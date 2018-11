LA BUONA ''NOVELLA'' – LA SALEMI AVEVA DATO DUE DI PICCHE AL PREMIO OSCAR ADRIEN BRODY (COSÌ DICONO) E ORA SI RITROVA A ESSERE TRATTATA CON SCARSA CONSIDERAZIONE DA FRANCESCO MONTE – IL FIGLIO DI JANE ALEXANDER APPREZZA IL NUOVO UOMO DELLA MAMMA – DI CHI È INNAMORATO MICHELE BRAVI? – ANCHE IL BONAZZO TAGLIAVIA D’ARAGONA CONTRO LA MARCHESA DEL “RAMO” SECCO. STRATEGIA PER DIVENTARE TRONISTA?

Ivan Rota per “Novella 2000”

Cara Giulia mettiti il cuore in pace...

bacio tra francesco monte e giulia salemi

Povera Giulia Salemi trattata con scarsa considerazione da Francesco Monte nella Casa del Grande Fratello Vip: la ragazza è visibilmente infatuata di lui che però non sembra molto bendisposto nei suoi confronti.

Un giorno un bacio, un giorno uno schiaffo (morale, ovviamente!) e lei ne parla con le altre concorrenti e si dispera. E pensare che nell'estate del 2015 la Salemi aveva fatto perdere la testa all'attore Adrien Brody, premio Oscar per Il Pianista di Roman Polanski. Tutto era successo in Sardegna, ma lei gli aveva risposto picche... Così dicono.

Casa Beckham: Victoria e David divisi

david e victoria beckham 1999

Dopo l'intervista in cui David Beckham ha dichiarato che stare vicino alla moglie «è un duro lavoro», Victoria Beckham si sarebbe parecchio arrabbiata e lo avrebbe messo alla porta. L'ex cantante delle Spice Girls e ora stilista ha pianto per quelle parole e si è trasferita, almeno sino a quando non si calmeranno le acque, in un appartamento nel quartiere londinese di Notting Hill, quartiere reso famoso dall'omonimo film con Julia Roberts e Hugh Grant.

Il figlio di Jane in aiuto della mamma

Curiosa omonimia: Jane Alexander, ora al Grande Fratello Vip, ha lo stesso nome e cognome di un'attivista e attrice statunitense, candidata a quattro Premi Oscar, vista in film come Kramer contro Kramer e Terminator Salvation.

jane alexander elia fongaro

Tornando alla nostra, in molti, ma Alessandro Cecchi Paone in primis, l'hanno criticata per essersi invaghita dell'ex Velino Elia Fongaro, eliminato. Le hanno detto che il figlio Damiano soffriva per i suoi atteggiamenti, ma è stato proprio il giovane a far tacere i moralisti pubblicando su Instagram: «Mamma, io sono con te!». E si è messo a seguire Elia sui social dimostrando così di approvare il nuovo uomo della mamma.

Michele Bravi innamorato. Di chi?

MICHELE BRAVI X FACTOR

Michele Bravi, il cui brano Nero Bali cantato con Elodie e Gué Pequeno è stato un tormentone estivo, ha dichiarato di essere fidanzato e gli internauti si sono scatenati per scoprire di chi. Il cantante ha detto che si può innamorare sia di un uomo sia di una donna, «Sono fluido», quindi la ricerca è anche più difficile. Amici dicono che bisogna cercare tra i suoi colleghi: si tratterebbe di qualcuno con cui ha già lavorato...

daniela del secco d'aragona

Tutti contro la "marchesa" Daniela

Appurato ormai che non è nobile, la "marchesa" Daniela Del Secco (d'Aragona) ha generato numerosi mostri che saltano fuori dal passato per insultarla e denigrarla. Tra i tanti, è apparso a Domenica Live Achille Giovanni Tagliavia d'Aragona, bello e palestrato che ha confermato le voci dicendo che Daniela Del Secco non fa parte del ramo nobiliare: possiamo dire che forse apparterrà a un ramo "secco". Per lui si sono scatenati i commenti sui social: tutti incantati dalla sua avvenenza. Lo vedremo un giorno come tronista a Uomini e Donne?

Cristiano Ronaldo è il nuovo re di Instagram

giulia salemi

Cristiano Ronaldo batte tutti, oltre che in campo, anche sui social: su Instagram ha 144 milioni e 446 mila follower e con questo è il più seguito al mondo avendo battuto anche Selena Gomez che, dopo il suo ricovero in un rehab, ha deciso di prendersi una pausa dai social. Infatti ne ha "solo" 144 milioni 321 mila e 29. Ronaldo ne ha inoltre 122 milioni su Facebook e 75,7 su Twitter, ovvero 341 milioni di follower sui social. Numeri da urlo.

