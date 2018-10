LE BOLLENTI NOTTI DI JANE ALEXANDER – AL 'GRANDE FRATELLO VIP' INCONTRI RAVVICINATI SOTTO LE COPERTE TRA L’ATTRICE E ELIA FONGARO – UN TRIPUDIO DI CAREZZE, COCCOLE E STRUSCIAMENTI VARI. POI LEI SMETTE DI GIOCARE LASCIANDO L’EX VELINO “INSODDISFATTO”. COSÌ LUI TERMINA LA SERATA IN BAGNO DA SOLO, CON TANTO DI CAMBIO DI MUTANDE AL TERMINE! IL FIDANZATO DI JANE QUALCHE GIORNO FA LE AVEVA GRIDATO COL MEGAFONO: "TI AMO, SPOSAMI"-VIDEO

Le notti bollenti di Jane Alexander con Elia al Gf Vip

Al Grande Fratello Vip Jane Alexander si dichiara a Elia Fongaro che per tutta risposta le rifila un «Ma tu sei pazza». Jane infatti è in crisi col fidanzato, che tra l’altro fuori dalla casa con un megafono le ha urlato «Ti amo, sposami», e sembra proprio che il motivo dell’allontanamento sia l’ex velino.

La Alexander ha parlato con i compagni di reclusione dei problemi con l’ex: «Il giorno prima di entrare l’abbiamo passato insieme, ma non abbiamo parlato di determinate cose, anche se lui sa che abbiamo delle problematiche. Non vuole mai parlare, mai discutere, mai litigare, ma ci sono delle situazioni che non riesco a superare, che non mi stanno bene».

Con Francesco Monte e Stefano Sala ha confidato di aver confessato a Fongaro i suoi sentimenti: «Sono andata da lui e gli ho detto che ho capito che mi piace. Lui mi ha detto che sono pazza e si è messo a ridere. Me ne sono andata».

L’ex velino dal canto suo, sempre confidandosi con monte, ha ammesso di avere ancor delle remore per via della sua passata relazione: «Ci devo lavorare perché è passato tempo e non sono più un ragazzino. Voglio bene a Jane e non è poco per me guardare una persona negli occhi come faccio con lei. Non ho pensato al futuro e adesso devo fare delle proiezioni, è stato bello perché si è esposta».Francesco non manca di sottolineare la sua reazione poco cortese: «Le hai detto "sei pazza", i casi sono tre: o perché hai pensato "oh cazz* che faccio adesso o perché non volevi che lo dicessi a tutti o perché provi le stesse sensazioni. Se le vuoi bene cerca di capire e riflettere bene. Di sicuro il fidanzato ha capito che la sta perdendo».

2. NOTTE BOLLENTE TRA JANE E ELIA

Ieri notte al Grande Fratello Vip3 c’è stato un incontro ravvicinato tra l’attrice Jane Alexander e il velino Elia Fongaro. Dopo aver passato l’intera giornata a parlare della loro amicizia particolare e di quello che potevano pensare fuori dalla Casa, i due si sono ritrovati stretti nel letto, abbracciati e molto intimi.

Partono carezze inequivocabili, coccole e strusciamenti vari. Si sussurrano all’orecchio e si danno anche qualche tenero morso. Poi a un certo punto Jane decide che si stavano spingendo troppo oltre e smette di giocare, lasciando Elia “insoddisfatto”. Per calmare i bollenti spiriti, lui è costretto a terminare la serata in bagno da solo, con tanto di cambio di mutande al termine!

Durante la loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia, i due si sono avvicinati molto. Ma Jane è fidanzata. È confusa e questo stato potrebbe derivare dall’interesse che ha mostrato nei confronti del bello Elia. Il fidanzato qualche giorno fa le aveva gridato da fuori con il megafono: “Ti amo, sposami”, proposta che ha mandato nel panico l’ex modella britannica, che ora deve fare i conti con la sua vita fuori dal reality.

Che ci sia del tenero tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip3 è fuori discussione. Soprattutto dopo la notte passata insieme. Parlare di un nuovo amore forse è ancora troppo presto. Di certo l’attrice non ha nascosto i suoi sentimenti: si è dichiarata al “pericoloso” amico, infatti. “Sono andata da lui e gli ho detto che ho capito che mi piace. Lui mi ha detto che sono pazza e si è messo a ridere. Me ne sono andata”, ha confessato a Stefano Sala e Francesco Monte.

Per tutta risposta Fongaro di confida con Monte e dice: “L’ultima cosa che voglio sono i teatrini, fare scenette, so che c’erano già dei problemi tra lei e il fidanzato. Io comunque sono tranquillo. Facciamo andare le cose e non costruiamo castelli. Se fossi fuori lascerei che le cose fluiscano da sole. C’è bisogno di maggiore sensibilità perché da casa vedono e non voglio mancare di rispetto a qualcuno”. Anche lui, quindi, sembra confuso e di certo la notte non ha portato consiglio a nessuno dei due. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni… se sono rose fioriranno!

