LA BUONA “NOVELLA” - MA QUANTO ROSICA CICCIOLINA PER LO SCHERZO TELEFONICO DI RDS! - FILIPPO NARDI FA ARRABBIARE TUTTI I NAUFRAGHI DE "L'ISOLA" - LA FRECCIATINA DI MARA VENIER A FRANCESCO MONTE - LO SFOGO (CON MINACCIA) DEL TALENT SCOUT EUGENIO SCOTTO

1 - SUSSURRI E GRIDA

Ivan Rota per “Novella 2000”

NARDI FA ARRABBIARE TUTTI I NAUFRAGHI

Cecilia Capriotti ha puntato il dito contro Filippo Nardi. Secondo la concorrente dell’Isola dei Famosi l’ex gieffino riferendosi a Francesca Cipriani, che inizialmente non faceva nulla per aiutare il gruppo di naufraghi, ha detto «Le persone come Francesca bisognerebbe sopprimerle». E poi, continua la Capriotti «ha pure insultato gravemente mia figlia e la produzione non ha mandato in onda nulla. Io voglio smascherare Filippo. Perché non l’ho detto in diretta? Perché non sono cattiva fino a questo punto, ma ora non si scherza più.

Mi becco le nomination dal mio gruppo perché gli altri sono innominabili e non mi sembra neanche giusto. Io e Filippo non siamo compatibili. L’ho già detto, è una persona arrogante, maleducata, non lo stimo e voglio starci il più lontano possibile. A me non fa bene stare vicino a una persona così instabile e così cattiva». L’attacco di Nardi alla Cipriani sarebbe dovuto al fatto che anni fa lui le avesse fatto la corte, ma che lei non avesse accettato le avances. Tutto questo per un “no”?

LA FRECCIATINA A MONTE DI MARA VENIER

Francesco Monte è stato solo due settimane sull’Isola dei Famosi, ma ha fatto in tempo a litigare con Eva Henger, a innamorarsi di Paola Di Benedetto e a dare della “vecchia” a Nadia Rinaldi. Quest’ultimo fatto non è proprio piaciuto a Mara Venier, opinionista del reality, che dopo l’esibizione al Festival di Sanremo del gruppo Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza, con tanto di ballo della vecchina, ha pubblicato il seguente post lanciando una frecciatina proprio a Monte: «La dolcissima signora inglese di 84 anni l’ho conosciuta a Tu si que vales, miticaaa! Qualcuno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi ha detto “A 50 anni bisogna stare a casa...tiè!!”».

CICCIOLINA NON SA STARE ALLO SCHERZO

Scherzo telefonico a Cicciolina: su Rds, l’imitatrice Francesca Manzini, ora attrice nel film Benedetta follia di Carlo Verdone, si è spacciata per Alessia Marcuzzi e ha chiamato l’ex pornostar per chiederle di partire per l’isola dopo l’eliminazione di Eva Henger. All’inizio ha detto che non sarebbe partita perché il programma non voleva darle un milione di euro. Poi parla con i finti autori, che dicono «non vogliamo la Staller, Eva Henger è molto più bella di lei!». Cicciolina sente tutto, offende tutti, ma soprattutto la Henger, e riattacca il telefono.

MANUELA ARCURI, MENO MALE CHE C’È MAMMA

Grande festa a Roma per lo stilista Anton Giulio Grande con Valeria Marini e Anna Falchi. C’era anche Manuela Arcuri che, da quando è mamma, centellina le serate e le uscite mondane. L’attrice anche ora che è grande ha sempre la mamma appresso: per paura che la figlia prenda freddo, la signora Lella porta sempre con sé un maglioncino per Manuela.

2 - MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

- Grande inaugurazione di Mamè, locale gay friendly milanese con cucina siciliana: patron del locale è l'instancabile Paolo Sassi, anche proprietario dei Leccomilano, bar gettonatissimo. All'inaugurazione non poteva mancare Cristiano Malgioglio ormai icona "camp". Alla serata, il giorno di San Valentino, centinaia di persone tanto che in molti non sono riusciti a entrare.

- Eugenio Scotto, brillante talent scout, ex braccio destro di Francesco Facchinetti, proprio non ci sta e con un lungo post su instagram e facebook svela tutta la (sua) verità sulle scoperte che molti agenti spacciano per proprie. Per anni ha lavorato al fianco di Francesco Facchinetti come personal assistant prima e come socio in seguito, segnalandogli e consegnandogli le sue intuizioni e i ragazzi che notava sul web.

Scotto è stato infatti il primo in Italia a sdoganare il mondo della rete scoprendo grazie al web personaggi del calibro di Frank Matano, il cantautore Nesli, la celebre blogger Chiara Biasi e Francesco Sole, presentatore insieme a Belén Rodriguez della prima e seconda edizione di “Tu si que vales”. Tutti talenti di cui per anni Francesco Facchinetti si è vantato di aver creato e portato al successo da solo. Dopo anni di silenzi, è lo stesso Eugenio Scotto a prendersi i meriti

- Madonna è anche una "cool mom". Anni fa all' after party per Cinema Society dove era stato proiettato il suo EPIX documentario “Madonna: The MDNA Tour” era arrivata con i filgi Lourdes e Rocco. Al party la figlia della "material girl" era arrivata a sorpresa con il nuovo fidanzatino. E sapete chi era? Timothée Chalamet, il giovane attore candidato all'Oscar come miglior attore per il film "Chiamami col tuo nome" del regista italiano Luca Guadagnino. L'amore era durato poco, ma ora i due ex fidanzatini si sono ritrovati a un party e si dice si sia riaccesa la passione.

- All'unaminità si vorrebbe Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi, concorrente all'Isola dei Famosi, come new entry del reality. Il ragazzo è diventato un idolo web da quando è apparso seduto in prima fila nello studio dove si registra il programma. Vladimir Luxuria ha iniziato a chiedere chi fosse quel "bonazzo" e poi lo si è scoperto. Ora appare già come opinionista in alcuni programmi. Nelle prossime settimane partirà per l'Isola? La produzione accontenterà gli internauti. E ora spopola il figlio di Nadia Rinaldi...