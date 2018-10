UN BRUTTO “PANORAMA” – BELPIETRO HA FATTO SAPERE AI GIORNALISTI DI SEGRATE CHE LA SUA CONDIZIONE È LA SEGUENTE: PER ANDARE CON LUI DOVRANNO FARSI PRIMA TAGLIARE DA MONDADORI I LORO STIPENDI DEL 30-40 PER CENTO, RINUNCIANDO AL LORO INTEGRATIVO, AI GRADI, ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO - L’AZIENDA BERLUSCONIANA FA QUINDI “UN PASSO AVANTI”….

DAGONEWS

luciano benetton nudo sulla copertina di panorama

Altro che Opa su ‘’Panorama’’. Belpietro, con l’avallo di Mondadori, vuole prendersi la testata e i suoi giornalisti a prezzi da saldo.

marina berlusconi

Ha fatto sapere ai giornalisti che la sua condizione è la seguente: per andare con lui dovranno farsi prima tagliare (da Mondadori) i loro stipendi del 30-40 per cento, rinunciando al loro integrativo, ai gradi, all’anzianità di servizio….

L’azienda berlusconiana fa quindi «un passo avanti». Se i giornalisti di ‘’Tu’’, ‘’Style’’ e ‘’Confidenze’’ qualche mese fa si sono dovuti tagliare lo stipendio con una novazione contrattuale per rimanere in azienda evitando di cadere nelle grinfie dell’editore croato Aleksic, quelli di ‘’Panorama’’, fino ad oggi ammiraglia del gruppo, dovranno tranciarselo per andarsene. Alternativa: la minaccia di chiusura, con relativa cassa integrazione a zero ore.

maurizio belpietro veronica gentili (2)

L’assemblea dei giornalisti di Mondadori dopo un’assemblea fiume ha dato mandato al Cdr di aprire un immediato stato di agitazione affidandogli un pacchetto di dieci giorni di sciopero.

Belpietro Ferrara e Berlusconi cartonato