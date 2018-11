LA BUONA NOVELLA – SI SALVINI CHI PUO’: GIULIA DE LELLIS SI E’ OFFERTA DI GESTIRE IL PROFILO INSTAGRAM DEL LEADER LEGHISTA - CRISTINA D’AVENA VERSO L’ISOLA DEI FAMOSI – STEFANO SALA DICE CHE E’ ANCORA INNAMORATO DELLA FIDANZATA MA E’ DURA PLACARE I BOLLENTI SPIRITI DI BENEDETTA MAZZA – ERICA DE MATTEIS, 24 ENNE DI OSTIA, IN LIZZA PER MISS UNIVERSO - CLOONEY E PITT UOMINI DA MARCIAPIEDE…

GEORGE CLOONEY E BRAD PITT

Ivan Rota per Novella 2000-www.novella.it

Clooney e Pitt uomini da marciapiede

A una cena di gala a Los Angeles, George Clooney e Brad Pitt hanno rivelato il loro nuovo progetto: interpretare e dirigere in tandem il remake del film di culto Un uomo da marciapiede, all'epoca diretto da John Schlesinger e interpretato da Dustin Hoffman e Jon Voight, padre di Angelina Jolie. Hanno poi raccontato un aneddoto che non tutti conoscono: George doveva interpretare, agli inizi della carriera, il sexy rapinatore in Thelma e Louise, ma la parte andò a Brad Pitt, che da li iniziò la sua carriera.

erica de matteis

Erica in lizza per Miss Universo

Erica De Matteis, 24 anni di Ostia, la rappresentante italiana alla Finale Mondiale di Miss Universe 2018. Erica e le altre concorrenti, presentate da Emilio Sturla Furnò, hanno sfilato a Roma di fronte a una giuria tecnica composta da Vittorio Cecchi Gori, nel ruolo di presidente di giuria, Ada Alberti, Franco Oppini, Kaspar Capparoni, Antonio Giuliani, Livio Beshir, Gigi Miseferi e Giuseppe Lepore.

In sala anche una "giuria stampa" che ha votato in tutte le fasi della competizione. La bella Erica partirà alla volta di Bangkok, dove il 17 dicembre rappresenterà l’Italia nella finale di Miss Universe in diretta tv su Fox Life.

Cristina D'Avena fa rotta verso l'Isola?

giulia de lellis

Nuove indicazioni sui concorrenti della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, che vedrà alla conduzione ancora Alessia Marcuzzi e come inviato Alvin (al posto di Stefano De Martino). Si parla di Cristina D'Avena, la cantante dei Puffi e della coppia formata da Viola Valentino e dal suo giovane fidanzato Francesco Mango, che già avevano sostenuto il provino per Temptation Island. Nel cast potrebbe esserci anche Gegia, attrice e conduttrice oggi un po' dimenticata.

Stefano Sala gela Benedetta Mazza

Stefano Sala forse è riuscito ad allontanare Benedetta Mazza: al Grande Fratello Vip ha chiaramente detto che è innamorato della fidanzata Dasha e che, prima di entrare nella Casa, aveva progetti matrimoniali. La Mazza così si è calmata e si è un po' allontanata da Stefano, ma è dura calmare i bollenti spiriti. E poi Stefano è così sicuro che Dasha lo stia ancora aspettando?

Tante bellezze al lancio di J-Ashish

il bacio di stefano sala a benedetta mazza

Molto particolare il nome del profumo lanciato da J-Ax: si chiama J-Ashish. Per festeggiare, il cantante e la sua neonata essenza Anna e Lino Ravazzoli hanno invitato molti colleghi di J-Ax, tra cui Nina Zilli. Presenti anche Barbara Snellenburg e Franco Ragno, truccatore di dive come Monica Bellucci e Bianca Balti

Giulia De Lellis dà lezioni a Salvini

Giulia De Lellis: da esperta di tendenze a "tuttologa": ora è anche esperta di immigrazione, tanto da confrontarsi con il ministro degli Interni e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sul tema. La neofidanzata del cantante Irama ha detto che gli immigrati all'Italia costano troppo, circa 30 euro al giorno, e che bisogna fare qualcosa.

benedetta mazza

Si è inoltre offerta di gestire il profilo Instagram del politico, il quale ha tre milioni di follower. In particolare, la blogger vorrebbe insegnare al leader della Lega a fare le instagram stories, ovvero quei video che durano ventiquattro ore e poi spariscono. Salvini accetterà?

Lino Banfi e Sandra Milo premiati

Ancora un premio alla carriera per Sandra Milo e per Lino Banfi, l'amatissimo Nonno Libero di Raiuno. Ai due grandi attori è stato infatti conferito il premio "Prestige per le Arti", terza edizione, ideato e organizzato da Sabina Tamara Fattibene, presidente dell'associazione culturale "Il Trittico Arte Contemporanea". Il riconoscimento è assegnato da una giuria di giornalisti ai personaggi che si sono distinti per professionalità, consenso di critica e pubblico e per il loro impegno nel sociale

benedetta mazza

La cena perfetta di Angela Frenda

S'intitola La cena perfetta il nuovo libro di Angela Frenda, food editor del Corriere della Sera. Una raccolta di 64 ricette, edita dalla casa editrice Solferino, scelte con cura una per una tra tutte quelle preferite dall’autrice, a metà tra tradizione e innovazione. Ogni stagione è organizzata in quattro menù: dalle occ

MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

E' stata una meteora all'interno della casa del "Grande Fratello Vip" come rivale della "Marchesa" Daniela del Secco d'Aragona. Ha ripetuto la stessa cosa per giorni e dopo poco è uscita. Maria Monsè non faceva che rinfacciare alla Marchesa il fatto di aver trattato male la figlia Perla. Anche Maria, però, ha velleità nobili: sul suo biglietto fa visita c'é scritto "Maria La Rosa, in arte Monsé".

giulia de lellis 2

- Victoria Beckham ha voluto dire la sua sulla reunion delle Spice Girls alla quale non ha voluto far parte:«Ho tanto da fare con i miei affari e la mia famiglia». «Ma penso che le ragazze faranno un ottimo lavoro. Hanno grandi cose in programma, e non vedo l’ora di vederle all’opera». Allo stesso tempo ha voluto così smentire le voci di crisi con il marito David. In ogni caso, ha anche detto che andrà a vedere i loro concerti che sono già sold out.

- Dopo la sua partecipazione al "Grande Fratello Vip" si é accesa l'attenzione sull'ex velino Elia Fongaro e si sono cercati degli scheletri nell'armadio. Si é trovato poco, solo una foto molto curiosa e vagamente hot che lo vede con due piedi di un altro uomo appoggiati sul collo, Ma di chi sono?

elia fongaro

- «We say " bravo” a Daniela», scrisse sul suo sito l’Istituto Marangoni due anni fa. Così la scuola di moda, arte e design situata in pieno Quadrilatero si congratulò con De Souza, studentessa originaria di Manaus,che aveva disegnato e indossato per la Prima della Scalaun abito bianco con strascico di sua creazione. Non una studentessa qualsiasi, visto che la bellissima Daniela De Souza è la compagna del sovrintendente del Teatro alla Scala, Alexander Pereira, entrambi nella foto. Quest’anno ha aperto il suo atelier in via Gerolamo Morone,dietro il tempio della lirica.

cristina d'avena

- "? Art" si svolgerà il prossimo 29 novembre alle ore 18 al Centro Filologico Milanese e sarà arricchito dall'esposizione di opere di arte contemporanea e da performance di danza, teatro e musica. Ci dice Giovanni Bozzetti, docente e imprenditore:"Nell’ambito del mio impegno in Università Cattolica, i miei studenti della classe di “Turismo Culturale e Sviluppo del Territorio”, sono giunti alla concretizzazione dell’8° evento didattico di fine corso.

- Ai confini della realtà, ma é tutto vero: una famosa cantante agée ha ancora dei cappelli bellissimi. Il segreto? Si fa estrarre il sangue e lo usa come shampoo. Tutto questo avviene sotto controllo medico e in tanti ora, anche se pare impossibile, seguono questa pratica. Lei era bellissima...

