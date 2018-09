27 set 2018 10:42

UN BEL “PANORAMA” PER BELPIETRO: “NON CI PENSO PROPRIO A TRASFORMARE IL SETTIMANALE IN UN SEMPLICE ALLEGATO DE ‘LA VERITÀ’. HO INTENZIONE DI MANDARLO IN EDICOLA DA SOLO. SO CHE È UN' IDEA IN CONTROTENDENZA, MA ANCHE QUANDO DUE ANNI FA FONDAI LA VERITÀ, QUOTIDIANO DI CARTA, MI DICEVANO CHE ERA UNA PAZZIA, MA IL GIORNALE STA IN PIEDI, VENDE 26 MILA COPIE E AD AGOSTO È CRESCIUTO”