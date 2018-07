BOB DYLAN PRIMA DI BOB DYLAN – UN DISCO RECUPERA LE REGISTRAZIONI DI UN LIVE DEL PREMIO NOBEL NEL 1962 – DYLAN SALÌ SUL PALCO DEL GERDE’S FOLK CLUB (NEL GREENWICH VILLAGE DI NEW YORK) E SUONÒ PER LA PRIMA VOLTA “BLOWIN IN THE WIND” – DOPO QUEL CONCERTO, SCOMPARSE DALLE SCENE PER 20 MESI, E QUANDO TORNÒ… – FOTO E VIDEO

Estratto dell’articolo di Ernesto Assante per “la Repubblica”

Bob Dylan aveva 20 anni, era scapigliato, con la chitarra in braccio sul palco del Gerde' s Folk Culb il 16 febbraio del 1962. Stava per uscire il suo primo album (nel marzo seguente), doveva tenere un piccolo concerto: cinque canzoni in tutto, l' ultima delle quali era Blowin' in the wind.

Quella esecuzione, la prima dal vivo della leggendaria canzone che sarebbe stata pubblicata solo l' anno seguente, è parte di Bob Dylan Live 1962- 1966, che esce domani e raccoglie alcune straordinarie gemme.

Rarità che fino ad oggi erano uscite solo in Giappone, 29 tracce che raccontano il Bob Dylan degli esordi e lo accompagnano fino al clamoroso abbandono delle scene del 1966, dopo la "svolta elettrica".

Blowin' in the wind, che apre la raccolta, è ancora soltanto abbozzata, composta solo di due strofe, ma non è l' unica "chicca" di questo straordinario insieme di perle rare: c' è una bellissima Masters of war registrata il 26 ottobre del 1963 alla Carnegie Hall di New York, c' è When the ship come in cantata da Dylan e Joan Baez alla marcia di Washington del 28 agosto del 1963, poco prima che Martin Luther King aprisse il suo discorso con le parole I have a dream.

(…) I brani che hanno fatto la storia sono tanti, da It' s all over now a Desolation row, da The times they are a- changing a It ain' t me babe, ma l' album è costruito come un avvincente racconto cronologico e permette di seguire la crescita del ventenne Dylan, da piccolo folksinger a portavoce di una generazione, in soli due anni (…).

Dopo questi concerti Dylan scomparve dalle scene per venti mesi. Quando tornò in concerto nel 1968 il vecchio Dylan, quello raccontato da questo album, non c' era già più.

