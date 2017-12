BONOLIS SEMPRE PIÙ IN MODALITA’ 'BANALIS': SU CANALE 5 L’ULTIMA PUNTATA DI “MUSIC” RACIMOLA 2.489.000 SPETTATORI (11.8%), BATTUTO SU RAI1 DA “I SOLITI IGNOTI – SPECIALE TELETHON” (16.9%) - GRAMELLINI AL 6.3% - SE TV8 CON “UN NATALE PER DUE” ATTIRA 567.000 SPETTATORI CON IL 2.5% E SUPERA LA7 CON IL SOLITO ‘’L’ISPETTATORE BARNABY’’ (2.2%),,,

Davidemaggio.it

Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.840.000 spettatori pari al 16.9% di share (ultimo segmento dalle 23.33 alle 23.41: 2.694.000 – 16.3%). Su Canale 5 l’ultima puntata di Music ha raccolto davanti al video 2.489.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Ribelle – The Brave ha interessato 1.655.000 spettatori pari al 7% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari al % di share.

bonolis zalone

Su Italia E.T. L’Extraterrestre ha intrattenuto 1.120.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha raccolto davanti al video 2.059.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%. Su Rete4 Il Dottor Zivago totalizza un a.m. di 616.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 L’Ispettatore Barnaby ha registrato 397.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Un Natale per Due ha raccolto 567.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Mamma Ho Perso il Lavoro ha ottenuto 242.000 spettatori con l’1%. Su Rai4 Gomorra – La Serie segna 483.000 spettatori con il 2%. Su Rai Movie The Sentinel segna 525.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time

Gramellini al 6.3%.

rourke bonolis

Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 3.443.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Lol :-) ha divertito 1.090.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Le Parole della Settimana ha registrato 1.502.000 spettatori con il 6.3% (presentazione: 988.000 – 4.5%). Su Rete 4 Dalla Vostra Parte ha raccolto un a.m. di 822.000 telespettatori con il 3.5%. Su La7 8 e 1/2 ha interessato 983.000 spettatori (4.1%). Sul Nove I Migliori di Fratelli di Crozza segna 192.000 spettatori con lo 0.8%.

massimo gramellini

Preserale

Male Telethon.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.165.000 spettatori (19.2%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.297.000 spettatori (22.2%). Su Canale 5 The Wall – Protagonisti segna 2.343.000 spettatori (14.8%) mentre The Wall raccoglie 3.331.000 spettatori (17.6%). Su Rai2 Telethon ha raccolto 366.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Stardust ha totalizzato 1.070.000 spettatori (5%). Su Rai3 Blob segna 987.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha fatto sognare un a.m. di 894.000 telespettatori con il 4.2%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 287.000 spettatori (share dell’1.7%). Su Rai YoYo il Canto di Natale di Topolino ha ottenuto 236.000 spettatori con l’1.6%.

bonolis manson

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Linea Verde al 14.7%.

Su Rai1 Il Caffè di Rai1 segna 215.000 spettatori e l’11.9%. Uno Mattina in Famiglia dà il buongiorno a 1.620.000 telespettatori con il 23.7%, nella prima parte, a 1.381.000 telespettatori con il 21%, nella seconda parte, e a 1.127.000 spettatori con il 18.1%, nella terza parte. Telethon ha ottenuto 880.000 spettatori con il 12.7% di share. Linea Verde ha interessato 1.940.000 spettatori con il 14.7%.

Su Canale5 il TG5 Mattina ha intrattenuto 1.046.000 spettatori (16.8%). In Forma con Starbene ha raccolto 372.000 spettatori con il 5.7%. Forum arriva a 869.000 telespettatori con il 9.8%. Su Rai 2 Un Magico Natale ha raccolto 286.000 spettatori con il 4.3%. Sempre su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia segna 436.000 spettatori con il 6.9%, nella prima parte, e 941.000 spettatori con il 9.9%, nella seconda parte.

omar sharif dottor zivago

Su Italia 1 Oltre il Limite ottiene un ascolto di 231.000 spettatori pari al 3.2% di share. Cotto e Mangiato – Il Menù del Giorno segna 337.000 spettatori con il 3.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.046.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Telethon totalizza una media di 117.000 spettatori (1.8%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raggiunge 97.000 spettatori con l’1.5%. Parola di Pollice Verde ha appassionato 274.000 spettatori con il 2.7% di share mentre La Signora in Giallo 567.000 (3.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 250.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Coffee Break ha informato 192.000 spettatori pari al 3%. Su La7 Magazine 7 interessa 137.000 spettatori con share dello 0.9%.

Zivago

Daytime Pomeriggio

Canale 5 in calo, Sabato Italiano in crescita.

Su Rai1 Telethon ha raccolto 1.517.000 spettatori con il 9.7%. A Sua Immagine ha appassionato 1.182.000 spettatori con l’8.8%. Il Sabato Italiano ha raccolto 1.575.000 spettatori con il 12.1%, nella prima parte, e 1.898.000 spettatori con il 13.4% nella seconda parte. Su Canale5 la soap Beautiful ha raccolto 2.411.000 spettatori con il 13.9%. A seguire Una Vita segna 2.230.000 spettatori con il 13.8%. Su Canale 5 Il Segreto segna 2.143.000 spettatori con il 15% di share.

SIMPSON 4

Sulla stessa rete Verissimo piace a 2.011.000 telespettatori con il 15.4% di share. Verissimo Giri di Valzer ha convinto 2.018.000 spettatori con il 14.3% di share. Su Rai2 Dribbling raccoglie 986.000 spettatori con il 5.7%. Natastrofe ha convinto 714.000 spettatori (4.5%). Novantesimo Minuto Zona Mista ha raccolto 793.000 spettatori (6%). Novantesimo Minuto ha raccolto 1.038.000 spettatori con il 7.1%. Su Italia1 Upgrade segna 874.000 spettatori con il 5.2%.

SIMPSON

La serie animata I Simpson ha raccolto 742.000 spettatori con il 5%. Christmas in Wonderland è stato seguito da 496.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Report ha fatto compagnia a 812.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 594.000 spettatori con il 3.7%. Sempre su Rete 4 Poirot ha ottenuto 517.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 TgLa7 Cronache ha ottenuto 379.000 spettatori con il 2.2%.

Seconda Serata

Britti al 3.9%.

duilio giammaria

Su Rai1 Petrolio è stato seguito da 1.007.000 spettatori con il 10.8% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 715.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1%. Su Rai2 Il Sabato della DS segna 1.223.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai 3 Generazioni di Fenomeni segna il 4.1% con 295.000 spettatori. Su Italia1 Alex Britti – 40 Anni di Chitarra viene visto da una media di 329.000 ascoltatori con il 3.9% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.100.000 (23.8%)

Ore 20.00 5.230.000 (24.3%)

TG2

Ore 13.00 2.037.000 (13.1%)

Ore 20.30 1.222.000 (5.2%)

TG3

Ore 14.25 2.055.000 (12.7%)

Ore 19.00 1.667.000 (9.3%)

TG5

Ore 13.00 2.722.000 (17.2%)

Ore 20.00 3.866.000 (17.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.293.000 (10.8%)

Ore 18.30 853.000 (5.5%)

TG4

Ore 11.30 273.000 (3.9%)

Ore 18.55 666.000 (3.8%) prima parte, 697.000 (3.5%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 511.000 (3%)

Ore 20.00 944.000 (4.3%)