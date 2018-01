14 gen 2018 15:20

BARBARA "D’URTO" IS BACK – “DOMENICA LIVE” RIPARTE DAL BERLUSCONI: "MA OSPITEREMO ANCHE ALTRI POLITICI" - "UN FILOSOFO HA DETTO IN TV CHE MI TEME PIU’ DELL’ISIS? GLI AUGURO DI AVER SUCCESSO ANCHE SENZA USARE IL MIO NOME – MIO NIPOTE HA CHIESTO: MA COME E’ POSSIBILE CHE ZIA FACCIA PARTE DELLO STATO ISLAMICO?” IN EFFETTI…- VIDEO