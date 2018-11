LA BUONA NOVELLA – MONTE ASSICURA CHE NON HA MAI AVUTO UNA STORIA CON LA TRONISTA ORA RINNEGATA SARA AFFI FELLA – DA FACCHINETTI A IRAMA, DALLA BERTE’ ALLA COPPIA ORIETTA BERTI-ENRICO PAPI: I PRIMI NOMI PER SANREMO. L’APERTURA DELLA "MALGY" - DICONO CHE CI SIA MARETTA TRA IL CANTAUTORE MOTTA E CAROLINA CRESCENTINI – LORY DEL SANTO TALENT SCOUT, TRENTALANCE LANCIATO NELLA NARRATIVA. E JANE ALEXANDER…

Sara Affi Fella

Ivan Rota per Dagospia

Monte precisa sulla storia con la Affi Fella

Francesco Monte nella casa del Grande Fratello Vip ha tenuto a precisare che non ha mai avuto una storia con la tronista Sara Affi Fella: se ne è ricordato a distanza di tempo anche se le loro conversazioni sui social erano abbastanza intime. In realtà la ragazza aveva smentito la relazione tempo fa.

La Del Santo scopre talenti: e brava Lory!

Che cosa hanno in comune Mario Ermito, attore visto a Tale e Quale show, e Stefano Sala, ex di Dayane Mello diventato famoso al Grande Fratello Vip? Entrambi sono stati scoperti da Lory Del Santo ai tempi della web serie The Lady. Ermito si fece accompagnare da Stefano Sala per un provino e Lory fu folgorata dalla bellezza del secondo. Anche nella casa più spiata d'Italia, Sala ha incantato Eleonora Giorgi e Benedetta Mazza.

Dicono ci sia maretta tra Motta e Carolina

le vene di francesco monte

Nonostante si mostrino in pubblico innamorati come due piccioncini e nonostante il fatto che il cantautore Francesco Motta abbia regalato un prezioso anello di fidanzamento all'attrice Carolina Crescentini, alcune gole profonde dicono che tra i due ci sia maretta a causa degli impegni di lavoro.

Trentalance "lanciato" nella narrativa

carolina crescentini francesco motta (1)

Torna in libreria Franco Trentalance, ex divo dell'hard, volto tv e oggi scrittore: esce il suo quinto libro degli ultimi quattro anni. L’origine delle tenebre è il nuovo titolo, scritto con il giornalista Gianluca Versace. Il thriller vede protagonista proprio un ex attore hard e tema del libro è il continuo contrasto tra bene e male, un confine che non è mai delimitato nettamente nell'essere umano. Del secondo romanzo, Il guardiano del parco pubblicato lo scorso anno da Franco Trentalance, è in lavorazione una trasposizione a fumetti, edita da Inkiostro, prevista per la primavera 2019.

Festival di Sanremo, i primi nomi da urlo

Sara Affi Fella

Novità sul Festival di Sanremo: si infittiscono i nomi dei cantanti che dovrebbero calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, da Francesco Facchinetti a Irama fino a Ultimo, vincitore lo scorso febbraio delle nuove proposte. L'inedita coppia Orietta Berti e Enrico Papi avrebbe presentato un pezzo molto divertente mentre è quasi sicura la presenza della Bertè. Iva Zanicchi vorrebbe festeggiare i 50 anni di carriera al Festival e si parla di un premio alla memoria di Franco Califano. Cristiano Malgioglio sarebbe disposto a gareggiare, ma solo dopo aver visto un assegno a molti zeri.

carolina crescentini francesco motta (2)

Pretelli non crede alla coppia Jane-Elia

Sara Affi Fella

Tira ancora una brutta aria tra i due "velini" Pierpaolo Pretelli e Elia Fongaro. I rapporti tra i due sono sempre stati altalenanti: dopo essere stati amici, per anni non si sono parlati. Si sono sentiti solo prima che Elia entrasse come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Ora Pretelli dice di non credere che Elia sia innamorato di Jane Alexander e che la loro storia non continuerà. Di diverso avviso Damiano, il figlio della Alexander, che è diventato amico di Fongaro.

SARA AFFI FELLA

2. MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

La Milano “social” ha festeggiato il compleanno di Daniela Iavarone al ristorante Da Giuliano: la presidente del Circolo Amico della Lirica e madrina dei City Angels ha radunato i più cari amici per una cena a base di pesce alla quale é seguito un DJ Set che ha fatto ballare tutti sino a tarda notte.

.Anche le pentole hanno un cuore è un format ideato da Gloria Brolatti, giornalista e Ambasciatore di Fondazione Operation Smile Italia onlus, per creare occasioni di solidarietà incentrate sul cibo. Come del resto la sua Collana di libri di ricette Le Ricette del Sorriso, che ha raccolto finora quasi 60 mila euro.

L’edizione che si è svolta lunedì 12 novembre, a Palazzo Biandrà, la sede milanese di Banca Mediolanum, a sua volta si è impegnata a raddoppiare il netto ricavato dalla serata – ha visto oltre a un pubblico d’eccezione il connubio di cibo e gioielli, grazie alla collaborazione con l’azienda orafa Il Marchese Diamonds e il mix ha ispirato innanzitutto l’elegante menù realizzato con la collaborazione con Area Kitchen, un’eccellenza milanese nel settore banqueting.

jane elia

Ennesima gran cena di gala per un'associazione umanitaria: purtroppo gli organizzatori, per distrazione, hanno fatto accomodare due personaggi storicamente in lotta. La nota imprenditrice non ha fatto che parlar male del ragazzo già ampiamente chiaccherato. Lui , del resto, artista un pò in ombra, ha recitato il ruolo dell'innocente....

Impulsi di vita, visioni fantastiche e magiche di cieli stellati, fiori cosmici e profondità marine. Per due settimane Milano ospita le opere di Rocco Manzi nella mostra “Rocco Manzi: storia e storie di un sognatore. Opere 1987-2007”. .La mostra, fortemente voluta dalla sorella dell’artista, Margherita, e curata da Biagio D’Angelo e Giuseppe Frangi, con il sostegno di Mapei, disegna una traiettoria che racconta vent’anni di storia milanese, dal 1987, anno in cui l’artista produce le sue prime opere significative, fino al 2007, anno in cui smette di dipingere.

L’esposizione, patrocinata dal comune di Cormano, si inserisce all’interno delle iniziative promosse da Lega dei Tumori per Movember, il mese di iniziative per la prevenzione dei tumori maschili. Infatti le opere inserite nel catalogo saranno oggetto di un’asta benefica che si terrà sabato 24 novembre e i cui proventi saranno destinati integralmente a LILT Milano

cristiano malgioglio versione geisha

.La Trattoria Toscana é nata ufficialmente nel 1971, ma oggi è rinata, grazie allo spirito innovativo e alla creativitàdi Daniel Prigioni, giovane imprenditore e artista, nella foto, che ha riportato agli antichi fasti il locale storico di Milano, che è tornato ad essere il salotto degli artisti, Dopo un raffinato restyling el’ampliamento della zona bar e dell’ingresso del locale. Ora si chiama Trattoria Toscana Elite. Il proprietario é anche un bravo rapper: la sua canzone "Ostriche e Champagne" spopola a Milano.

FRANCO TRENTALANCE SARA AFFI FELLA NICOLA PANICO jane alexander elia fongaro SARA AFFI FELLA VITTORIO PARIGINI FRANCO TRENTALANCE chiambretti malgioglio cristiano malgioglio cristiano malgioglio sara affi fella jane alexander elia fongaro bacio tra elia e jane alexander sara affi fella sara affi fella nicola panico sara affi fella sara affi fella sara affi fella sara affi fella crescentini motta crescentini motta crescentini motta carolina crescentini con motta carolina crescentini con motta carolina crescentini con motta sara affi fella e vittorio parigini