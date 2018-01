LA BUONA “NOVELLA” - BOLDI E DE SICA SI RITROVANO AL COMPLEANNO DI PAOLO CONTICINI - RAFFAELLA FICO LA DICE TUTTA SULLA SUA VERGINITÀ - AFEF TORNA IN TV MA IN LIBANO - ROBERTA RUIU CONTRO LE SUE EX AMICHE “LOLLIPOP” - CHE SINTONIA TRA BARBARA D’URSO E FABIO FULCO

raffaella fico

Ivan Rota per “Novella 2000”

LA VERITÀ DI RAFFAELLA FICO

Finalmente, dopo undici lunghi anni, l’ex gieffina Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli da cui ha avuto la figlia Pia, ha ammesso di aver raccontato una bufala, ossia di aver messo all’asta la sua verginità: «Avevo solo diciannove anni, non conoscevo bene l’ambiente dello spettacolo, il mio entourage mi aveva consigliato di raccontare quella cosa per far parlare di me». Meglio tardi che mai.

marco e afef tronchetti provera

AFEF TORNA IN TV MA IN LIBANO

Afef Jnifen, moglie di Marco Tronchetti Provera, ex modella e conduttrice, ritorna sul piccolo schermo, ma non in Italia: sarà di nuovo alla conduzione di Project Runway (il talent per gli aspiranti stilisti) per la televisione libanese. La affiancherà Elie Saab, stilista di fama e suo grande amico. Il format, nato negli Stati Uniti, vede dodici stilisti arabi sfidarsi: ogni settimana ci sarà un’eliminazione.

BOLDI E DE SICA, PROVE DI PACE?

de sica boldi

Christian De Sica e Massimo Boldi sono stati i beniamini del pubblico per tantissimi anni grazie soprattutto ai cinepanettoni, ma poi ci sono state un’inaspettata separazione e dichiarazioni reciproche al veleno. Ora, dopo oltre dieci anni dal loro ultimo film, hanno fatto pace: si sono incontrati a Roma al compleanno di Paolo Conticini e hanno scherzato e riso come ai vecchi tempi. Li vedremo sul grande schermo a Natale prossimo?

IVANA MRAZOVA LUCA ONESTINI

TUTTE UNITE CONTRO LUCA

Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini, non si dà per vinta e continua a commentare la storia d’amore tra lui e Ivana Mrazova. Secondo lei si tratta di una montatura: «Io l’ho vista un po’ come una mossa mediatica. Se c’è passione succede quello che è successo a Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser.

Poi non mi è piaciuto questo dico non dico. È una cosa bella, perché non ufficializzare subito?». E Soleil Sorge, ex di Luca, che dice? Non vuole più seguire il suo ex Luca Onestini sui social e non vuole più nominarlo. Sino a quando?

lollipop

UN LECCALECCA AL GUSTO VELENO

Le Lollipop, gruppo pop nato nel 2001 durante il programma Popstar, sono tornate in tv a 90 Special condotto da Nicola Savino, dove hanno cantato Down, down, down, forse il loro più grande (unico?) successo. Solo che all’appello ne mancava una, ovvero Roberta Ruiu, la più conosciuta, che mentre le ex compagne si esibivano, su Twitter scriveva «Le Lollipop sono io!».

Marcellina, Veronica e Marta invece vogliono tornare alla ribalta senza di lei, anche se già una volta avevano tentato un’improbabile reunion. La Ruiu preferisce partecipare ai reality, ultimo in ordine di tempo Dance, dance, dance dove si è esibita in numeri di ballo con il blogger Tommaso Zorzi, conosciuto dal pubblico per Riccanza.

le lollipop

GEORGINA SÌ CHE HA I...NUMERI!

La foto di Beyoncé postata nel febbraio del 2017, quando annunciava l’attesa di due gemelli, era stata la più votata nel mondo con 11 milioni e 225 mila like. Ma ora, la foto di Georgina Rodriguez, compagna del campione del Real Madrid Cristiano Ronaldo, in sala parto con la figlia Alana Martina, il calciatore e il figlio di lui Cristiano Junior, ha sbancato Instagram: ben 11 milioni e 300 mila cuori!

BARBARA E FULCO

BARBARA DURSO D URSO

Alla festa del marchio Isaia c’erano anche Barbara d’Urso, 60, e Fabio Fulco, 47, da poco single dopo la fine della relazione con Cristina Chiabotto. Hanno parlato fitto fitto: solo amicizia o qualcosa di più? Proprio dalla d’Urso a Pomeriggio5 Fulco si era sfogato: «Con Cristina è stato un sogno lungo 12 anni, volevo fosse per sempre, ma era solo il mio, di sogno. Ora cerco una donna che voglia darmi dei figli». E Barbara, scherzando: «Io non posso darti i figli, ma se vuoi li adottiamo o tramite fecondazione artificiale. Sei un vero fico».

cristina chiabotto e fabio fulco