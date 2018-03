LA BUONA “NOVELLA” - A TIZIANO FERRO PIACE GROSSO…L’ANELLO DI FIDANZAMENTO - ELISABETTA CANALIS A MILANO, CON LA FIGLIA SKYLER EVA: CHE CI SIA MARETTA TRA LA SHOWGIRL E IL MARITO BRIAN PERRI, RIMASTO NEGLI STATES? - FRANCESCA CIPRIANI IN LOVE CON UN ATTEMPATO IMPRENDITORE - MALGIOGLIO SBOTTA CONTRO VALERIA MARINI

elisabetta canalis

1 - SUSSURRI E GRIDA

Ivan Rota per “Novella 2000”

B-SELFIE SVELA I NUOVI PRODOTTI ANTI ETÀ

Torna a far parlare di sé B-Selfie: dopo il lancio del primo filler antirughe “fai da te” dedicato al contorno occhi e applicabile come un cerotto (B-Selfie Eye), il brand estetico ha annunciato l’arrivo di nuovi prodotti anti età.

La nuova linea B-Selfie, con nuove soluzione specifiche per il viso, verrà svelata al pubblico in occasione dell’edizione 2018 di Cosmoprof Worldwide Bologna dal 16 al 19 marzo: l’azienda di bellezza si potrà raggiungere allo stand B 65, padiglione 38, settore Estetica Professionale-Beauty. Ricordiamo che B-Selfie ha ottenuto il riconoscimento dell’Estheti-Award 2017, come prodotto dell’anno fra i cosmetici, proprio grazie al suo filler antirughe “fai da te” per il contorno occhi.

elisabetta canalis brian perri

ELI DA SOLA A MILANO: CRISI CON IL MARITO?

Fin troppo lunga la permanenza di Elisabetta Canalis a Milano, con la figlia Skyler Eva: che ci sia maretta tra la showgirl e il marito Brian Perri, rimasto negli States? Non è per ora dato sapere se ci sia davvero una crisi tra i due, sta di fatto che, ufficialmente, la Canalis è tornata per lavoro: oltre a essere nella giuria di Sanremo young, programma presentato da Antonella Clerici, è co-conduttrice di Take away, programma di Radio 105 che la vede affiancare Daniele Battaglia, Alan Caligiuri e Diletta Leotta.

valeria marini

MALGI SBOTTA CONTRO LA MARINI IN RITARDO

Cristiano Malgioglio in preda a una crisi isterica dietro le quinte di 90 special, il programma appena terminato condotto da Nicola Savino. Il cantautore è sempre molto puntuale, ma doveva registrare una puntata con Valeria Marini, che invece è sempre in ritardo. Malgioglio, dopo un’ora di attesa, ha lasciato lo studio televisivo. Rincorso dai tecnici, si è calmato ed è tornato alla sua postazione. La Marini, finalmente, dopo un altro quarto d’ora, è arrivata. Che sia questa la motivazione per cui non abbiamo più visto Malgioglio nelle puntate finali dello show?

malgioglio instagram

CIPRIANI INNAMORATA: LUI LE FA MILLE REGALI

L’Isola dei famosi ormai è lo show personale della bombastica Francesca Cipriani, che si diverte e fa divertire i telespettatori. In molti hanno scoperto anche il suo lato umano. L’ex “pupa” continua a ripetere di essere sfortunata in amore, ma ora, dopo la relazione con Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini, pare aver trovato un nuovo compagno. Poco prima di partire per il reality si è innamorata di un imprenditore milanese non più giovanissimo che la ricopre di regali.

FRANCESCA CIPRIANI

FOTO DI GRUPPO, SCATTA IL FUGGI-FUGGI GENERALE

Una parata di star all’evento Moncler a Milano: foto di gruppo per Valeria Golino e Alba Rohrwacher, Vittoria Puccini e Matilde Gioli. Alcuni fotografi però sono rimasti colpiti dal fuggi fuggi di alcune attrici, che platealmente non hanno voluto comparire nella foto: sarebbero Kasia Smutniak, Madalina Ghenea e Matilda Lutz. Rivalità vera o leggenda metropolitana?

TORTE E ANELLI PER TIZIANO FERRO

Compleanno in compagnia di pochi amici per Tiziano Ferro, che ha festeggiato 38 anni. Il cantautore si è dichiarato molto contento in questo momento della sua vita, ma forse è felice anche perché, secondo quanto dicono i suoi amici, pare abbia trovato l’amore. E questa persona, si dice, gli avrebbe regalato per il compleanno un anello di fidanzamento dalle dimensioni colossali.

FRANCESCA CIPRIANI

2 - MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

- Al ristorante Carlo & Camilla in Segheria, Westwing festeggia il rebranding del portale italiano Dalani.it con una cena esclusiva con la partecipazione di ospiti del mondo dello spettacolo, della televisione, dell'arte, del design e della Milano più "social". Ad allietare l'evento, una splendida Alice Merton, giovane artista canadese-tedesca.

- Lunedì a Milano ha sfilato il marchio JZ Juzui del colosso cinese Anzheng Fashion Group. Il gruppo, quotato alla Borsa di Shanghai, con un giro di affari di oltre 3 miliardi di yuan nel 2016 (circa 380 milioni di euro), ha quasi 4mila dipendenti. Madrina della serata la star cinese Liu Tao. Acclamata star al sesto posto tra le top celebrity cinesi nel 2017 secondo Forbes, vice presidente della China Television Artists and Actors Committee, Liu Tao è nota nel suo Paese per i ruoli di primo piano in serie televisive seguitissime come Ode to Joy, Nirvana in Fire e The Legend of Mi Yue.

FRANCESCA CIPRIANI

- Si dice che Maria De Filippi non sia molto contenta dello scippo operato da Milly Carlucci nei suoi confronti: la conduttrice di "Ballando con le Stelle" ha infatti scelto come concorrente Luca Favilla, visto a "Amici 15" e pupillo della De Filippi. Allo show della Carlucci doveva esserci sin dalla scorsa edizione un blogger amatissimo dagli internatuti, ma poi è sparito dal cast. Perchè? C'è di mezzo qualcuno della giuria...

tiziano ferro

- Fanno faville sui social tra baci e abbracci senza nascondersi, bruciati da cocente passione: stiamo parlando di Stefano Gabbana e del giovane Luca Santonastaso. Gabbana, sempre più social (tanto che alle sfilate sono più gli influencer e i millennials che i soliti vip) non nascone più niente, nemmeno la sua intimità.

Claudio Sona - Stefano Gabbana - Juan Fran Sierra STEFANO GABBANA