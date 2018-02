BENVENUTI AR FESTIVAL DAA PORCHETTA! - ADDIO CLAN TOSCANO: SANREMO È ROMANO DE ROMA! SANGUINANO LE ORECCHIE A CHI VIVE FUORI DAL GRA QUANDO PARLANO TEODOLI E COLDAGELLI, ALTI DIRIGENTI DAL BASSO VERNACOLO - SUL PALCO HANNO TRONEGGIATO BAGLIONI E FAVINO, MA ANCHE BARBAROSSA, GAZZÈ E MORO, TOMMASO PARADISO E MUCCINO - PER NON PARLARE DEL DOPOFESTIVAL! COL TRIO LEO, RAVELLO, IMPACCIATORE E' SUBITO APERITIVO AL PIGNETO

Giuseppe Candela per Dagospia

claudio baglioni pierfrancesco favino

Alle dieci in punto il 52% di share della coppia Baglioni-Fiorello ha "debellato" il clan toscano. Per tre anni Re Carlo ha regnato in Riviera e nei corridoi dell'Ariston, sul palco, dietro le quinte, in piazza risuonavano le h aspirate e l'accento toscanaccio. Se sia o meno una metafora politica ve lo diranno i Serra e i Gramellini. Noi però possiamo assicurarvi che il vento a Sanremo è cambiato perché sono arrivati i romani. Che poi, volendo essere sinceri, c'erano anche prima ma senza esagerare.

tommaso paradiso diego rossi trippa milano

La Rai spiegherà nelle prossime ore l'irruzione sul palco di ieri ma noi un'idea ce la siamo fatta: protestava contro l'invasione dei romani. E' tutto un daje, annamo, magnamo, aripijate, famo e chi più ne ha più ne metta. C'è chi ha l'accento da burino di Centocelle e il radical chic dei Parioli. La lista è presto fatta: dai conduttori agli artisti in gara fino al cast del DopoFestival.

Così Baglioni e Favino rappresentano il clan sul palco, in gara Barbarossa canta in dialetto "Passame er Sale". Volti della Capitale sono anche Fabrizio Moro e Max Gazzè tra i big o Tommaso Paradiso ieri tra gli ospiti. Mica è finita qui. Al DopoFestival comanda la Genovese Crew, gli amici del regista, ovviamente romani, dalla finta svampita Sabrina Impacciatore a Rolando Ravello fino al conduttore Edoardo Leo.

luigi coldagelli

Amici anche di Gabriele Muccino, ovviamente romano anche lui. In conferenza stampa ci pensano ad assicurare la quota capitale il direttore di Rai1 Angelo Teodoli e il capo ufficio stampa Luigi Coldagelli. Tocca alla Hunziker portare un po' di spirito nordico, ironia della sorte gli ascolti sono leggermente calati al centro-sud. Il motivo? I romani erano tutti a Sanremo.

EDOARDO LEO 1 sabrina impacciatore claudia gerini foto di luciano di bacco rolando ravello sabrina impacciatore luca barbarossa con la moglie ingrid