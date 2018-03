BEYONCÉ, LA PERVE-STITA! - LA CANTANTE SI PRESENTA AL “WEARABLE ART GALA” CON UN ABITO A META’ TRA SIRENETTA FRITTODORATA E CONFEZIONE DEI FERRERO ROCHER - NELLE INTENZIONI DEI CREATORE IL SUO LOOK AVREBBE DOVUTO “RICHIAMARE L'ARMATURA DEGLI ESERCITI NUBIANI DELL'ANTICO EGITTO” (CIAO CORE)

Da https://www.ilmessaggero.it

Beyonce in versione regina Nubiana

Per la categoria abiti assurdi Beyoncé ha appena sfoderato un look che entrerà nella storia. Queen B si è infatti presentata al Wearable Art Gala, l’evento benefico organizzato dalla madre Tina, insieme al marito Jay Z e alla figlia maggiore Blue Ivy, fasciata in una creazione dorata Falguni & Shane Peacock, con dettagli metallici e strascico: un look che richiama l'armatura degli eserciti Nubiani dell'antico Egitto. In tema anche la piccola Blue Ivy in versione Cleopatra in erba con copricapo dorato. Come Beyoncé abbia fatto a muoversi resta un mistero.

Beyonce in versione regina Nubiana Beyonce in versione regina Nubiana Beyonce in versione regina Nubiana Beyonce in versione regina Nubiana