LA BUONA NOVELLA – CHE COSA E' SUCCESSO TRA LA MALGY E AMANDA LEAR? PARE CHE SIANO AI FERRI CORTI – IL BOSS DI GOMORRA "GENNY SAVASTANO" SI E' AGGIUSTATO IL NASO – RITA RUSIC TORNA IN TV CON ELEONORA DANIELE? – E SULLA PRESUNTA RIVALITA' TRA "BARBARIE" D'URSO E LA TOFFANIN…

Ivan Rota per Novella 2000

Selfie si fa “in tre” alla fiera del beauty

Anna Falchi, Emanuela Tittocchia e Paolo Conticini: saranno presenti anche loro al Cosmoprof Worldwide Bologna 2018, la fiera internazionale della bellezza che andrà in scena dal 16 al 19 marzo nella città emiliana. La Falchi e il commissario di Provaci ancora prof! saranno il 17 e 18 marzo allo stand di B Selfie, il brand di prodotti per l’estetica professionale che lancerà in quell’occasione tre nuovi filler “fai da te” per la cura del viso. Li raggiungerà il 17 marzo Emanuela Tittocchia, opinionista televisiva e attrice.

Perrone non ha dubbi: la Rusic tornerà in tv

«Una serata speciale con due bionde molto speciali: Eleonora Daniele e Rita Rusic». Così ha commentato il famoso press agent Angelo Perrone riguardo la cena trascorsa con le sue care amiche. «Sarebbe bello vederle condurre una prima serata insieme», aggiunge, «sono in perfetta sintonia e fra le donne dello spettacolo è raro».

Ora non ci resta che attendere: Rita Rusic è tornata in Italia per seguire l’ex marito Vittorio Cecchi Gori e lo ha atteso finché è uscito dalla clinica dove era stato ricoverato per un malore. Basta andare sul profilo Instagram della Rusic per vedere che ha molto seguito, sarebbe un ottimo personaggio nell’attuale panorama televisivo.

Il boss di “Gomorra” ora ha il naso perfetto

Salvatore Esposito, che interpreta il boss Genny Savastano in Gomorra, è stato avvistato a Roma con la fidanzata Paola nei pressi di uno studio medico del quartiere Parioli a Roma. L’attore si nascondeva per non farsi riconoscere. Il motivo? Esposito aveva il naso tutto fasciato: pare si sia sottoposto a un piccolo intervento. Salvatore è ora sugli schermi con Puoi baciare lo sposo dove va all’altare con il figlio del sindaco di un paesino: il figlio è Cristiano Caccamo, il padre è Diego Abatantuono. Ottima la regia di Alessandro Genovesi, bravissima Monica Guerritore.

Un film tutto da ridere…

Nel film Un figlio a tutti i costi, regia di Fabio Gravina, Beppe Convertini interpreta Nettuno Tritone, personaggio ricco di sfaccettature. Nettuno è un artista a dir poco particolare che si propone come “inseminatore professionista” alle coppie che hanno difficoltà ad avere figli. Ma non le aiuta tramite donazione, bensì alla maniera tradizionale, andando a letto con le mogli. Inevitabili gli equivoci e le situazioni surreali.

Malgioglio e Amanda Lear ai ferri corti

Che cosa sarà mai successo tra Amanda Lear e Cristiano Malgioglio, amici di vecchia data? Lui scrisse alcune canzoni per lei, tra le quali Ho fatto l’amore con me, una hit ai tempi molto trasgressiva, era il 1980. La Lear interpretò anche Cocktail d’amore, una canzone che il cantautore scrisse per l’indimenticabile Stefania Rotolo. A cena in un ristorante milanese la Lear chiede a un amico, autore tv, se Malgioglio fosse ospite di una trasmissione dove era stata invitata perché, in tal caso, non ci sarebbe andata. E poi ha aggiunto alcune frasi non riferibili. Alla base della diatriba ci sarebbe il fatto che Malgioglio va in giro a dire che la Lear ha più anni di quanti sostiene lei.

Tra Barbara e Silvia è solo un caso montato

Non ci sarebbe niente di vero sulla presunta rivalità tra Barbara d’Urso e Silvia Toffanin: la miccia è stata innescata da Striscia la Notizia, ma sono solo supposizioni. I rapporti tra le due conduttrici sono sempre stati, e continuano a essere cordiali. La d’Urso è stata più volte ospite dalla Toffanin e dovrebbe ritornarci tra poco. Ma come è nata la questione? Il naufrago Craig Warwick aveva denunciato lo scandalo omofobia all’Isola dei famosi, affermando che il collega di reality Franco Terlizzi lo avrebbe discriminato e offeso nel momento in cui avrebbe scoperto la sua omosessualità, al punto da dire la frase «Che schifo».

Alessia Marcuzzi durante l’Isola aveva detto che Craig aveva fatto queste confessioni a Domenica Live da Barbara d’Urso, ma subito dopo si è corretta chiedendo scusa a Silvia Toffanin, sottolineando che in realtà Craig aveva fatto queste affermazioni per la prima volta a Verissimo. E Striscia ha montato il caso.

MILANO CONFIDENTIAL

Serata d'alta società a Milano. Il Cenacolo di Arturo Artom ha i fatti ospitato Lady Lynn de Rothschild, grande filantropa, nei board di Estee Lauder, The Economist e Christies International. Con l'occasione il banchiere ha invitato alcuni protagonisti del 'momentum' della città: il grande compositore Michael Nyman, Marco Gualtieri che ha anticipato la seconda edizione di Seeds and Chips dopo il successo dello scorso anno con il discorso di apertura di Obama, Massimo Dal Checco di Assolombarda, Rossana Orlandi che ha illustrato il programma della design week, Katia Da Ros che ha apoena aperto la Irinox house in città, l'Art Director Paola Manfrin che ha anticipato i temi di Convivio, Umberta Beretta e Warly Tomei hanno annunciato la partenza di un nuovo progetto insieme alla Camera della Moda per supportare i giovani designers. Infine la soprano Madelyn Renee ha incantato i presenti con le arie cantate alla Scala. In sintesi: Milano..the place to be!

L’irrefrenabile energia e joie de vivre di Gufram non potevano che esplodere in modo fragoroso durante la Milano Design Week.Il brand, storicamente legato agli iconici pezzi della stagione radical, presentati in maniera sempre fresca nei suoi colorati cataloghi, ci farà ballare tutti con Disco Gufram, la suadiscoteca visionaria. Da non perdere l’ultimo elettrizzante progetto ideato da Charely Vezza– proprietario e anima di Gufram, nonché fuoriclasse del divertimento e del buon vivere – in cui un luogo simbolico come la discoteca, uno spazio così strettamente connesso alla cultura pop fin dalla metà degli anni ‘60, viene ripensato e rielaborato da oggetti contemporanei, per unire passato e presente.

Crystal Couture Milano, patron Davide Bertellini e Paola Boscolo, realizza il bracciale ufficialedella XXIV^ Celebrity Fight Night a Phoenix .Lo scorso 10 marzo a Phoenix in Arizona (U.S.A.) si è svolta la XXIV^ edizione della Celebrity Fight Night uno degli eventi di beneficenza più importanti e celebrati degli Stati Uniti che da 24 anni supporta la fondazione del celebre pugile Muhammed Ali attiva nella lotta contro le malattie neurologiche.Crystal Couture Milano è stato scelto per il terzo anno consecutivo dalla Celebrity Fight Nightper realizzare il bracciale ufficiale della serata charity. Il bracciale stampa pitone con cristalli, limited edition, personalizzato con la placchetta della CFN è stato realizzato in soli 500esemplari per gli ospiti della serata di gala.

Attraverso questo grande evento in 24 anni sono stati raccolti oltre 124 milioni di dollari che sono andati a finanziare l'attività del Muhammad Ali Parkinson Center at Barrow Neurological diPhoenix in Arizona.Le più grandi celebrities mondiali nel campo del cinema, della musica e dello spettacolo si sono succedute in questi due decenni sul palco della Celebrity Fight Night.Quest'anno sono intervenuti Steven Tyler, Maria Schriver, Reba Mc. Entire, David Foster, Smokey Robinson, Kristin Chenoweth, Brian McKnight, Matteo Bocelli, The London Essentials e Angelica Hale talento di soli 10 anni proveniente dal talent America's Got Talent.

La Stazione centrale è stata superbamente illuminata da Pandoraper il lancio di Pandora Shine. Grande attesa in città per l'evento, apparentemente esclusivo, alle 22 al padiglione Unicredit in Gae Aulenti. In realtà, seguendo un certo malcostume diffuso nella Moda milanese, l'happening veramente esclusivo è stato poco prima: una cena nella stessa location. Gli ospiti di serie B hanno, comunque, trovato un simpatico intrattenimento ed un allestimento bellissimo sulle tonalità oro, come il tema del resto,Golden party, faceva supporre.In contemporanea ci sono stati altri Golden parties in altre città europee, coi socials letteramente impazziti (#pandorashine). Grandissimo l'investimento in marketing da parte dell'azienda.La scelta di fare un post-evento di massa per aver più visibilità? Chissà...

Un evento alle 22 quindi gradevole ma "placcato esclusivo" come, del resto, il Pandora Shineè placcato oro, bellezza alla portata di tutti.??Sempre attivo nelle mondanità Francesco Fresi, notissimo psichiatra spesso in TV. Le cene nel suo attico di Porta Venezia, in cui si mischiano personaggi dell'establishment con medici, socialites, personaggi dello spettacolo, sono celeberrime. Sdoganando i lunedì sera, altrimenti noiosi, il designer Samer Al Ameen ha imbandito la tavola con piatti di mare, terra e libanesi.

Spumeggiante e affollata la serata, sono saltate dai cardini anche due porte, rapidamente aggiustate dal bel intellettuale, molto bravo ad usare il cacciavite...??Indovinello dalla stanza dei bottoni (e delle asole): Chi è il neo-eletto (a furor di popolo), noto da anni per il suo giovine cuore, che, da tempo, manca nella vita notturna Plastica milanese? Diventerà low profile d'ora in poi? Lo rimpiangeranno i suoi variopinti amici? O tornerà trionfante nelle notti meneghine?

