato 470.000 tifosi (5.1%). Su Italia1 Street Food Battle segna un netto di 489.000 ascoltatori con il 12% di share. Su Rai 3 Sopravvissute è visto da 465.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 Il Quarto Angelo è la scelta di 175.000 spettatori (2.7%). Su La5 Il Padre della Sposa raccoglie 75.000 spettatori e lo 0.7%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.114.000 (25.3%) – Billy 3.578.000 (22.4%)

Ore 20.00 5.081.000 (23.9%)

TG2

Ore 13.00 2.050.000 (13.4%)

Ore 20.30 1.531.000 (6.7%)

TG3

Ore 14.25 1.499.000 (9.8%)

Ore 19.00 1.532.000 (9.2%)

TG5

Ore 13.00 2.546.000 (16.5%)

Ore 20.00 3.701.000 (17.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 885.000 (6.7%)

Ore 18.30 621.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 312.000 (2.7%)

Ore 18.55 621.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 545.000 (3.4%)

Ore 20.00 989.000 (4.6%)