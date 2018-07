BELIN, BELEN! – CATFIGHT A DISTANZA TRA PAOLA FERRARI E LA 'SHOWGRILL' ARGENTINA, CHE METTE 'LIKE' A UN COMMENTO AL VELENO CONTRO LA GIORNALISTA SPORTIVA (''PUPA DI GOMMA, È RACCOMANDATA DI FERRO, GRAZIE AL MARITO, QUAL È IL SUO TALENTO?'') E CONTRO LA PEREGO ("UN'ALTRA ROCCAMANDATA DAL MARITO") – LA FERRARI DALLA PEREGO L’AVEVA DEFINITA ''BELLA, FURBA, RICCA E PRIVA DI TALENTO''

A Belen Rodriguez basta un like per farsi notare. Soprattutto se il like in questione non è casuale e se ad attribuirlo è la stessa showgirl. Dopo le affilatissime frecciate rivoltele da Paola Ferrari nella più recente puntata di 'Non disturbare', la procace argentina è tornata indirettamente a far discutere esprimendo su Instagram il proprio apprezzamento ad un commento piuttosto severo formulato da un’utente nei confronti della giornalista sportiva e di Paola Perego.

Su Rai 1, nel programma condotto dalla Perego, Paola Ferrari aveva punzecchiato Belen definendola “bella, furba, ricca” ma anche “priva di ogni goccia di talento“. A quelle parole la showgirl argentina non ha fatto seguire alcuna replica ufficiale, ma sui social ha trovato comunque il modo di dare un segnale a chi si sarebbe invece aspettato il contrattacco.

La Rodriguez, infatti, ha messo il proprio like al commento di una utente che non ha risparmiato critiche dirette alla Ferrari e alla Perego. Questo:

“Parla proprio lei la Ferrari, pupa di gomma è raccomandata di ferro, grazie al marito, poi vorrei sapere qual è il suo talento? Incluso anche quello della conduttrice, la Perego un’altra raccomandata dal marito. Tutte talentuose, grazie ai mariti“.

Al di là delle logiche social e al di là della scarsa simpatia che intercorre tra la showgirl e la giornalista sportiva, il like di Belen non è passato inosservato anche perché la soubrette argentina, fino a prova contraria, fa parte proprio della scuderia di Lucio Presta.

