LA BUONA NOVELLA - LA ISOARDI AL TIMONE DELLA PROVA DEL CUOCO? INTANTO RIMANDA IL MATRIMONIO CON SALVINI – CHE GUAIO (AI GLUTEI) PER LA MOSETTI - RITORNO DI FIAMMA TRA AIDA YESPICA E JEREMIAS RODRIGUEZ? - IL TRIANGOLO DELLA VIGNALI - VALERIA GOLINO IN LOVE CON FABIO PALOMBI. E MICHELLE HUNZIKER...

Ivan Rota per “Novella 2000”

CLERICI-ISOARDI, 2018 CRUCIALE

Matteo Salvini è corso a Roma per il compleanno di Elisa Isoardi e le ha fatto una sorpresa presentandosi negli studi televisivi del programma Rai Buono a sapersi con un raffinato anello per la compagna. Aveva anche un paio di orecchini, creati da un’artigiana milanese. Tanti regali, ma per ora niente da fare per quello più gradito: il matrimonio, che sembrava vicino, è rimandato. La Isoardi poi, prossimamente, sarà, pare, al timone della Prova del cuoco: Antonella Clerici vuole dedicarsi in tutto e per tutto alla famiglia e a preparare le nozze con Vittorio Garrone.

AIDA E JEREMIAS SOLO AMICI

Ritorno di fiamma tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez? Sono solo voci, niente di più falso. I loro amici ci confermano che si vedono solamente alle serate con gli altri del cast del Grande Fratello Vip, ma oltre a questo pare che tra i due non ci sia alcun rapporto.

TOMMASSINI IGNORA GLI INSULTI

aida jeremias-letto

Gli hater dei social si scagliano contro tutto e contro tutti: questa volta se la sono presa con il ballerino e coreografo Luca Tommassini, uno dei più quotati avendo lavorato persino con Madonna, oltre a essere il direttore artistico di X Factor. Dicono che sia ingrassato molto in questo periodo, soprattutto per essere una persona che fa tanto esercizio fisico. Tommassini tace e passa oltre e fa bene: è quasi certa la sua prossima collaborazione al serale di Amici.

BARBARA DI CERTO NON “ROSICA”

JEREMIAS AIDA BODY PAINTING

«Che ridicoli a fare i complimenti all’acerrima nemica di Barbara d’Urso per farla rosicare... Stanno tutti scendendo a livelli degradanti». Questo è solo uno dei commenti sulla telenovela mediatica organizzata dai fratelli Rodriguez. Cecilia e Jeremias Rodriguez sono stati ospiti a Mattino Cinque da Federica Panicucci e si sono trovati molto bene visto che la sorella di Belen ha poi scritto sul suo profilo Instagram: «Volevo fare i complimenti a questa meravigliosa donna per la sua eleganza e sensibilità» e la Panicucci l’ha ricambiata con un cuoricino. Come si sono complimentati con la Panicucci, i due hanno invece disertato il salotto della d’Urso dopo che alcuni opinionisti avevano parlato male di loro. Barbara d’Urso, forte dei suoi ascolti e della sua professionalità, si è ben guardata di spendere una parola sulla questione e ha fatto bene. E di sicuro non rosica.

mosetti

CHE GUAIO PER LA MOSETTI!

Ancora guai per Antonella Mosetti. Persone a lei vicine dicono che ultimamente, a causa della chirurgia estetica, avrebbe avuto un grande problema: le iniezioni fattele ai glutei si sarebbero raggrumate creando delle bozze davvero inestetiche. La Mosetti sarebbe tornata quindi dal suo chirurgo di fiducia per dare una sistematina al disastro combinatole da un medico al quale si sarebbe affidata come testimonial. Vero o falso?

IL DRAMMA DELLA VIGNALI

Dramma di fine anno su Instagram: la modella ed ex conduttrice di SportItalia Valentina Vignali, apparsa anche in copertina su Playboy, ha postato uno scatto insieme al suo nuovo ragazzo, il giovane giocatore di basket Scott Ulaneo. L’ex di lei, il giocatore di basket Stefano Laudoni ha immediatamente messo un like ed ha risposto: «Non mi fate parlare ragazzi che faccio scoppiare una bomba…comunque per chi lo volesse sapere il 25 dicembre a Natale lei ancora piangeva al telefono con me in videochiamata e non aggiungo altro per rispetto». Che signore, vero?

IN VACANZA CON LA SUOCERA

vignali

Oltre che in Val Badia, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati alle Maldive (beati loro) con le tre figlie Aurora, Sole e Celeste, al seguito: con loro anche Maria Luisa Trussardi, mamma di Tomaso, cui le piccole sono legatissime. Maria Luisa è una persona che si sposta poco, ma questa volta non poteva dire di no.

VALERIA VA A CONVIVERE

Dopo la fine del lungo rapporto con Riccardo Scamarcio, Valeria Golino è innamoratissima di Fabio Palombi, che come Scamarcio è molto più giovane di lei: ha 29 anni, 23 in meno dell’attrice. Ora la coppia, dopo aver passato alcuni giorni di vacanza in campagna, starebbe pensando alla convivenza.

DAL “MUTO” AI CINEPANETTONI

L’associazione culturale Polis ha organizzato una cena con tanto di talk show dal titolo “I film di Natale. Dal cinema muto al cinepanettone”, condotto dall’attore Daniel McVicar (era Clarke Garrison in Beautiful) e dal collaboratore di Novella 2000 Ivan Rota. Nel corso della serata, che si è svolta alla Fondazione Sandretto a Torino, Elena D’Ambrogio Navone ha presentato con il giornalista Guido Barosio il suo libro Quando un uomo. Era presente anche il socio onorario di Polis, Alessandro Meluzzi. Nella foto sopra, da sin., Maria Grazia e Ivan Rota, Elena D’Ambrogio e Daniel McVicar.

