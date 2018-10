24 ott 2018 14:36

BARBARIE SBARCA IN EDICOLA - DA QUALCHE GIORNO BARBARA D'URSO HA AVVIATO SUI SUOI SOCIAL UN MISTERIOSO CONTO ALLA ROVESCIA CHE PREANNUNCIA UN’AVVENTURA EDITORIALE, UN GIORNALE DEDICATO AL SUO 'POMERIGGIO 5' – E NON È LA PRIMA VOLTA PER CARMELITA: NEL 2014 I SUOI FAN SI DELIZIAVANO CON ''B'', MITOLOGICA RIVISTA CON CONSIGLI PER FARSI LE UNGHIE COME LA PROPRIA EROINA…