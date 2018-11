LA BUONA ''NOVELLA'' – LA MALGY HA UN SOLO UOMO DEL CUORE: FRANCESCO MONTE IN CONFRONTO È UN “COSINO” – LOTTA A COLPI DI “CURRICULUM” TRA ELA WEBER E FRANCESCA CIPRIANI – L’EX DI PARIS HILTON RIVUOLE L’ANELLO DI FIDANZAMENTO DA 2 MILIONI DI DOLLARI – SAPETE QUAL È IL SEGRETO DEI CAPELLI DELLA BERTÉ? – FOTOGALLERY HOT

Lady Gaga, da Poker Face al Moulin Rouge

Moulin Rouge di Baz Luhrmann sbarcherà a Broadway nell’estate del 2019, sarà un musical kolossal con brani pop. Oltre ai Beatles, nella colonna sonora ci saranno anche delle canzoni di Lady Gaga, che ha dato il proprio consenso al loro utilizzo. Non si sa ancora con quali brani, ma una certezza c'è, la sua hit Poker Face.

Tutti in piedi per Daniela De Souza

«We say "bravo" a Daniela», scrisse sul suo sito l’Istituto Marangoni due anni fa. Così la scuola di moda di Milano si congratulava con Daniela De Souza, studentessa brasiliana che aveva disegnato e indossato per la Prima della Scala un abito bianco con strascico di sua creazione.

Non una studentessa qualsiasi: la De Souza è la compagna del sovrintendente del Teatro alla Scala, Alexander Pereira. Per lei, la scorsa settimana un cocktail dove è intervenuta anche la regista teatrale Andrée Ruth Shammah. Al fianco di Daniela anche Pereira, nonostante gli impegni: il 7 dicembre ci sarà la Prima alla Scala con Attila.

Giulia De Lellis sale in cattedra

Giulia De Lellis, l'influencer dello scorso Grande Fratello Vip, è stata invitata dall'università milanese IULM a tenere una conferenza. Nonostante al Grande Fratello Vip a volte cadesse in strafalcioni linguistici, il risultato "in cattedra" è stato positivo, e si è proposta per rifarlo una prossima volta. Che le celebri gaffe del reality fossero solo per esigenze di copione?

Ela e Cipriani botte di curriculum

Secondo Ela Weber, Francesca Cipriani non è particolarmente istruita: detto senza averla mai conosciuta, ma solo avendola vista in tv. La risposta della maggiorata opinionista non si è fatta attendere: ha sventagliato il suo curriculum su Instagram. Chi la conosce bene sa che è molto intelligente. Ma cosa si cela dietro questo scambio di battute? Si dice che le due abbiano avuto un compagno comune...

Il segreto horror della Bertè

Si dice che Loredana Bertè ami molto occuparsi dei suoi capelli. Ogni giorno, diventano sempre più belli e alla base di questo miglioramento ci sarebbe quello che viene volgarmente chiamato "shampoo al sangue", in pratica micro iniezioni di staminali ricavate dal plasma direttamente nel cuoio capelluto.

Paris torna single, l'ex vuole indietro l'anello

Ospite da Barbara d’Urso a Domenica Live, aveva detto di essere innamoratissima e di volersi sposare, ma ora è tutto finito dopo due anni d'amore tra Paris Hilton e Chris Zylka. E c'è di più: lui vorrebbe indietro l'anello da due milioni di dollari che le ha regalato.

Malgi ha un solo uomo nel suo cuore

Cristiano Malgioglio ha detto che nessuno dei maschi del Grande Fratello Vip lo ha particolarmente colpito. Anzi, dopo essersi trovato di fronte Francesco Monte (alto 1.90) che non aveva mai visto e che pensava fosse altissimo e possente, lo ha definito un "cosino": certo, questo a confronto con il suo prediletto Channing Tatum, lo spogliarellista di Magic Mike...

#ABSOLUTNIGHTS, il tour di ABSOLUT vodka in collaborazione con CLUB TO CLUB che porta artisti italiani e internazionali di musica elettronica nelle principali città italiane, torna al Teatro Principe trasformando l’ex-palestra di box e icona della Milano anni ’60 in un’arena musicale.

Tra i protagonisti della serata Elena Colombi, Silva Kastel e Virginia W., tre artiste italiane che hanno conquistato la scena internazionale dell’elettronica con eclettiche contaminazioni di generi. La notte continua quindi con dj Jackie che aspira a realizzare qualcosa di realmente genuino e unico rompendo le barriere dogmatiche di stile, relazioni sociali, fashion standards, sesso e genere nel contesto della club culture.

Tanti personaggi alla festa organizzata in casa dalla bellissima Silvia Basta con tanto di "poltrona d'onore" all'entrata di casa in occasione della mostra "Ama solo me" di Giovanni Maranghi alla Fondazione Maimeri. Tra i presenti la sexy Claudia Galanti, Luna Berlusconi,l'imprenditora Arturo Artom e Camillo Ricordi, uno dei più famosi scienzati al mondo.

Cena benefica a Palazzo Cusani a Milano, organizzata a favore di UAN – Urological Association Niguarda , a titolo di raccolta fondi per contribuire all’acquisto della sonda ‘’Robotica’’ – X12C4 Drop-In pari al valore di 30.000,00 euro.UAN nasce dalla volontà di privati cittadini di supportare l’attività del Centro Urologico Niguarda con iniziative promozionali, il cui scopo sono la prevenzione e la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle patologie urologiche, sia benigne che oncologiche.

Presenti alla serata, accompagnata dall’esibizione per tutta la durata della cena della pianista Sonia Vettorato, oltre a tutti i membri del Consiglio UAN , la Presidente Dott.ssa Marisa Rita Galli, il Vicepresidente Prof. Aldo Bocciardi.

E' nato un nuovo salotto a Milano: le signore si radinano a casa della splendida Ludmilla Voronkina per conversare durante il brunch. Questa settmana al desco della top model c'erano Alessandra Di Marco, Daniela Javarone, la scrittrice Elena D'Ambrogio Navone, Marinella Di Capua. Ci fermiano qui percgé l'elenco sarebbe infinito.

E' stato (ri)presentato al Lecco Milano, locale gay friendly milanese, il libro "L'Amore in Camerino" di Valerio Pino, ex ballerino di amici noto anche per i suoi nudi social e per le sue dichiarazioni hot riguardanti le sue relazioni.

È del giornalista e scrittore crotonese Flavio Iacones la prefazione. Il libro acquistabile nella versione e-book su Amazon; e in diverse librerie della Capitale e di Milano è un self-publishing in cui il ballerino cosentino svela i retroscena della sua storia d’amore con Marcus Bellamy; balzato agli onori della cronaca nera due anni fa per aver ucciso il nuovo compagno a New York. Contrariamente a questo avvenimento Valerio,nel suo racconto autobiografico delinea un profilo umano completamente diverso della sua storia d’amore con Bellamy, fatta di tanto amore e dolcezza.

Tripletta a Milano all'Hotel Principe di Savoia: prima il cocktail per le presentazione delle sale completamente ristrutturate con il "tout milan": dal console Patrizia Signorini all'imprenditore Francesco Butteri, dall'ex sindaco Gabriele Albertini a Giordana Mills, tutti alla corte del direttore Ezio Indiani.

Poi la festa di Natale, con un mese di anticipo, di Paola e Alberto Neri : duecento ospiti, tra cui Tania Missoni e Dora Invernizzi, in una sala illuminata da sensuali luci rosa shoking. Venerdì, per concludere, il charity per The Children for Peace sotto l'attenta direzione di Massimo Leonardelli e Debra Mace.«Bambini» e «pace»: forse le parole più belle al mondo. Sono quelle per cui s’impegna l'associazione che opera nelle aree più sfortunate del pianeta per portare una luce di speranza ai piccoli poveri, orfani, abbandonati, sieropositivi e alle loro famiglie.

Le conversazioni in chat sono inequivocabili: parliamo di due nuotatori e un ex tronista diventato famoso per uso improprio di oggetti sportivi. Sino a un po’ di tempo fa sono rimaste private, ma i primi due hanno litigato e uno di loro ha mandato i messaggi a tutti gli amici dell'altro che sono rimasti sconvolti e ora si sono resi conti di come faccia a mantenere un tenore di vita così alto tra auto di lusso e soggiorni in hotel a cinque stelle....

