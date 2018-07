BARRA DRITTA: NOZZE BIS CON CLAUDIO SANTAMARIA, IN SPIAGGIA, NELLA LORO BASILICATA - "CHI CI CRITICA SUI SOCIAL, VORREBBE ESSERE NOI: UN UOMO CHE SI PRENDE UNA DONNA CON 3 FIGLI. UNA DONNA CHE, CON UNA FIGLIA APPENA NATA, HA IL CORAGGIO DI DIVORZIARE” – AL MATRIMONIO NON C'ERA RENZI: "NON L'HO INVITATO" - E SANTAMARIA LE FA LA SERENATA

Candida Morvillo per Liberi Tutti – Corriere della Sera

«Ho organizzato il matrimonio esattamente in tredici giorni. Gli inviti sono partiti quattro giorni fa», Francesca Barra sospira. Manca poco e non ha fatto l' ultima prova dell' abito. Lei e Claudio Santamaria si erano già sposati a Las Vegas a novembre e ora rinnovano il sì a Policoro, in Basilicata, dove si sono conosciuti da bambini. «Claudio è stato il mio primo lento, avevo 11 anni», ricorda. Lei era troppo giovane per innamorarsi, ma l' emozione era stata troppo grande per essere dimenticata. La vita era andata avanti. Francesca aveva lasciato la natia Lucania, si era sposata a 26 anni, aveva avuto tre figli, Claudio aveva vissuto a Roma, aveva avuto una bimba da Delfina Delettrez-Fendi.

Francesca è diventata giornalista, scrittrice, conduttrice tv, Claudio un attore, strafamoso e pluripremiato. Si rivedevano al mare, d' estate, quando lei tornava dai suoi e lui dai cugini. Si sono incontrati, nuovamente da soli, un anno e mezzo fa. Otto mesi dopo, si dicevano sì nel deserto del Mojave. A giorni rinnovano la promessa d' amore eterno. Francesca non rivela la data, non vuole ritrovarsi i paparazzi nascosti sotto la torta. Lo scenario è verosimile. «L' altro giorno, ero a da Coin a Roma a cercare scarpe per i bimbi - racconta -, i fotografi erano nascosti fra i vestiti.

Chiedo: scusate, non ci sono liti, scandali, amanti, che avete da riprendere? Uno ha risposto: la verità è che siamo a corto di favole».

Alla favola mancava solo il sì sulla pista del primo ballo. Perché un' altra cerimonia?

«Dopo Las Vegas, ci siamo detti che serviva un evento pensato per coinvolgere i bimbi: ci avevano trovati sposati di colpo e non avevano capito granché. Sarà un rito civile, seppure in spiaggia, così che abbiano piena consapevolezza che siamo marito e moglie. Avevamo fissato una data, ma è saltata perché è cambiato il piano di produzione del film che Claudio sta girando con Gabriele Mainetti. Ne abbiamo dovuta trovare in fretta un' altra».

Descriva la scena in cui Claudio le chiede la mano.

«Non me l' ha chiesta. Dovevamo andare a Los Angeles, dove lui presentava il suo primo corto. Una sera scopre che, lì, avremo mezza giornata libera. Mi chiama e fa: che ne dici se andiamo a sposarci a Las Vegas? Ho detto subito sì».

Al telefono?

«Ci conosciamo da sempre, si faccia il conto da quanto ci aspettavamo. Siamo partiti due giorni dopo, siamo atterrati, abbiamo comprato le fedi, noleggiato un' auto. Sono andata a scegliere un abito per il red carpet e ce n' era uno bianco. La pr dice: questo lo scarterei, fa un po' sposa. E io: invece, sarà perfetto. È stato tutto semplice, come era giusto che fosse dopo mesi di cattiverie gratuite, sui social e nei vari salotti. Pensavano di indebolirci, invece ci hanno reso fortissimi».

Sui social, l' hanno mandata al rogo. Non piaceva che avesse un nuovo amore benché fosse mamma di tre figli, l' ultima di pochi mesi.

«Quando ho visto Claudio a cena la prima volta, aprile 2017, ero una donna libera, ma non è questo il punto: una donna si può separare incinta o quando ritiene. I commenti mi hanno ferito perché scripta manent e non mi va che i bimbi, crescendo, leggano versioni inesatte».

Ha dovuto denunciare due haters per insulti e minacce. Come spiega tanto accanimento?

«Tutti siamo abituati a chiacchierare degli amanti altrui e questo è più accettato della rivelazione pubblica di un grande amore che ti mette di fronte alla tua miseria, alla tua codardia, perché migliaia di persone non hanno il coraggio di rivoluzionare la loro vita. Chi ci critica lo fa perché vorrebbe essere noi: un uomo che si prende una donna con tre figli, di cui una appena nata; una donna che, con una figlia appena nata, ha il coraggio di divorziare».

Come ha detto ai figli più grandi che aveva un compagno, a pochi mesi dall' addio col loro papà?

«Ho detto: mamma ha deciso di essere onesta e felice e lo fa con un uomo che è orgogliosa di portare a casa. La vera scelta, con Claudio, è stata dirgli sì quando, dopo due settimane, mi ha chiesto di vivere con lui a Roma. I bimbi hanno dai 12 ai 2 anni, non li avrei sradicati da Milano, dalle amicizie, dal papà, per farli crescere altrove con un uomo di cui non fossi fiera».

Cos' era scattato in così poco tempo?

«Abbiamo riconosciuto l' uno nell' altro il concetto di famiglia. Da bambini, ci eravamo tanto frequentati e d' estate ci siamo sempre rivisti. Ritrovarci a Roma, per caso, a una cena che doveva essere una rimpatriata di quelli del mare e invece c' eravamo solo noi, è stato come scoprire che quella familiarità si era trasformata in famiglia senza bisogno di conferme».

Cos' è cambiato nella sua vita?

«Per dedicarmi a Claudio ho abbandonato moltissimo il lavoro. Prima di lui, l' avrei ritenuto quasi offensivo per l' emancipazione femminile».

«Abbandonato moltissimo il lavoro»?

«Non ho smesso di lavorare, ma non penso più prima a me stessa. Da quando sto con Claudio, non ho fatto quasi nulla, a parte la campagna elettorale da candidata pd alle Politiche, che era meglio non farla, visto come è andata. Ora, Claudio va sul set e io gli preparo il cestino e lo accompagno. L' ho accompagnato anche fino alle cinque del mattino per evitare che andasse a dormire quando io mi svegliavo. Allo stesso modo, lui ha accompagnato me a Matrix, a L' Arena, ai comizi. Una volta ha preso l' aereo da Vienna, è atterrato a Roma, ha preso un pullman di notte ed è arrivato in Basilicata da me».

Nel dirci che le donne possono avere tutto, carriera e famiglia, abbiamo preteso troppo?

«Io ho sempre incastrato tutto. Facevo l' inviata di Matrix e, se chiedevi a mio figlio che fa mamma, rispondeva: sta a casa. Ora, ho capito che cerchiamo l' amore, ma siamo distratti dall' ambizione».

Che altro ha capito?

«Pensavo che l' amore fossero i bambini, ma l' amore è anche altro».

Mai avuto paura di precipitare le cose?

«Non nego le notti insonni. I primi giorni, pensavo che Claudio era attore, immaginavo chi sa che vita avesse. Invece, è tremendamente normale: a casa, suona la chitarra, legge un copione mentre cucino, cucina con me. Siamo entrambi ingrassati. Non ho dormito prima di dire a mio figlio grande della casa a Roma. Ma lui mi ha risposto: mamma, se sei felice tu, io sono felice; se tu vai, io vengo con te».

Com' è la famiglia allargata?

«Funziona quando c' è rispetto da parte di tutti, com' è nel nostro caso. Ma non mi vedo a far Natale affastellando nuclei su nuclei. Credo che questo confonda i bambini».

Come si organizza un matrimonio in 13 giorni?

«Chi ci conosce sa cosa avrà da noi e cosa no: allegria e improvvisazione, nessuna organizzazione».

Perché, l' abito non è pronto?

«Io cucio, faccio da sola gonne a ruota con sotto il tulle. Ho pensato di disegnarmi un vestito uguale a quello delle bimbe. Tre sartine romane stanno lavorando come fate al vestito di Cenerentola. Non volevano, avevano paura di sbagliare... Ho risposto: sarà bellissimo anche con un orlo imperfetto».

Invitati famosi? Matteo Renzi?

«Renzi non l' ho invitato. Ci saranno solo i parenti e gli amici d' infanzia. Cento persone. Emma piccola, 5 anni, che è mia figlia, e Emma grande, 10, la figlia di Claudio, faranno le damigelle con la mia Greta, di due. Mio figlio Renato, di 12, mi accompagnerà all' altare e mi consegnerà a Claudio. È come se gli dicesse: ti do la mamma, mi raccomando».

Che le manca per essere felice?

«Ritrovare il lento che ballammo 28 anni fa, non riusciamo a ricordarci quale fosse, vogliamo ballarlo al matrimonio».

