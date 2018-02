LA BATTAGLIA DI ELENA - LA SANTARELLI RACCONTA SU INSTAGRAM LE CURE DEL FIGLIO, PER DARE CORAGGIO ALLE ALTRE FAMIGLIE: ‘ENTRIAMO E USCIAMO DAL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA (TUMORI DEL SANGUE) DELL’OSPEDALE BAMBIN GESÙ, SIAMO CARICHI DI ENERGIA E SUPER POSITIVI. IN BRACCIO A ME C’È UNA PICCOLA GUERRIERA, E OGGI È VENUTA A TROVARCI L’AMICA SPECIALE ALESSIA MARCUZZI’

Oggi è’ venuta a trovarci un’amica speciale @alessiamarcuzzi nel reparto di oncoematologia .Abbiamo iniziato questo percorso verso la guarigione fatto di piccoli passi e grandi traguardi ,quindi ogni tanto entriamo ed usciamo dall’ @ospedalepediatricobambinogesu carichi di energia e super positivi .In braccio a me c’è una piccola guerriera...e come lei ce ne sono tanti altri coccolati dalle loro famiglie .Ne approfitto per ringraziare la dottoressa Mastronuzzi e le infermiere ,angeli custodi in grado di curare e proteggere i nostri figli con la massima professionalità.

Elena Santarelli, una delle showgirl più amate dello showbiz, è anche molto attiva e molto seguita sui social. La bionda compagna dell’ex calciatore Bernardo Corradi, prima dello scorso Natale ha condiviso un post su Instagram, poi rimosso, in cui ha raccontato della malattia di cui soffre il figlio. Il messaggio della showgirl è stato travisato da alcuni suoi fan e da alcuni media; Elena infatti non voler far passare un messaggio di tristezza, né semplicemente condovidere un momento difficile della sua vita, ma al contrario lanciare un messaggio di positività e ringraziare con l’occasione tutte le persone e tutti i medici che l’avevano supportata durante il percorso della malattia del figlio, circa la quale però non ha rivelato alcun dettaglio in più.

La Santarelli inoltre non si è mai tirata indietro alle critiche e al replicare sempre tramite i social a tutti gli utenti che la seguono; Elena ha infatti confidato anche come si è resa conto del problema di Giacomo, 8 anni, spiegando che una mamma sa sempre quando c’è qualcosa che non va in suo figlio o quando il proprio bambino mente. L’ultimo post su Instagram della donna, dedicato al compagno Bernardo, non è certo passato inosservato a tutti i fan che amano Elena e Bernardo, un esempio di coppia molto riservata e schiva ai riflettori.

Con un mare romantico come sfondo la Santarelli ha dedicato queste parole a Corradi: “La complicità non dovrebbe mai mancare in una coppia, costituisce quel qualcosa in più che ci permette di essere una squadra e di affrontare la vita insieme, perché insieme si vince e si supera tutto“.

