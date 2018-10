BELIN, BELEN! – NUOVO EPISODIO DELLA SAGA “BELEN SCAPEZZOLATA”: A ''TU SI QUE VALES'' LA SHOWGRILL ARGENTINA SI PRESENTA CON UN DÉCOLLETÉ 'LIBIDINALE'. DURANTE UN BALLETTO, CERCA CON POCO IMPEGNO DI COPRIRSI LE TETTE MA POI LASCIA A FAVOR DI TELECAMERA L’AREOLA… – VIDEO

BELEN SCAPEZZOLATA (AGAIN) A 'TU SI QUE VALES'

Claudio Cartaldo per www.ilgiornale.it

Un letto sul palco di Tu si que vales. E mentre molti si attendevano il concorrente Marco, quello che sta cercando di far fare a Belen una domanda a sua insaputa, si è presentato un altro ragazzo.

belen scapezzolata a tu si que vales 6

"Devo fare qualcosa con Belen", ha detto il giovane chiedendo alla showgirl di togliersi le scarpe. E dando così il via alla terza puntata del numero che dura ormai da tre settimane.

belen scapezzolata a tu si que vales 3

"L'altro era troppo bravo ragazzo", ha detto la Rodriguez osservando il giovane che la invitava a seguirlo al centro del palco sotto gli sguardi incuriositi di Scotti, De Filippi, Mammuccari e Zerbi. I due hanno iniziato a ballare sulle note di una canzone e la bella conduttrice si è dimostrata in qualche modo sorpresa dalla bravura del ballerino. "Oh mio Dio", ha sussurrato prima di lasciarsi condurre nella danza.

belen scapezzolata a tu si que vales 20

Il problema, non indifferente, è aperò arrivato subito dopo. Nel volteggiare, infatti, Belen è stata costretta più volte a tenere una mano sulla scollatura cercando di non far cadere il vestito lasciando così a favor di telecamera il seno (guarda qui il video). "Meno meno meno perché scappano", ha detto senza smettere di ballare. Ma il giovane danzatore non si è lasciato convincere e ha preso in braccio Belen per farla volteggiare, costringendola così a tenersi l'abito per non mostrare tutto al pubblico. "Ma sei matto!", ha la showgirl alla fine del numero.

