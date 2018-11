MARA VENIER A RADIO2: "CHE RAPPORTO HO CON LA D'URSO E LA VENTURA? NON RISPONDO...I POLITICI A DOMENICA IN? NON E' CHE NON VOGLIANO VENIRE, C'E' DA ALCUNI ANNI IN RAI UN VETO PER LA POLITICA NEI PROGRAMMI DI INTRATTENIMENTO MA PRESTO LA COSA SI POTREBBE SBLOCCARE. DA ‘DOMENICA IN’ ERO STATA MANDATA VIA IN MODO POCO ELEGANTE, ORA L’HO TROVATA INDEBOLITA MA STIAMO RIUSCENDO A RIPORTARE IL GRADIMENTO DEL PUBBLICO E DEI GIOVANI. INSTAGRAM? MI ISCRISSE LA MARCUZZI..."