BRIATORE IN VACANZA COL FIGLIO DOPO LA SEPARAZIONE, ELISABETTA GREGORACI CHIARISCE: "NATHAN FALCO VIVE COL PADRE? NON È COSÌ" – LO SFOGO DELLA SHOWGIRL SU INSTAGRAM: "NELLA VITA SI CADE E CI SI RIALZA SEMPRE, BASTA CREDERCI FINO IN FONDO…."

Anna Rossi per il Giornale

briatore gregoraci nathan

Ormai sembra essere ufficiale che Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci hanno deciso di separarsi.

E dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che mostrano i due nel loro ultimo incontro e svelati i dettagli sul loro accordo di separazione, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un breve sfogo su Instagram.

flavio briatore (7)

"Auguro di cuore ad ognuno di voi un 2018 strepitoso - ha scritto la showgirl - felice e pieno di soddisfazioni, carico di positività, gioie e salute con le persone che vi amano, vi vogliono bene e vi apprezzano, ricordatevi che ognuno di noi non è mai solo, di fianco a noi ci sono persone vere e sincere. Nella vita si cade e ci si rialza sempre, basta crederci fino in fondo senza mollare mai. Vi abbraccio tutti. Auguri auguri auguri di cuore dalla vostra Eli".

Il messaggio della ex compagna di Flavio Briatore, nel giro di qualche ora, ha ricevuto centinaia di messaggi. E tra i tanti che le hanno chiesto perché la sua storia con l'imprenditore sia finita e fra chi le ha scritto messaggi di sostegno, c'è anche chi ha dato per certo che il figlio Nathan Falco sia stato affidato a Briatore. Probabilmente perché in questi giorni Briatore e il figlio si trovano in vacanza in Kenya, fatto sta che Elisabetta ha voluto mettere i puntini sulle "i".

Così, quando un utente le ha scritto, "ciao - scrive un utente - perdonami se è una domanda indiscreta, ma come mai il bambino è rimasto a vivere col padre? Normalmente per legge rimane con la madre proprio perché è un legame speciale che viene tutelato", la Gregoraci ha commentato: "Infatti non è come dici tu…non so cosa te l’abbia fatto pensare".

NATHAN FALCO BRIATORE ELISABETTA GREGORACI

Insomma, nessuno dei due ha voluto commentare la notizia della loro separazione, ma quando viene toccato il figlio sono i primi a tirare fuori le unghie.