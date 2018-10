LA BUONA ''NOVELLA'': DOPPIO MATRIMONIO IN CASA ALLEGRI? VALENTINA E’ SEMPRE PIU’ IN “VOLO” CON FABIO BARONE E MAX PENSA ALLE NOZZE CON AMBRA - TOTO-VALLETTE PER SANREMO: MIRIAM LEONE, MATILDE GIOLI E CHIARA FERRAGNI PER BAGLIONI - DA BETTARINI A JUSTINE MATTERA: I NOMI PER LA PROSSIMA "ISOLA VIP" – E PARIS HILTON…

Ivan Rota per Novella 2000

Altro che due milioni, povera Paris Hilton!

Soggiorno milanese per Paris Hilton, assalita dai fan. Tutti alla ricerca dell'invito alla cena in suo onore, ma i fortunati sono stati solo una cinquantina. La ragazza era raggiante soprattutto per l'anello dal valore di 2 milioni di euro regalatole dal fidanzato e promesso sposo Chris Zylka. Già a Parigi, in discoteca, lo aveva perso e ritrovato. Amici a lei vicini giurano però che l'anello sia farlocco: si tratterebbe di un diamante sintetico di poco valore.

Un matrimonio per due Allegri

Doppio matrimonio in casa Allegri? La bella Valentina Allegri, studentessa all'Università Cattolica di Milano, è sempre più innamorata di Fabio Barone, tenore del trio Il Volo, e i due, secondo amici a loro vicini, starebbero pensando già di sposarsi. Allo stesso tempo, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus e papà di Valentina, starebbe seriamente pensando di ufficializzare con il matrimonio il suo sempre più solido legame con Ambra Angiolini.

La sveglia alle cinque non piace a Paola

justine mattera

Sette anni di matrimonio per Paola Perego e Lucio Presta, ma nessuna crisi del settimo anno: la coppia è sempre più innamorata. C'è solo un piccolo problema: Lucio Presta non dorme praticamente mai e la moglie non ne può più di essere svegliata alle cinque del mattino ogni giorno. Nel frattempo Niccolò Presta, figlio di Lucio, e la fidanzata Lorella Boccia, ex ballerina di Amici, ora conduttrice del daytime del programma di Maria De Filippi, stanno pianificando il matrimonio, rimandato alla prossima primavera. Anzi, c'è chi dice che stiano seriamente pensando a un figlio.

I primi nomi per la prossima Isola dei vip

justine mattera

Claudio Sona e Lorenzo Flaherty e ancora Stefano Bettarini sarebbero tra i papabili partecipanti alla prossima edizione de L’Isola dei famosi: il primo ha fatto il provino per fare il naufrago, gli altri due sarebbero in corsa per il ruolo di inviato al posto di Stefano De Martino. L’ex tronista del trono gay Sona avrebbe sostenuto il primo colloquio con gli autori, che avrebbero già visto nelle scorse settimane anche Wanda Fisher, corista sosia di Ivana Spagna, la mamma di Giulia Salemi Fariba Teherani, Akash Kumar, il bellone visto a Ballando con le stelle, il Ken umano Rodrigo Alves, Viola Valentino e Justine Mattera. Ricordiamo che Sona avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip, ma all'ultimo minuto fu scartato.

Rivoluzioni in vista al Festival di Sanremo?

Anticipazioni sul Festival di Sanremo edizione 2019: dovrebbe essere sicura la presenza di Chiara Ferragni sul palco del Teatro Ariston, si dice però come ospite e non come spalla del "capitano" Claudio Baglioni. Forse verrà ospitato anche il marito della Ferragni, il rapper Fedez. Nelle ultime ore, però, si è saputo che il direttore artistico vorrebbe ogni sera una valletta diversa, quindi le cose cambierebbero: una potrebbe essere proprio la Ferragni. I nomi che girano, per le altre serate, sono quelli di Miriam Leone, Matilde Gioli, Matilda Lutz e Francesca Chillemi.

A Roma applausi alle dive e... a chi le veste!

miriam leone

La Festa del Cinema di Roma ha visto protagonisti film italianissimi (e non) come Detective per caso, Sono Gassman! Vittorio re della commedia, Ti presento Sofia e The House With A Clock In Its Walls di Eli Roth e infine Euforia diretto da Valeria Golino con il suo ex Riccardo Scamarcio come protagonista. E sul red carpet a trionfare sono state le star: dalle italiane Eliana Miglio e Elena Sofia Ricci, fino alle celebrities internazionali come Isabelle Huppert, che ha ricevuto il premio alla carriera, consegnato anche al regista Martin Scorsese e all'attrice premio Oscar Cate Blanchett. A vestire le star mondiali, i grandi big della moda, da Giorgio Armani a Gucci, da Maison Margiela a Ermanno Scervino.

Alle Terme il fotografo scatta in pubblico

Il fotografo italo-inglese Julian Hargreaves ha scattato in diretta, davanti al pubblico, un servizio fotografico per la realizzazione della copertina di Io Donna con Irene Vetere, diciottenne protagonista del nuovo film di Paolo Virzì Notti magiche. Il lavoro di Hargreaves spazia tra ritratti di celebrities, scatti di moda e progetti artistici. Nell’aula ottagonale delle Terme di Diocleziano è stato ricostruito il set di uno studio fotografico. Per la prima volta è stato così superato il velo di segretezza che normalmente ruota intorno allo shooting per la cover di un giornale.

matilde gioli

Il pubblico ha così potuto scoprire i segreti del backstage, in silenzio, ma tutt'occhi e in diretta: è stato lui il vero protagonista autorizzato a immortalare i momenti di lavoro del fotografo star e a realizzare dei live streaming. Si è infranta la regola di riservatezza di una delle professioni più glamour al mondo e si è colta l’emozione di una giovane attrice, Irene Vetere, che per la prima volta posava, vestita Fendi, per la copertina di un settimanale femminile. Per sei domeniche dalle 11 alle 13 del mattino, dopo Julian Hargreaves sarà la volta di Berndnaut Smilde, Zanellato & Bortotto, Francis Kurkdjian, Warren Du Preez & Nick Thornton Jones, Quintus Miller. Protagonisti insieme al pubblico, naturalmente.

2. MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

matilde gioli 7

- Da Milano tutti a Torino per Artissima. ABSOLUT Vodka,icona di creatività e libertà, torna come Main Partner di CLUB TO CLUB e trasforma l’AC Hotel Lingotto in #ABSOLUTSYMPOSIUM,un hub creativo dove partecipare a workshop, interviste ai musicisti,talk, performance,dirette radio curate da Max Dax e Carlo Pastore, conoscere gli artisti ed esplorare emotional secret room con installazioni interattive.“La Luce al Buio” è il tema dell’edizione 2018 di Club to Club, il festival di musica avant-pop riconosciuto a livello internazionale che offre un ampio spettro musicale che va dall’avanguardia dei suoni a fenomeni di massa italiani e internazionali fino a movimenti musicali emergenti. L’anno scorso ha visto la partecipazione di 50.000 persone e oltre 60 artisti.Absolut sposa il tema mixandolo con i suoi mantra ,Freedom of Expression e All Genders are equal–,e traducendolo in un’ onda di emozioni positive,simbolo di libertà e di uguaglianza percreare un domani migliore.

fabio mancini

- E' il modello e indossatore più quotato al mondo in questo momento: si chiama Fabio Mancini, é italiano, ma di madre indiana, ed é stato scoperto per caso per strada. Ha sempre lavorato duramente senza volere tutto e subito per arrivare a questo traguardo." Il successo bisogna coltivarselo a poco a poco, tra una sfilata e l’altra", dice. Nei suoi sette anni d’esperienza ha visto molti colleghi arrivare al successo e poi sparire: lui ha tenuto botta con umiltà sino a diventare il numero uno. Inoltre è amato da tutti, cosa molto rara nel mondo della moda. Sono tante le doti che Giorgio Armani ha visto in lui, e che lo hanno convinto nel farlo diventare il volto della maison Giorgio Armani. Ora é richiesto da tutti i più grandi stilisti.

fabio mancini 2

- Grande inaugurazione per la mostra di Ali Hassoun "Lo Specchio di Venere" al milanese Mac. Poi cena a casa del gallerista e esperto d'arte Gianni Maimeri che ha accolto gli ospiti, tra cui Arturo Artom e Barbara D'Urso, con la bellissima moglie Silvia Basta. Antipasti mediterranei, ravioli e risotto per una serata decisamente riuscita.

- Il 14 novembre tutti all’hotel Baglioni di Milano per la presentazione della capsule collection di gioielli firmata da Elena Barolo.L’ influencer Elena Barolo, infatti, ha realizzato una capsule collection di gioielli con la designer Alessia Costa. Alessia è cresciuta nell’azienda orafa di famiglia a Valenza, e dopo aver lavorato in centri di ricerca e nel campo dell'innovazione tecnologica, ha fondato Alessia Costa Gioielli. Per l'ex velina una nuova avventura

Giovanni AudiffrediGiorgio RoccaCristiana SchieppatiDavide Camicioli

- Alla Palazzina Appiani all’Arena di Milano si è svolta la V° edizione dei CHI E’ CHI AWARDS SPORT & STILE, i premi assegnati dal CHI E’ CHI del Calcio e dello Sport Italiano ai personaggi del mondo dello sport, dell’imprenditoria, dello spettacolo e del giornalismo che sono ambasciatori di una comunicazione sportiva ed elegante.L’evento, con la media partnership di GQ Italia, si è svolto in una location suggestiva, la tribuna d’onore creata da Napoleone Bonaparte all’Arena di Milano che si è accesa con un cocktail durante il quale Cristiana Schieppati, direttore di CHI E’ CHI insieme a Davide Camicioli giornalista di Sky e a Giovanni Audiffedi, Vicedirettore di GQ.

