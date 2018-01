20 gen 2018 19:23

BELIN, BELEN! LA SHOWGIRL MADRINA SUPERSEXY AL BATTESIMO DEL FIGLIO DI UN’AMICA: E’ POLEMICA SUL LOOK IN CHIESA – C’E’ CHI LA CRITICA PER L’OUTFIT “TROPPO OSE’ E CHI LA DIFENDE: "SE AVESSI LE TUE GAMBE ANCH'IO METTEREI LE MINIGONNE AI BATTESIMI"

belen Emiliana Costa per il Messaggero Belen madrina super sexy. La showgirl argentina è stata madrina di battesimo del figlioletto dell'amica e assistente Antonia Achille e, come al solito, ha condiviso con i fan il momento di gioia, postando una foto sui social. Nello scatto Belen appare in tutto il suo splendore, strizzata in una minigonna che non lascia spazio all'immaginazione. E neanche a dirlo, il post dell'ex signora De Martino divide i follower. C'è chi critica l'outfit troppo osè definito "poco rispettoso per una cerimonia" e chi invece difende la bella argentina. "Se avessi le tue gambe - scrive una fan - anch'io metterei le minigonne ai battesimi". E voi cosa ne pensate? belen