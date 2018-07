BENIGNI, CHE BOTTA! - L’ATTORE, SBALZATO DAL GOMMONE MENTRE SI TROVAVA IN SARDEGNA TRA LA MADDALENA E PALAU, HA SBATTUTO CON VIOLENZA LA SCHIENA – TRASPORTATO IN ELISOCCORSO A SASSARI, 'BENIGNACCIO' È STATO SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTI - L'INCIDENTE E' AVVENUTO A CAUSA DI UN'ONDA ANOMALA...

Da www.corriere.it

Incidente in mare in Sardegna per Roberto Benigni, nella serata del 24 di luglio. Il premio Oscar 66enne si trovava tra La Maddalena e Palau ed era impegnato in una escursione in gommone insieme ad alcuni amici quando un’onda si è abbattuta sul natante: il comico sbalzato ha battuto la schiena, come riporta «La Nuova Sardegna».

Una volta arrivato in porto a Palau dopo i primi controlli Benigni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Sassari, dove è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia e sottoposto a una serie di accertamenti.

