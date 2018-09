“VOGLIO MORIRE SCOPANDO” – EFE BAL SCATENATA A 'LA ZANZARA': "I PRETI CON ME NON VENGONO. SONO TUTTI FROCI PASSIVI E VOGLIONO I MASCHI, NON VANNO CON I TRANSESSUALI" - "MI SONO ISCRITTA ALLA SCUOLA POLITICA DELLA LEGA. HO PAGATO 590 EURO IN CONTANTI GRAZIE AL MIO LAVORO DI PROSTITUTA. QUANDO VIENE SALVINI PER L'INAUGURAZIONE LO VOGLIO BACIARE". E SU BRUNETTA... - "SONO INCAZZATA CON TINDER". ECCO PERCHE'