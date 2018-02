BOX OFFICE - IN UN PAESE DOVE NESSUNO COMPRA PIÙ I GIORNALI, TUTTI A VEDERE ‘THE POST’ (2,3 MLN), SEGUONO ‘MAZE RUNNER’ E POI IL CAPOCCIONE DEL DUCE (1 MLN) - LIGABUE PERDE METÀ SPETTATORI (778MILA), GUADAGNINO INVECE NON PERDE NULLA (662MILA) - VERDONE ARRIVA A 8,3 MLN - IN AMERICA ANCORA ‘JUMANJI’

Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 5 febbraio 2018

the post

In un paese dove nessuno compra più i giornali (ci sarà pure un motivo) e si prepara trepidante alla settimana santa di Sanremo tutti a vedere il trio Steven Spielberg-Tom Hanks-Meryl Streep in lotta per la libertà di stampa in The Post. 2 milioni 313 mila euro alla sua prima settimana. Questo in realtà dimostra quanto sia considerato uno spettacolo vecchiotto ormai il cinema. Al secondo posto la fantascienza per ragazzini Maze Runner: The Death Circle, 1 milione 176 mila euro. Giornalismo e fantascienza insomma battono il capoccione del Duce nel parodistico-bizzarro Sono tornato di Luca Miniero con Massimo Popolizio perfetto Benito Mussolini che si materializza nell’Italia sfasciata di oggi.

the post.

Purtroppo non abbiamo bisogno di film per far tornare il fascismo visti i fatti di Macerata. Non male, comunque. 1 milione 83 mila euro, anche se con oltre 400 copie. Seguono i tre film della scorsa settimana. Il thrillerone con Liam Neeson, L’uomo sul treno, è quello che incassa di più, 857 mila euro, mentre Made in Italy di Luciano Ligabue perde metà del pubblico, 778 mila euro. Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, uscito con 128 copie la scorsa settimana, perde poco o nulla invece, e incassa altri 662 mila euro. Più che probabile che funzionerà benissimo fino alla data degli Oscar, confrontandosi con tutti gli altri nove film in gara come Best Movie, da The Post a The Shape of Water a Phantom Thread.

the post

Almeno, così, si vedranno buoni film. Inutile dire che migliorando la qualità dei film in uscita, come in questo inizio di 2018, migliorano anche gli incassi. Benedetta follia di Carlo Verdone incassa altri 382 mila euro e arriva a un totale di 8,3 milioni. Vediamo se riurscirà a acciuffare il Gatto di Milani-Albanese-Cortellesi, primo film italiano della stagione con 9,3 milioni. Con gli ottimi incassi nei festivi grazie ai bambini più piccoli fan di Rovazzi, Il vegetale di Gennaro Nunziante è andato meglio di quel che pareva, con un totale di 3,1 milioni di euro.

sono tornato

In America, intanto, nella settimana del Superbowl, Jumanji: Benevenuti nella jungla, torna primo con 11 milioni di dollari di incasso per un totale americano di 350 milioni e globale di 855. Al secondo posto troviamo Maze Runner: The Death Cure con 10,2, un totale americano di 40 milioni e globale di 182. La saga non funziona più così bene.

sono tornato

L’horror Winchester diretto dai fratellini australiani Michael e Peter Spierig, con la grande Helen Mirren come vedova dell’inventore della carabina Winchester, malgrado le pessime critiche che ha raccolto, fa il suo esordio con un ottimo 9,25 milioni di dollari. The Greatest Showman con Hugh Jackman rimane fermo in classifica con altri 7,8 milioni di dollari per un totale americano di 137 milioni.

Il bel western con indiani Hostiles di Scott Cooper con Christian Bale è quinto con 5,5 per un totale di 21,2, mentre The Post di Steven Spielberg con 5,2 e un totale di 67 (globali sono 107) è il primo in classifica dei film in corsa per l’Oscar. Lo seguono The Shape of Water con 4,3 e un totale di 45, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, con 3 milioni e un totale di 41,8. Il nostro Chiamami col tuo nome ne incassa 1 per un totale americano di 12 milioni e globale di 22. Vi ricordo ancora una volta che costava 2,7 milioni di euro.

CHIAMAMI COL TUO NOME IL DISCORSO DEL PADRE AL FIGLIO

luca guadagnino chiamami con il tuo nome luca guadagnino chiamami con il tuo nome