LE BIONDE SONO DI DESTRA, LE DOPPIE PUNTE DI SINISTRA - POTERE AL POPOLO CONTRO CHIARA FERRAGNI: ''SIMBOLO DELLA SPETTACOLARIZZAZIONE E MERCIFICAZIONE DELLA LOTTA ANTISESSISTA, SVUOTA DI CONTENUTI LE NOSTRE BATTAGLIE''. IL PARTITO, EVIDENTEMENTE A CORTO DI VISIBILITÀ E ARGOMENTI, SE LA PRENDE CON LA PUBBLICITÀ DI UNO SHAMPOO

Da www.ilfattoquotidiano.it

chiara ferragni

Potere al Popolo si scaglia contro Chiara Ferragni perché simbolo della cosiddetta “spettacolarizzazione (o peggio ancora mercificazione) della lotta antisessista e contro modelli definiti dall’altro, che rischia di svuotare di contenuto le nostre battaglie”. Così la definisce infatti Viola Carofalo, leader del partito, che in un post sul suo profilo Facebook attacca l’influencer, criticando in particolare la campagna contro l’hair shaming, ovvero “per accettarsi, per non sentirsi obbligate ad adeguarsi ai modelli vigenti in materia di capelli”, lanciata da una nota marca di shampoo di cui la Ferragni è testimonial.

chiara ferragni

“La testimonial non è una ragazza con gli afro, o, per fare un altro esempio, una donna con pochi capelli perché sta facendo la chemio. È Chiara Ferragni: lunghi capelli biondi sempre in piega (fatti suoi, ma mi sembra una testimonial surreale)”, scrive Viola Carofalo, sempre impegnata nelle battaglie per i diritti sociali. “Questo fatto stupido mi ha fatto prima rabbia, poi riflettere su una cosa, forse scontata, ma che vorrei condividere – aggiunge-. Il divenire virale di una determinata rivendicazione (l’anti-shaming in questo caso), ha sempre due facce, per un verso la sua diffusione è positiva, modifica il senso comune e il modo di interpretare la realtà, per l’altro la spettacolarizzazione (o peggio ancora la mercificazione) in questo caso della lotta antisessista e contro modelli definiti dall’alto rischia di svuotare di contenuto le nostre battaglie”.

chiara ferragnie e fedez 1

In conclusione, per la leader di Potere al Popolo il coinvolgimento di personaggi come la Ferragni va infatti evitato in certe battaglie, per non sminuirle e riuscire così a “battere la destra populista, che oltre a instillare odio, sessismo e razzismo si appropria e stravolge continuamente i nostri contenuti (il reddito, la lotta alla povertà, la critica alle istituzioni europee)”.

chiara ferragni e emily ratajkowski 1 VIOLA GAROFALO POTERE AL POPOLO chiara ferragni fedez 1 chiara ferragni 5 chiara ferragni selfie le amiche di chiara ferragni 4 chiara ferragni 1