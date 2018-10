LA BUONA NOVELLA – FERMI TUTTI! SARA TOMMASI SI SPOSA CON UN IMPRENDITORE DI ACQUE MINERALI: LEI DICE DI AMARLO ALLA FOLLIA – A 'TEMPTATION ISLAND VIP' VALERIA MARINI CONTINUERÀ A FARE GLI OCCHI DOLCI A QUEL “TOROOO DI SIVIGLIA” DI IVAN GONZALES – A 'UOMINI E DONNE' UNA DELLE CORTEGGIATRICI HA APOSTROFATO IL MUSCOLOSO LORENZO RICCARDI CON LA PAROLA "COG....E". ECCO PERCHE’

Ivan Rota per Novella 2000-www.novella2000.it

- Non sono finite le sorprese a Temptation Island Vip: Valeria Marini continuerà a fare gli occhi dolci a Ivan Gonzales , celebre in Spagna per aver fatto il tronista a Uomini e Donne e partecipato all’Isola dei Famosi, dove intrecciò un'affettuosa amicizia con Paola Caruso. Il bellone ha subito colpito Valeria Marini che, some sappiamo, è nel reality con l'altalenante fidanzato Patrick Baldassari . Quest'ultimo non ha per niente gradito, che, dopo neanche un'ora di permanenza, la compagna fosse andata a fare il bagno con il palestrato. Una curiosità: Ivan Gonzalez ha commentato una foto di Pierpaolo Pretelli, altro concorrente, scrivendo: “Quanto sei bello …" e l ’ex velino ha risposto definendolo: “Toroooooo di Siviglia!“.

- Dopo la caduta, tra i video con Andrea Diprè e i film hard, Sara Tommasi si era eclissata, ma ora torna con una dichiarazione che ha stupito tutti. Di lei, ultimamente ricordano solo l'intervista a Le Iene in cui aveva dichiarato di essere bipolare. Ora, l'ex showgirl laureatasi all'università Bocconi, vuole sposare Angelo, un imprenditore di acque minerali, che dice di amare alla follia. Sara ha detto di non essere del tutto guarita, ma di stare molto meglio.

- Tragedia durante le registrazioni di Uomini e Donne: il muscoloso Lorenzo Riccardi si é messo a piangere dopo che una delle corteggiatrici lo ha apostrofato con la parola "cog....e" solo perché é stato bocciato al liceo. Era uscito con Giada, ma é andata malissimo tanto che lei lo ha insultato. E pensare che Lorenzo aveva spiegato di aver lasciato la scuola per aiutare il padre. Ha detto quindi alla redazione, in lacrime, che nessuno può giudicare le sue scelte anche perché Giada non sa le motivazioni che lo hanno portato a abbandonare il liceo.

- Un nuovo fidanzamento per Sara Affi Fella, fidanzamento che ha stupito tutti. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo 7 mesi di trono, urla e litigi, ha scelto di uscire dal programma mano nella mano con Luigi Mastroianni, solo che la loro storia d'amore è durata lo spazio di un mattino. La ragazza é stata ospite del dating e ha ripercorso la sua liaison seguita da casa e sui social dall'ex fidanzato Nicola Panico che sperava in un ritorno di fiamma. Solo che Sara ha candidamente dichiarato di essere legata al calciatore Vittorio Parigini. Il suo ex , geloso, si é messo a lanciarle messaggi sibillini con varie frecciatine su Instagram.

- Chi é il famoso giornalista che ogni sera compra un dentifricio all'aloe in Porta Venezia a Milano per farne un uso improprio? Si può solo dire che ha giacche troppo strette e ha un fidanzato che tradisce continuamente, un "povero" avvocato...

- Dopo la partnership a Luglio con la Milanesiana di Elisabetta Sgarbi, il Cenacolo di Arturo Artom è sbarcato in Laguna come partner del Premio Campiello, il più prestigioso premio letterario italiano, insieme allo Strega. Per la premiazione grande serata di gala in cravatta nera al Teatro la Fenice gremito di imprenditori: il premio è infatti promosso dagli industriali veneti, rappresentati dal presidente Matteo Zoppas. Brillante conduzione di Enrico Bertolino e Mia Ceran e chiusura tradizionale sulla Terrazza dell' Hotel Monaco con Philippe Daverio a raccontare fino a notte fonda antiche storie Veneziane.

- Una grande edizione dei Chi è Chi Awards, ideati da Cristiana Schieppati e organizzati da Crisalide Press, che hanno inaugurato la Milano Fashion Week.La 18° edizione degli ambiti awards, ospitata nella prestigiosa Sala Alessi a Palazzo Marino , con il Patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano, ha come tema il legame tra moda e musica e premia cantanti, stilisti, imprenditori che valorizzano questa unione, amplificando la comunicazione della moda italiana a livello internazionale.

Hanno ricevuto i CHI E’ CHI AWARDS 2017 Matteo Ceccarini, sound illustrator , dj e music producer, Fausto Puglisi direttore creativo, Kenzo Parfums, Corrado Raimondi,Brand general manager di LVMH Fragrance Brands, Giuseppe Zanotti- presidente e direttore creativo di Giuseppe Zanotti,Levante, cantautrice e scrittrice ,Premio Elio Fiorucci a Claudio Cecchetto–,talent scout e produttore discografico Marica Pellegrinelli- modella e moglie di Eros Ramazzotti, Barnaba Fornasetti– direttore artistico ,Sabrina Impacciatore, attrice e conduttrice tv Radio Deejay. Assegnati anche i Premi Barbara Vitti, votati attraverso la newsletter Chi è Chi News, a Mariacristina Modonesidi Tod’s, premiata come miglior ufficio stampa moda e Denise Fraccarodi La Mer, Jo Malone London e Kilian quale miglior ufficio stampa bellezza. I premi sono consegnati da Alessandro Calascibetta, direttore di Style Magazine.

- Cucina italiana creativa in raffinato e piccolo bistrot con arredi vintage, che ospita esposizioni artistiche. Tutto, all’interno del The Small, locale milanese frequentato da vip e dal mondo della moda, è frutto di una ricerca attenta non solo all’estetica ma anche e soprattutto alla qualità. Il patron Giancarlo Petriglia, nella foto, è un designer di borse e gioielli, con esperienza presso grandi aziende di moda. Giancarlo si occupa della ricerca di ogni singolo oggetto, complemento di design e di arredo che abbellisce il ristorante. Tutto è acquistabile dal cliente; l' idea è quella di offrire un ambiente più che accogliente, permettendo di portarne a casa un piccolo pezzo. Porcellane francesi, bottiglie di cristallo, posate limoges e sedie in resina di Hermann Miller .

