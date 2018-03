LA BUONA NOVELLA - BOSSARI COME AMBRA? L’OPINIONISTA DELL’ISOLA “TELECOMANDATO” DAGLI AUTORI - E’ FINITA TRA NINA ZILLI E IL CESTISTA STEFANO MANCINELLI: LEI E’ STATA AVVISTATA A MILANO CON UN UOMO MISTERIOSO… - IL FEELING TRA ARISA E IL CANTANTE CARMELO FERLITO - L’EX ISOLANA CHIARA NASTI SBROCCA COL FIDANZATO UGO – LE FIGLIE DI MINA E UMA THURMAN – IL DRAMMA DI NOZZOLINO, VOLTO E CORPACCIONE DI "CIAO DARWIN"

Ivan Rota per Novella 2000

L’ex “isolana” Nasti sbrocca con il suo Ugo

L’influencer Chiara Nasti e il fidanzato Ugo Abbamonte hanno avuto una discussione social: prima si sono lasciati, poi hanno fatto pace e nel giro di poche ore si sono rimessi insieme. L’ex concorrente dell’Isola dei famosi, tornata in Italia dall’Honduras dopo una settimana perché non poteva fare a meno del fidanzato, ha sbroccato su Instagram dicendo: «Essere se stessi è difficile, ti allontanerà da tante persone, ma ti lascerà accanto quelle per cui vali davvero». Il suo Ugo ha risposto con un perentorio: «Disgusted», disgustato. Dopo due ore le frasi sono state cancellate e i due hanno ricominciato a scriversi frasi dolci.

Nina Zilli single. Chi è l’uomo del mistero?

Che cosa ci faceva Nina Zilli a Milano in compagnia di un bellissimo ed elegante uomo di colore? I due si sono trovati a un evento di moda e hanno fatto subito amicizia. La relazione di Nina con il cestista della Fortitudo Bologna Stefano Mancinelli è quindi ufficialmente finita: lui è stato visto in compagnia della pallavolista Veronica Angeloni, ex Grande Fratello Vip.

Tra Arisa e il giovane cantante c’è feeling

Si dice che Arisa abbia un bel feeling con il cantante Carmelo Ferlito, ventiquattrenne catanese che ha iniziato il suo percorso ad Area Sanremo (l’anticamera del Festival), ma che purtroppo non è arrivato per un soffio sul palco dell’Ariston: il suo sogno si è arrestato in finale. Un amore per la cantante o si tratta solo di una nuova collaborazione professionale?

Bossari come Ambra Angiolini

Daniele Bossari come Ambra Angiolini con l’auricolare per i suggerimenti? Dopo lo scoop di Striscia la Notizia, in molti si sono affrettati a smentire il fatto che il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi sarebbe telecomandato dagli autori per scagliarsi contro Eva Henger. Bossari ha smentito lamentandosi con gli amici, ma alcuni tecnici dello studio hanno detto che è tutto vero.

Nozzolino: suo padre non lo accetta

«Ho sempre saputo di essere gay» dice Francesco Nozzolino, l’XXL di Avanti un altro! e ospite fisso nei salotti di Barbara d’Urso. «Fin da bambino ho preferito giochi e impegni tipicamente femminili, mentre i miei coetanei prediligevano robot, macchine telecomandate e partite di calcio. I miei genitori sono stati delicati e attenti a non farmi mai pesare la mia diversità e sono cresciuto serenamente, senza troppi complessi. Fin dall’infanzia, in moltissimi mi hanno preso di mira» continua Nozzolino «additandomi con i peggiori epiteti omofobi, ma io ho sempre creduto di essere speciale e me ne sono costantemente fregato.

Ora che sono cresciuto, però, mi rendo conto che mio padre non approva la mia sessualità, finge di non sapere, di non vedere. Quelle poche volte che ho provato a parlargliene, ha subito cambiato discorso, simulando di non capire. Mi ama profondamente, lo so, ma non riesce ad ammettere la mia omosessualità. Proprio perché tra di noi c’è un rapporto di profondo affetto, sarei più felice se riuscissi a condividere con lui anche questa mia caratteristica. E se alcune persone sono troppo piccole per comprendere che la diversità è ricchezza, allora me ne infischio e continuo a vivere la mia vita a mille».

La figlia di Mina alla sfilata con lo stilista...

Figli d’arte a confronto: a una sfilata è riapparso Lorenzo Quinn, figlio dell’indimenticabile Anthony Quinn: anche lui attore, è apparso molto in confidenza con l’influencer coreana Lim Chriselle. Vista anche Benedetta Mazzini, figlia di Mina (curiosità, la cantante le prepara ogni settimana una crostata alla marmellata): la ragazza era in compagnia dello stilista Gabriele Corto Moltedo, figlio dei fondatori di Bottega Veneta.

... e quella di Uma alla festa con un italiano

Maya Thurman Hawke, figlia della diva Uma Thurman e dell’attore Ethan Hawke, ha ricevuto tanti applausi alle sfilate milanesi dove era ospite. È stata corteggiata da molti, ma l’ha avuta vinta, almeno per una cena e una festa, il manager Francesco Butteri, 22 anni. Per Maya a 19 anni si sta aprendo una grande carriera nel mondo del cinema. Ora fa parte della serie Piccole donne, ma si dice sarà nel cast del prossimo film di Woody Allen.

La socialite che voleva una foto da Guindani

Alla serata Vogue talent che premia i giovani stilisti, svoltasi a Palazzo Morando a Milano, una donna dell’alta società spagnola da poco in Italia, cerca una persona che le faccia una foto con il suo cellulare e lo chiede al grande fotografo di moda (e non solo) Stefano Guindani, che scoppia a ridere e si presta allo scatto. Lei se ne approfitta e gli chiede di seguirla. Cafona d’importazione.

L’amicizia tra Jonathan e Marco Ferri

Sono scattate le illazioni su Jonathan Kashanian e Marco Ferri, concorrenti molto affiatati dell’Isola dei famosi. Ferri ha detto che dormire con l’opinionista di Verissimo lo fa stare bene, si sente molto calmo. Gli abbracci tra i due ragazzi non hanno lasciato indifferenti gli internauti che si divertono a pensare a una storia d’amore tra i due. In pratica, una telenovela che fa sognare anche se fosse solo una leggenda metropolitana. Anzi, esotica.A Tutto Colore! L’Universo fiorito di Ken Scott tra Moda e Gioiello, a cura di Bianca Cappello e Samuele Magri, è la prima inedita mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Ken Scott di Milano, che racconta attraverso i gioielli l’esplosivo e affascinante mondo di fantasia e colore di Ken Scott, noto stilista americano,Al Museo del Bijoux di Casalmaggiore, in oltre 300 oggetti in esposizione, una mostra racconta per la prima volta nel mondo l’arte di Ken Scott attraverso un’importante selezione degli splendidi ed inediti gioielli per le sfilate evento di Ken Scott. Inaugurazione il ventuno aprile.

- Pare che la conduttrice, già abbattuta per lo share del suo programma, sia in crisi con il marito: lui ora ha preso un altra strada professionale, ma anche la strada del cuore ha preso un'altra direzione. Avrebbe una relazione con una giovane blogger fidanzata con un aitante ragazzo. I due, che non hanno assolutamente intenzione di lasciare i rispettivi partner, si incontrano in un motel molto defilato...

- La coppia dovrebbe convolare a giuste nozze anche se entrambi sono molto "fluidi": lei, alle serate mondane, è sempre in compagnia di un'amica, un'ex attrice che si è ritirata a vita privata. Di lui neanche l'ombra. La cosa desta alcuni dubbi sulla loro relazione. Lui infatti si accompagna ad un cantante di punta notoriamente gay, ma è abbastanza disperato. Il cantante , infatti, frequenta intimamente anche un collega altrettanto famoso...

- L'imprenditrice Gabriella Magnoni Dompé è ora presidente dell'Advisory Board di Assolombarda per la responsabilità sociale delle imprese: la signora è sempre stata impegnata nel sociale e in iniziative benefiche, ma questo è un punto di arrivo molto importante. Con il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi e Mario Furlan, a capo dei City Angels che si occupa di aiutare gli emarginati, è andata al Villaggio Oasi del Clocard per donare centinaia di capi di abbigliamento. Ricordiamo che madrina dei City Angels è Daniela Javarone, anche presidente dell'Associazione Amici della Lirica, che li sostiene con calore da più di dieci anni.

Sono sarte di alta moda, ma di nicchia, che lavorano anche per le griffe più importanti al mondo e ora Milano ha loro concesso due spazi di prestigio per le loto sfilate: Lidia Cardinale, starring la top Ludmilla Voronkina, ha presentato la sua collezione alla Società dell'Umanitaria mente Angela Haute Couture, a cui fa capo Angela Formaggia chiamata confidenzialmente "cheese", ha sfilato nella sacrestia della chiesa di San Marco. Poi tutti da Loriblu, al ristorante Don Calos del Grand Hotel et de Milan, per un allestimentoda favola: tavoli reali imbanditi di scarpe e champagne. Guest star Cristiano Malgioglio.

