Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Su Rai1 dalle 20.39 alle 22.30 il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, che ha ospitato Meryl Streep, Tom Hanks, ha conquistato 4.970.000 spettatori pari al 18.8% di share mentre dalle 22.35 alle 0.14 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.810.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori A Testa Alta - Libero Grassi ha raccolto davanti al video 3.884.000 spettatori pari al 16.1% di share.

Nel dettaglio la prima parte del film tv (dalle 21.29 alle 22.43) ha ottenuto 4.084.000 spettatori con il 15.7% mentre la seconda parte (dalle 22.51 alle 23.28) ha ottenuto 3.486.000 spettatori con il 17.1%. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.886.000 spettatori (6.9%) mentre Bull 1.470.000 (6.3%). Su Italia 1 Hunger Games ha intrattenuto 1.451.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 – preceduto da una presentazione di 18 minuti (1.164.000 – 4.3%) – l’esordio di Veronica Pivetti ad Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.395.000 spettatori pari ad uno share del 6%.

Su Rete4 il film Sotto il Segno del Pericolo è stato visto da 778.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena ha interessato 1.395.000 spettatori con il 6.9%. Su Tv8 Men in Black 3 è stato seguito da 548.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove O’ Mare Mio segna 467.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 402.000 spettatori (1.9%), nel secondo episodio. Su Rai4 Premonitions segna 598.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai Movie Un Fantastico Via Vai raccoglie 525.000 spettatori con il 2%. Su Rai Premium L’Ispettore Coliandro ha interessato 300.000 spettatori e l’1.2%.

Access Prime Time

Paperissima tiene testa a Fazio.

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 4.812.000 spettatori con uno share del 18.2%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 896.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Le Ragazze del 68 ha interessato 1.332.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Rete4 Quarto Grado di Domenica ha raccolto 1.014.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Tv8 4 Ristoranti segna 546.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale

Amadeus batte (di poco) Bonolis. Strabioli sfrattato dalla seconda serata a causa di Santoro fa più ascolti del giornalista.

Su Rai1 Insoliti Ignoti ha ottenuto un ascolto medio di 3.136.000 spettatori (16.2%), nella prima parte, e di 4.305.000 spettatori (19.7%), nella seconda parte. Su Canale 5 Avanti il Primo segna 3.013.000 spettatori (15.8%) mentre Avanti Un Altro raccoglie 4.178.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 721.000 spettatori (3.5%), nel primo episodio, e 1.109.000 spettatori (4.7%), nel secondo episodio. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 504.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 Blob segna 1.311.000 spettatori con il 5.7% mentre Grazie dei Fiori raccoglie 1.338.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha ottenuto 902.000 spettatori e il 3.8%. Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 425.000 spettatori (share del 2.2%).

Daytime Mattina

Provincia Capitale al 5%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 265.000 spettatori con il 14.8% di share nella presentazione, 637.000 spettatori con il 20.4% nella prima parte, 1.83.000 spettatori con il 25.3% nella seconda parte, e 1.714.000 con il 21.3% nella terza. La Santa Messa Celebrata dal Papa ha raccolto 1.452.000 spettatori con il 16.4%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.678.000 spettatori pari ad uno share del 15.6%. Su Canale5 il Tg5 delle 8 segna 899.000 spettatori con il 16.3% e Baby Animals raccoglie un ascolto di 464.000 telespettatori con il 5.3% di share.

Su Rai2 Un Ciclone in Convento ha tenuto compagnia a 401.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 I Cesaroni totalizza 257.000 spettatori con uno share del 3%. Su Rai 3 Provincia Capitale convince 449.000 spettatori con il 5% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 505.000 spettatori (5.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 162.000 spettatori con il 3% di share.

Daytime Mezzogiorno

Male Rete4.

Su Rai1 l’Angelus segna 2.079.000 spettatori con il 17%. Linea Verde ha intrattenuto 3.228.000 spettatori (20.3%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 743.000 spettatori con il 7.6% e Melaverde 1.777.000 con il 13%. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 697.000 spettatori con uno share del 7.4% nella prima parte e 1.403.000 (10.9%) nella seconda.

Su Italia1 la fiction I Cesaroni segna il 3.5% con 374.000 spettatori mentre Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.228.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 369.000 spettatori con uno share del 2%. Su Rete4 Extralarge ha fatto compagnia a 294.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 la pellicola Nemici per La Pelle è stata scelta da 125.000 spettatori con lo 0.9% di share.

Daytime Pomeriggio

Ennesimo flop per Domenica In (il film che segue fa più ascolti della seconda parte).

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.314.000 spettatori pari ad uno share del 13.6%, nella prima parte in onda dalle 14.01 alle 16.33, e 1.681.000 spettatori pari ad uno share dell’11% nella seconda parte in onda dalle 16.38 alle 17.02. Il film Bacio al Cioccolato ha ottenuto 1.815.000 spettatori pari all’11.1%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.558.000 spettatori con il 13.6%. Domenica Live ha raccolto 2.521.000 spettatori (13.7%) con la presentazione di 25 minuti, 2.955.000 (17.4%) con la Politica e l’Attualità, 3.203.000 spettatori (20.9%) con le Storie in onda dalle 16.24 alle 16.53, 2.840.000 spettatori (18.3%), in onda dalle 16.56 alle 17.42 e con ospite Silvio Berlusconi, 3.073.000 spettatori (18.4%) e 2.552.000 spettatori (14.1%) con i Saluti.

Su Rai2 La Ragazza della Scogliera ha convinto 1.327.000 spettatori (7.8%) mentre Il Commissario Voss segna il 6.5% con 1.014.000 spettatori. Su Italia1 Batman – Il Ritorno segna il 4.6% con 799.000 spettatori. Alex Britti – 40 Anni di Chitarra raccoglie 256.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai3 Mezz’ora in Più ha interessato 1.361.000 spettatori con il 7.8%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 1.304.000 spettatori con l’8.3% mentre Kilimangiaro – Tutte le Facce del Mondo segna 1.948.000 spettatori con l’11.6%. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 546.000 spettatori con il 3%. Su La7 TgLa7 Cronache ha appassionato 428.000 spettatori (share del 2.4%).

Seconda Serata

Speciale Tg1 al 10.1%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 671.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%. Su Canale 5 The Prestige ha intrattenuto 578.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Rai2 Elementary segna 675.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Il Domani che Verrà segna un netto di 390.000 ascoltatori con il 6.1% di share. Su Rai 3 Mezz’ora in Più è visto da 264.000 spettatori (3.1%). Su Rete 4 la prima parte di ED TV è la scelta di 202.000 spettatori (3.3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.653.000 (24.7%) – Billy 4.391.000 – 23.5

Ore 20.00 5.310.000 (22%)

TG2

Ore 13.00 2.181.000 (12.5%)

Ore 20.30 1.949.000 (7.6%)

TG3

Ore 14.25 2.016.000 (11.2%)

Ore 19.00 2.501.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 3.105.000 (17.7%)

Ore 20.00 4.651.000 (19.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.331.000 (9%)

Ore 18.30 1.042.000 (5.7%)

TG4

Ore 11.30 408.000 (3.9%)

Ore 18.55 847.000 (4.2%) prima parte, 906.000 (4.1%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 636.000 (3.4%)

Ore 20.00 1.173.000 (4.8%)