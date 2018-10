BELEN DA CAPOGIRO: “EL TANGO DE MI VIDA” – LA SHOWGIRL SCODELLA SU INSTAGRAM UNA FOTO CHE LA RITRAE SEMINUDA IN CAMERINO, CON LE SOLE MANI A COPRIRE IL SENO – FAN IN ESTASI. MA QUALCUNO NOTA UN PARTICOLARE CURIOSO: "BELEN, ATTENTA, LA DONNA ALLA TUA DESTRA…"

Emiliana Costa per www.ilmattino.it

belen

Belen e il topless da capogiro. La showgirl argentina ha appena postato su Instagram uno scatto super hot. Nell'immagine appare in tutto il suo splendore: décolleté in bella vista, coperto solo da una manina maliziosa. Immediati i commenti dei fan estasiati: «Sei bellissima, perfetta». Ma qualcuno nota un particolare davvero curioso...

«Belen, la donna alla tua destra ti sta frugando nella borsa», le scrivono i follower. E, effettivamente, alla destra di Belen c'è una figura femminile chinata, nell'atto di cercare qualcosa. Potrebbe trattarsi di una collaboratrice intenta ad aiutare la showgirl, ma intanto la segnalazione fa il giro del web. E strappa anche qualche sorriso.

