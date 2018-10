BELIN BELEN – 'DIVA E DONNA' BECCA LA SHOWGIRL E IL FRATELLO NEL BEL MEZZO DI UNA NOTTE FOLLE A MILANO – I DUE SONO STATI FERMATI DALLA POLIZIA: ECCO PERCHE’

belen

Anna Rossi per il Giornale

Ora che Belen Rodriguez è lontana da tutto e da tutti (la sua storia d'amore con Andrea Iannone è finita) è tornata a divertirsi con il suo amato fratellone Jeremias.

E proprio in una delle sue divertenti serate, alla showgirl argentina è successo qualcosa che l'ha indispettita. Come testimoniano le foto scattate e pubblicate da Diva e Donna, Belen e Jeremias Rodriguez sono stati fermati dalla polizia in pieno centro a Milano. Il motivo? L'argentina si trovava fuori dal tettuccio dell'auto mentre il mezzo era in movimento. Cosa proibita, ovviamente.

belen

Così è stata intercettata da una pattuglia che - come da rito - le ha chiesto i documenti. E una volta mostrato il tutto, è arrivata pure la ramanzina. Dopo la tirata di orecchie, i fratelli Rodriguez sono ripartiti per la loro serata, non senza un po' di imbarazzo per l'accaduto.

Come mostrano le foto pubblicate dalla rivista, Belen sembra mortificata per lo spiacevole episodio. E i toni della sua notte brava sono in parte stati smorzati.

belen belen belen benedusi belen belen belen belen belen benedusi belen 1