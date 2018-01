BENVENUTI NELLA GIUNGLA E, SOPRATTUTTO, A BASTOGI! TRIONFA NEL MONDO IL CAFONISSIMO ‘JUMANJI 2’, MA ‘COME UN GATTO IN TANGENZIALE’ INCASSA 2,5 MLN GRAZIE AL PASSAPAROLA, CHE SABATO BATTE ANCHE ‘COCO’ E ‘WONDER’ - BENE ANCORA OZPETEK, MALUCCIO RIDLEY SCOTT SENZA SPACEY E ‘IL RAGAZZO INVISIBILE 2’ DI SALVATORES - ‘STAR WARS’ DELUDE IN CINA, TRAVOLTO DA UNA CAFONISSIMA SAGA COMICAROLA (300 MLN IN 2 SETTIMANE)

Marco Giusti per Dagospia

Incassi dell’8 gennaio 2018.

COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Benvenuti nella giungla e, soprattutto, a Bastogi! Nel primo weekend del 2018 trionfa in tutto il mondo il cafonissimo Jumanji: benvenuti nella giungla, incassando globalmente la bellezza di 519 milioni di dollari per far felice la Sony, 36 solo questo fine settimana solo in America, 3,171milioni di euro in Italia. Lo inseguono però da noi Coco, 2,612, e la commedia “borghesi vs coatti” Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani, 2,546, miaoooo!, con la coppia Cortellesi-Albanese, che grazie al passaparola del pubblico ha battuto il fortissimo Wonder e nel giorno di sabato anche Coco, imponendo la popolarissima Bastogi, quartiere dimenticato perfino dalla Raggi (almeno credo), come set ideale per il nostro cinema.

COME UN GATTO IN TANGENZIALE

E va benissimo anche Napoli velata di Ferzan Ozpetek, 1,382 milioni di euro, che sfrutta a dovere i gran set napoletani e il corpo poco velato di Alessandro Borghi nella bollente scena di sesso iniziale. Miaooo!! Forse potevano andare meglio, invece, Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, 1, 290 nel suo primo weekend, e Il ragazzo invisibile 2 di Gabriele Salvatores, 915 mila euro.

coco pixar

Jumanji: benvenuti nella giungla incassa in America, come si è detto, 36 milioni di dollari per un totale americano di 244 e globale di 519, funzionando benissimo in UK (24 milioni), Australia (12), Malesia (11) e Russia (9). In America lo insegue il piccolo horror prodotto dalla Blumhouse, Insidious: The Last Key di Leigh Whannel con Lyn Shaye, quarto episodio della saga, solo 10 milioni di budget, che porta a casa alla sua prima settimana 29 milioni di dollari e un totale globale di 49. Dopo Get Out e Happy Death to You è un altro colpaccio della Blumhouse e dei suoi piccoli horror intelligenti.

NAPOLI VELATA

Star Wars: Gli ultimi jedi è terzo con 23,5 milioni di dollari per un totale americano di 572 milioni e globale di 1 miliardo 205 milioni. A rovinare la festa al kolossal della Disney il magro incasso cinese del film alla sua prima settimana, solo 28 milioni di dollari, travolto dal successo del terzo episodio di una cafonissima saga comicarola legata agli ex, The Ex File: The Return of Exes diretto dall’ex attore Tian Yusheng, 86,7 milioni di dollari alla sua seconda settimana per un totale di 300 milioni. Che botta!

star wars gli ultimi jedi 6

Da tener d’occhio Molly’s Game di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, settimo posto con 7 milioni di dollari con 1.608 sale per un totale di 14 milioni. Benissimo anche I, Tonya di Craig Gillespie con Margot Robbie, 2,4 milioni per 242 sale con un incremento del 297%, e The Post di Steven Spielberg, 1,7 milioni con 36 sale con un incremento del 203%. Mezzo flop per Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, solo 3,5 milioni di dollari alla sua seconda settimana con 2.123 sale per un totale di soli 20 milioni.

star wars gli ultimi jedi 17